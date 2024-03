Rodiče pro nás většinou dělali všechno, jak nejlépe uměli. To se týká i výběru našeho jména. Věnovali tomuto důležitému rozhodní spoustu času. Málokteří ale zkoumali význam jména natolik, aby odhalili třeba, zda dané jméno přinese v životě jejich dítěti štěstí. Trefili se intuitivně právě u vás?

Beran (21.3. – 20.4.)

Odvážní Berani se nebojí žádné překážky, jsou totiž přirozeně soutěživí. Na svět se dívají optimistickýma očima, protože každá situace má podle nich nějaké řešení. Jsou zdatní po psychické i fyzické stránce. Neradi smýšlejí negativně a nepřipouští si žádné velké problémy. Jsou rodinně založení, vztah a děti jsou pro ně prioritou. Vhodné jméno jim přinese do života štěstí.

Nejlepší jména pro Berany jsou:

Matouš

Robin

Lenka

Andrea

Zoja

Býk (21.4. – 21.5.)

Pohodlní Býci mají rádi klid a pohodu. Jsou to požitkáři zvěrokruhu. Nenechají si ujít nic, co by mohlo potěšit jejich smysly, od vynikajícího jídla až po příjemnou masáž. Nedá se říct, že by byli klasicky líní, ale neradi dělají cokoli navíc. Všechno si dopředu dobře promýšlí, protože nehodlají udělat nic, co by jim nemohlo přinést nějaký užitek.

Nejlepší jména pro Býky jsou:

Jakub

Adam

Urban

Monika

Klára

Michaela

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Blíženci nikde dlouho neposedí, protože potřebují být v neustálém pohybu. Jsou to kreativní a zábavní lidé, kteří nemají rádi nudu. Jsou skvělí společníci pro jakoukoli kulturní nebo společenskou událost. Nemají rádi stereotyp a touží po časté změně. Proto na některé lidi působí, že jsou nestálí. To se týká jak jejich práce, tak soukromého života. Nemohou mít klidného partnera.

Nejlepší jména pro Blížence jsou:

Jáchym

Richard

Martin

Žofie

Livie

Jana

Rak (22.6. – 22.7.)

Citliví zrozenci Raka jsou známí svou zranitelností. Jsou to empatičtí a pečující lidé, kteří vždy přispěchají na pomoc. Jejich životním snem je mít harmonický dlouhodobý vztah a založit rodinu. Mají tendenci prožívat hluboké emoce nejen za sebe, ale i za lidi kolem. Když mají splín, pohltí je temnota a je pro ně těžké najít cestu zpátky. Potřebují rozveselit a dodat trochu optimismu.

Nejlepší jména pro Raky jsou:

Jaroslav

Metoděj

Stanislav

Adéla

Vilma

Lev (23.7. – 22.8.)

Lev je v horoskopu, stejně jako v přírodě králem. Touží po neustálém obdivu a pozornosti. Poznáte je v každé společnosti, protože vždy vypadají perfektně a kolem nich je shromážděn hlouček uchvácených obdivovatelů. Jsou mezi lidmi jako ryba ve vodě, jsou přesvědčiví a mají skvělé komunikační schopnosti. Pokud byste jim toto odepřeli, uvadli by jako květina bez slunce a vody.

Nejlepší jména pro Lvi jsou:

David

Matěj

Lukáš

Natálie

Linda

Ella

Panna (23.8. – 22.9.)

Puntičkářské Panny jsou racionální a praktické bytosti. Potlačují své emoce a na spontánní akce je příliš neužije. Jsou samy sobě bachařem, který je vězní uvnitř sebe sama. Tito lidé jsou velice kritičtí, jak k sobě, tak k druhým lidem. Jejich perfekcionalismus je nesnesitelný. V práci dokážou podávat skvělé výkony, které jen tak někdo nepřekoná. Měli by si ale někdy dát raději pohov.

Nejlepší jména pro Panny jsou:

Marek

Dalibor

Žaneta

Isabela

Váhy (23.9. – 23.10.)

Váhy jsou rození diplomaté, kteří dokážou utišit i ten nejbouřlivější konflikt. Vnesou do vášnivé situace klid, chladnou logiku a mír. Mají totiž vyvinutý smysl pro spravedlnost a nesnesou násilí. Jsou esteticky založení, milují umění, kulturu, divadlo a cokoli, kde je co obdivovat. Tito lidé mají rádi svůj ničím nerušený klid, užívají si samotu a poustevničení někde daleko mimo civilizaci.

Nejlepší jména pro Váhy jsou:

Daniel

Erik

Ondřej

Sofie

Johana

Berenika

Štír (24.10. – 22.11.)

Tajemní Štíři jsou tiší pozorovatelé, kteří vždy stojí opodál a myslí si své. Nikdo z celého zvěrokruhu nemá tak vynikající psychologické schopnosti jako tento jedinec. Tohoto člověka nikdy neošálíte, vidí vám totiž až do žaludku. Není radno mu lhát, protože je to ten nejlepší detektiv, který přijde na všechno. Pokud je někdy zradíte, jejich pomsta bude sladká, navíc často neodpouští.

Nejlepší jména pro Štíry jsou:

Tibor

Denis

Mikuláš

Adéla

Věra

Petra

Střelec (23.11. – 21.12.)

Dobrodruzi horoskopu inspirují svou náturou ostatní lidi. Působí svobodně, aktivně a spokojeně. Někdy to ale není úplná pravda, protože jsou ze svého nespoutaného životního stylu dost vyčerpaní. Vrhají se po hlavě do jakékoli situace, aniž by vnímali rizika a domýšleli důsledky svého chování. Prospělo by jim se občas zastavit a rozhlédnout se kolem sebe.

Nejlepší jména pro Střelce jsou:

Zdeněk

Martin

Richard

Sára

Liběna

Monika

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Kozorozi nic nestíhají, protože si neumí zorganizovat svůj čas. Myšlenkami jsou stále někde jinde. Jsou v práci, ale myslí na děti, jsou s dětmi, ale myslí na to, co musí zařídit, a když jsou s partnerem myslí na víkendovou oslavu narozenin babičky. Jejich aktivity jsou jedna přes druhou, snaží se stihnou vše a být perfektní, ale to není nikdy možné splnit. Pozor by si měli dát na kolaps.

Nejlepší jména pro Kozorohy jsou:

Tomáš

Pavel

Šimon

Justýna

Aneta

Markéta

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Houževnatí zrozenci Vodnáře mají svobodného ducha, jsou velkorysí a pokrokoví. Tito lidé žijí převážně ve své mysli, kde dumají, filozofují a snaží se přijít na kloub největším mystériím světa. Snadno zapomenou na své povinnosti a realitu kolem sebe. To je často problém v jejich vztazích, protože jsou po většinu času duchem někde pryč, daleko od svého těla a světa.

Nejlepší jména pro Vodnáře jsou:

Michal

Tobiáš

Hanuš

Daniela

Magdaléna

Ryby (21.2. – 20.3.)

Rybky jsou mimozemšťani zvěrokruhu. Žádné znamení není tak roztomile mimo, jako tito zrozenci. Jsou duchem stále někde v hlubinách vod svojí fantazie. Mají velice vyvinutou empatii, ale většinou jí neumí naslouchat, proto jsou tak naivní, že každému hned naletí. Jsou to srdcaři, kteří nekalkulují a myslí všechno opravdu upřímně. Bohužel je ale ostatní často využívají, a to jim působí bolest.

Nejlepší jména pro Ryby jsou:

Roman

Vojtěch

Ladislav

Blanka

Soňa

Ivana

Zdroje: www.happiestbaby.com, ocko.tv