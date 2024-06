Externí autor 26. 6. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbené české zpěvačce Jitce Zelenkové bylo před nedávnem čtyřiasedmdesát let. I přes tento již úctyhodný věk umělkyně stále srší elánem a energie má na rozdávání. Vypadá to, že mladá rebelka, kterou Zelenková byla v mládí, ve zpěvaččině duši žije dál. Kdysi jí podlehl nejeden muž. Jak vypadá dnes?

Jako malá holčička byla Jitka Zelenková pořádné číslo. Byl to nezkrotný živel, všude jí bylo plno, zkrátka ne úplně vzorové dítě. Umělkyně na sebe dokonce práskla, že na střední škole měla trojku z chování. Nebylo to ovšem za žádné psí kusy, jak by se mnozí mohli domnívat, ale za neomluvené hodiny, které měla za výlety do Prahy.

„Potom jsem také chodila s kluky místo do školy. A tak různě jsem to flinkala,” pokračuje ve vyprávění umělkyně, která ovšem obratem dodává, že i přes její ne úplně příkladnou školní docházku jí její okolí fandilo, a to včetně profesorů, kteří o ní věděli, že stejně na žádná studia dál nepůjde a stane se zpěvačkou.

Milenka Ladislava Štaidla

Nejvíce to podle samotné Zelenkové odnášel její tatínek, který ji musel vyzvedávat v zakouřených klubech. „No byla jsem číslo. On byl chudák teda,“ kaje se po letech zpěvačka. Přeci jenom tu ale byl jeden faktor, který její divokost krotil. Nebylo to bohužel nic veselého, Zelenková bývala totiž v mládí často nemocná.

I z toho důvodu hodně času jako dítě strávila v nemocničních zařízeních. Jitka trpěla na angíny, měla i kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Jak se to sebevíce může zdát nepříjemné, dívenka si lékaře a sestry oblíbila, a dokonce se sama jednou lékařkou chtěla stát. To se sice nepovedlo, nicméně dodnes chová k “bílým plášťům” respekt a uznání.

Škoda pro lékaře, štěstí pro milovníky hudby. Dlouhých čtrnáct let vystupovala Zelenková po boku Karla Gotta, což jí umožnilo stýkat se s těmi nejvlivnějšími lidmi z hudební branže. Jednou se tedy setkala i s Ladislavem Štaidlem, do kterého se bláznivě zamilovala. Jeho milenkou byla dlouhých jedenáct let.

„Aby vztah mohl skončit happy endem nebo naopak velmi drasticky, postrádal jeden důležitý aspekt – velkou a spalující lásku. A tak jsme se měli jenom velmi rádi a náš vztah byl založen na přátelství, společných profesních zájmech a samotě dlouhých zájezdů,“ napsal Štaidl ve své knize.

Rebelská povaha krásné Zelenkové mu samozřejmě imponovala, sám uvedl, že byla doslova posedlá zpěvem, prací i milováním. „To všechno dělá ráda, dobře, se zaujetím a nasazením,“ vzpomínal hudebník, kytarista, pianista, dirigent, kapelník, skladatel, textař, hudební aranžér, zpěvák a podnikatel. To vše byl Ladislav Štaidl, který zemřel před dvěma lety.

Nikdy se nevdala a neměla děti, nelituje toho

I přes četnost nápadníků a obdivovatelů se krásná zpěvačka nikdy nevdala. Podle jejích slov zkrátka nenatrefila toho pravého. To s sebou samozřejmě přináší i otázku, jestli nelituje toho, že nemá děti. Na toto má ovšem Zelenková jasný názor, a sice, že když by si našla partnera, s dost velkou pravděpodobností by to byl někdo z branže, a to by byla zkáza.

„Když oba partneři mají umělecké a kariérní ambice, tak chudák dítě. Podvědomě jsem se bála, abych nekopírovala model svých rodičů. Jako dítě jsem pořád někde putovala, od rodičů k babičce, pak k tátovi. S mámou jsem byla nejvíce v podstatě až od osmnácti let. Úplnou rodinu jsem nikdy nepoznala. Obdivuji, když se vytvoření rodiny někomu povede. Nelituji ale, že to není můj případ,“ uvedla a dodává, že toho nelituje.

Zpěvačce bylo 5. června čtyřiasedmdesát, ovšem málokdo by jí tento věk tipoval. A jaký na to má recept? Jitka Zelenková o sebe pečovala už jako mladá, hlavně o figuru a vlasy. Umělkyně je tedy zářným příkladem toho, že “co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš”. Zelenková totiž vypadá naprosto famózně.

