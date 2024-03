Jasmína Maurerová 6. 3. 2024 12:20 clock 4 minuty gallery

Málokdo by Jitce Zelenkové hádal třiasedmdesát let. Tato nestárnoucí česká zpěvačka jako by našla recept na elixír mládí. Pro svou krásu byla celý život obletována mnoha muži, nicméně ten pravý se mezi nimi nenašel. A tak je dnes svobodná a bezdětná. Co ji k tomu vedlo?

Zpěvačka, která celých dlouhých čtrnáct let působila po boku mistra Karla Gotta tvrdí, že po manželství vlastně ani nikdy neprahla. Samozřejmě se touto otázkou zabývala, ale bohužel jí osud do cesty nikdy nepřihrál takového muže, kterého by si chtěla vzít.

“Vhodný manžel se na obzoru bohužel neukázal. Nechtěla jsem někoho dostrkávat za každou cenu na radnici a pak se za dva roky rozvést nebo vychovávat děti sama – to mi přišlo nezodpovědné,” sdělila už kdysi deníku Blesk.

Přitom v minulosti udržovala poměrně dlouho poměr s hudebníkem, textařem a skladatelem Ladislavem Štaidlem. Milenci spolu vrkali celých jedenáct let, ale Štaidl dal pak přednost Ivetě Bartošové, čímž Zelenkové zlomil srdce.

„Aby vztah mohl skončit happy endem nebo naopak velmi drasticky, postrádal jeden důležitý aspekt – velkou a spalující lásku. A tak jsme se měli jenom velmi rádi a náš vztah byl založen na přátelství, společných profesních zájmech a samotě dlouhých zájezdů,“ napsal o vztahu se Zelenkovou hudebník ve své knize.

Štaidlovy milenky se jí smály

Zelenková neměla žádné iluze, moc dobře věděla, že není jeho jedinou milenkou. Zpěvačka přiznala, že s některými ženami, se kterými se o Štaidla “dělila”, se znala dokonce i osobně a vztahy společně rozebíraly. “Ony se mi smály, ale já ho milovala,“ uvádí slova Zelenkové web iprima.cz.

Na Štaidla i přes divokou minulost ale vzpomíná v dobrém. Ačkoliv se nevídali nijak často, zůstali přáteli a Zelenková přiznala, že i po všech těch letech ji dokázal exmilenec svým sarkastickým humorem rozesmát. Ladislav Štaidl zemřel v roce 2021 ve věku 75 let na následky nemoci covid-19.

I přese všechny patálie, které si zpěvačka s muži prožila, prozradila, že ani dnes nemá problém se zamilovat. Co se ale týká skutečné lásky, je vůči tomu velice opatrná, možná až skeptická. “Už nejsem nejmladší a dávám si předem pozor. Prostě do ničeho už nechci skočit po hlavě, protože mé srdce už by to nemuselo ustát. Dřív jsem to brala sportovně, ale teď se bojím,“ vypráví v rozhovoru pro expres.cz.

Po manželství ale prý nikdy netoužila, možná i z toho důvodu, že sama nikdy neměla před očima ideální příklad. “Úplnou rodinu jsem nikdy nepoznala. Obdivuji, když se vytvoření rodiny někomu povede. Nelituji ale, že to není můj případ,“ okomentovala svou situaci bezdětná a svobodná Zelenková.

Tajná operace a opuštění bytu

Že se kolem Zelenkové vždy motalo spousta mužů má svůj jasný důvod. Byla a stále je to krásná žena, která dnes na svůj věk vypadá vskutku úctyhodně. A jak to dělá? „Cvičím, snažím se jíst zdravě, trávit čas v přírodě a smát se. Pečovala jsem o sebe vždycky dost. Především o vlasy a o tělo, tak se to asi vyplatilo,“ prozradila recept na věčné mládí umělkyně se sametovým hlasem.

Nicméně s věkem zkrátka přicházejí různé strasti a ani Zelenková se jedné takové nepříjemné záležitosti nevyhnula. V loňském roce podstoupila totální výměnu kyčelního kloubu, o které se snažila, aby nikdo nevěděl. Jak uvedl deník Aha!, dokonce prý po dobu rekonvalescence ani nebydlela ve svém bytě, ale starali se o ni její přátelé.

Proti tomu, aby Zelenková nemusela pod kudlu, dělala spoustu věcí. Jezdila do lázní a byla i v Rehabilitační nemocnici v Berouně. Bolesti byly ale pak už tak nesnesitelné, že umělkyně uznala, že operace bude nejvhodnější volbou. Předtím ještě stihla vloni pogratulovat svému kolegovi Felixi Slováčkovi v Lucerně k jeho osmdesátým narozeninám.

