Říká se, že slova mají moc – a jména obzvlášť. Už ve starém Egyptě bylo jméno součástí duše a podílelo se na identitě člověka. Jedním z nejhorších trestů bylo zkrácení nebo změna jména, obvykle z významově pozitivního na něco negativního. Jméno bylo takřka posvátné. Která jména přinášejí mládí?

Podívejme se, která jména jsou v současnosti spojována s mládím, svěžestí a vitalitou. Ať už jde o jejich harmonický zvuk nebo skrytý význam, mohou být vnímána jako onen příslovečný pramen mládí.

To, jak vnímáme sami sebe, jak se cítíme – a také jak nás vidí ostatní – nás reálně ovlivňuje. Když se cítíme mladí a plní energie, věk nás tolik netíží. A právě k tomu může dopomoci naše jméno, co pro nás znamená, jak ho vyslovujeme my i naše okolí, zkrátka… jaké je.

1. Kamila

Podle antické mytologie byla Camilla princezna, která vyrostla v lesích, zasvěcena bohyni lovu Artemidě. Byla tak rychlá a obratná, že dokázala přeběhnout přes louku, aniž by se pod jejíma nohama sklonila stébla trav. Měkký zvuk tohoto jména vyvolává pocit souladu s přírodou.

2. Chloé

Chloé je jméno populární ve francouzsky mluvících zemích, ale jeho obliba se šíří do světa. Znamená „mladý zelený výhonek“, takže je zřejmé, proč se dostalo na náš seznam. Samo o sobě je příjemné a harmonické, naznačující empatii a silné city.

3. Julie

Někdy se vykládá jako „mladičká“, „plná mládí“, nebo také odvozena od římského rodového jména Julius, které bylo odvozeno od vládce bohů Jupitera. Není proto divu, že Julie vyzařuje přitažlivost, rozhodnost a moc.

4. Kateřina

Jméno pochází z řeckého „katharos“, tedy „čistý“. V jeho hláskách cinkají křišťálové kamínky a zurčí čisté potůčky ukryté hluboko v lese. Kateřina je věčně čerstvá, vždy jako na začátku, umí ze sebe smýt únavu i prach překonaných překážek.

5. Michaela

Ženská forma jména Michael, které znamená „podobný Bohu“ nebo „kdo je jako Bůh?“. Skrývá v sobě sílu, odhodlání, vytrvalost a neutuchající schopnost kráčet vpřed, za svým cílem.

Julie a Kateřiny – pár příkladů za všechny

Dobrými příklady jsou herečky Julia Roberts a Julianne Moore – obě jsou nositelkami jména Julie. Julia Roberts proslula především díky filmům Pretty Woman, Noci s nepřítelem, Nevěsta na útěku, Notting Hill nebo Dannyho parťáci. Ačkoliv jí je téměř šedesát let, je stále ikonou krásy, přitažlivosti a sebevědomí. Julianne Moore se objevila ve filmech Hodiny, Next, Big Lebowski, Magnolia, Hannibal a v mnoha dalších. Momentálně jí je přes šedesát a stále je zářivou hvězdou na filmovém nebi.

Cate Blanchett, křestním jménem také Kateřina, ve svých pětapadesáti letech stále srší aktivitou a je vnímána jako přitažlivá. Známe ji z filmů Královna Alžběta, Pán prstenů atd. Další slavnou Kateřinou je Catherine Denevue, jíž je nyní přes osmdesát, a je činorodá herečka a režisérka. Vidět jsme ji mohli například ve filmech Tanec v temnotách a 8 žen. Navzdory věku stále působí mladistvě a kdo ví, nakolik jí v tom pomáhá její jméno.

Všechny čtyři se pohybují v prostředí, které výrazně nahrává mladičkým herečkám, přesto rozhodně neztrácejí půdu pod nohama. Pojmenovány jsou vskutku příhodně. Nechte si krásná jména přinést energii a mládí do života.

