Moře vyplavilo předmět vypadající jako Hvězda smrti z Hvězdných válek

Elena Velímská

Seabrook Island

Foto: Shutterstock.com

Moře čas od času vyplaví na pevninu neznámého tvora z hlubin. Občas pošle lidem záhadný předmět. Jeden takový se objevil na pláži v Seabrook Islandu. Nejenže se neví, co to je, předmět navíc zmizel.

Podivný předmět, podivný materiál

Seabrook Island je bariérový ostrov, který leží v okrese Charleston v Jižní Karolíně. Žije zde komunita necelých dvou tisíc lidí. V roce 2018 žila událostí, která se nestává každý den. Jednoho říjnového dne se na poklidné pláži objevil velmi podivný předmět. Na místo nálezu dorazili pracovníci neziskové organizace Lowcountry Marine Mammal Network, která pomáhá velrybám, delfínům a jiným živočichům, kteří uvíznou na mělčině. Podivný předmět byl kuželovitého tvaru. Vypadal jako z betonu nebo kovu. Na omak byl měkký a zdálo se, že je z vrstvené pěny. Byl téměř dva metry vysoký o váze přes 40 kilo. V moři nemohl být dlouho, protože nebyl pokrytý korýši či chaluhami, jak je obvyklé.

Předmět ponechán vysvětlení místním

Po prvním „ohledání“ pracovníci narychlo předmět odvezli k dalšímu zkoumání. Výkonná ředitelka L. Rustová, která dorazila na místo jako první, pak místním novinám poskytla rozhovor a fotky uveřejnila na Facebooku s komentářem: „Podívejte se na tento záhadný předmět, který dnes vyplavilo moře na ostrově Seabrook Island! Co myslíte, že to je?“ Spustila tím lavinu různých teorií. Lidé psali své vážně míněné příspěvky i vtípky. Velká většina se domnívala, že je to vesmírný odpad. Trosky satelitu, kosmické lodi či jiného tělesa. Jiní byli přesvědčeni, že je předmět mimozemského původu, nějaké UFO. Objevila se i mnohá tvrzení, že to musí být Hvězda smrti z Hvězdných válek. Někteří stáli nohama na zemi a říkali, že je to kus námořnické bóje pro označování námořních tras. Nebo část trubky, případně plovák z bagrovacího potrubí. J. Passantino, která při své ranního procházce záhadnou věc spatřila a nález oznámila, přiznala, že nemá ani tušení, co by to mohlo být.

Zdroj: Youtube

Záhada zůstává záhadou

Následujícího dnes organizace sdílela obrázek podobného předmětu. „Další kus této záhady byl vyplaven na břeh na Kiawahu, dalšího ostrova v Jižní Karolíně. Zdá se, že je to druhá polovina," uvedli zaměstnanci. To je vše, co se obyvatelé Seabrook Islandu dozvěděli. Otázka ohledně původu zůstala bez odpovědi. Že by vědci na nic nepřišli? Nebo přišli a proto mlčí?

Zdroje: www.dailymail.co.uk, cz.pinterest.com, au.news.yahoo.com