Nestárnoucí Jitka Zelenková se na hudební scéně v Česku pohybuje už od 70. let. Nejprve jako součást dívčího uskupení doprovázela velkého Mistra Gotta, pak se ale vydala na mnohem úspěšnější sólovou dráhu. Na poli hudby se jí dařilo, to samé se ovšem nedá říci o jejím soukromém životě.

Jitka Zelenková se narodila do umělecké rodiny, její tatínek byl dirigent, maminka zase zpěvačka. Jako mladé dívce se jí podařilo vyhrát celostátní soutěž Talent 67 a v tom samém roce dokonce získala krásné druhé místo také v Jihlavě, kde proběhl první ročník festivalu amatérských zpěváků.

Milenkou Štaidla byla 11 let

Nabídky po tomto nevídaném úspěchu na sebe nenechaly dlouho čekat, a tak se záhy ocitla v divadle Rokoko v Praze a hostování ji nabídli také v divadle Apollo.

Co se dařilo na pódiu, nedařilo se doma. Zelenková si dost vytrpěla, co se týká lásky, zamilovala se totiž do ženáče. A nebyl to jen tak ledajaký ženáč, jmenoval se Ladislav Štaidl a zpěvačka se slavným producentem udržovala milostný vztah dlouhých 11 let.

„Moje láska nebyla posvěcená žádným štěstím, naopak byla na úkor jeho ženy. Nejsem na to vůbec pyšná, ale co jsem měla dělat, když jsem byla šíleně zamilovaná?” uvedla před lety umělkyně pro Mladou Frontu DNES. Vzápětí Zelenková dodává, že to byla ona, kdo byl ve vztahu více zamilovaný.

Žádný vztah jí nevydržel

Její život ale nebyl jen o Ladislavu Štaidlovi, vystřídala mnoho mužů, nicméně nyní zůstala zpěvačka sama. „Narodila jsem se ve znamení Blíženců, jsem pořád v rozletu a nerada se přizpůsobuju,” prozradila pro deník Aha!

Proto nevyšel ani její prozatím poslední vztah, který měla s jistým mužem z Harrachova. Problém nastal tehdy, když si ho Jitka chtěla přestěhovat do Prahy, ale on se tu necítil dobře. „Tak jsem ho pak zase přestěhovala zpátky do hor. Byla to chyba, moje obrovská chyba, je to skvělý člověk,” připustila si svou vinu zpěvačka, která s oním pánem ale prý nadále udržuje přátelské vztahy.

Nemít děti? Nevadí.

Tato přelétavost ji bohužel stála to, že nemá děti. Umělkyně toho ale nijak zvláště nelituje. „Nejsem rodinný typ, takže bych to nenazývala sobeckostí,” reaguje na to, že mnoho slavných žen obětuje mateřství kariéře. „Obdivuju, když se vytvoření rodiny někomu povede, ale nelituju, není to můj případ,” prozradila pro Blesk.

Jitka Zelenková, ač bezdětná, vypadá i po sedmdesátce velmi spokojeně. „Mně to vůbec nevadí, ale nesmím to číslo vidět napsané. Pak se vyděsím a řeknu si, že je vlastně vysoké. Ale kdyby mi pořád věk někdo nepřipomínal otázkami, jak to budu slavit a tak dále, tak by mě to nenapadlo. Najednou to nějak všechno uteklo a je to tady," uvedla už kdysi.

Umí si udělat legraci sama ze sebe

Ostatně to, že zpěvačka stárne s nadhledem, dokazuje i její Instagram. Letos, při příležitosti zahájení olympijských her v Paříži zveřejnila sekvenci, kde pózuje jen v plavkách.

„Já a sport.... to je kapitola! Miluju to, baví mě to a občas mi to i jde. Většinou spíš ne. Ale olympiádu si rozhodně ujít nenechám! Přeju všem českým účastníkům úspěšnou misi a nám ostatním, kterým to tak nejde, hezkou podívanou!“ napsala pod sekvenci.

Samotné video nazvala „Moje olympijské disciplíny”. Kladné reakce jak na konto zpěvaččina humoru, tak na její postavu na sebe nenechaly dlouho čekat. Srdíčkem ji odměnily například i zpěvačky Monika Absolonová nebo vdova po režiséru Formanovi, Martina Formanová.

Ostatně není se co divit, Jitka Zelenková se za svou postavu po sedmdesátce rozhodně nemusí stydět. Sami ji můžete ohodnotit v naší galerii!

