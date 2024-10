Externí autor 23. 10. 2024 clock 3 minuty

Od pradávna se věřilo, že jméno má magickou moc; že ochraňuje a definuje svého nositele. Pojmenovat vhodně své dítě je velká rodičovská zodpovědnost. Podívejme se, která jména mají svým majitelům sklon přinášet nějaká ta kila navíc.

Denisa

Denisa znamená „následovnice boha Dionýsa“, přičemž Dionýsos byl antický bůh potěšení, slavností, vína a opilství.

Denisy si rády užívají života plnými doušky, jak jejich jméno napovídá, a zapomínají na střídmost. Určitě by jim prospělo se trochu zamyslet nad zdravějším životním stylem.

Jak známo, alkohol obsahuje spoustu kalorií a tloustne se po něm velice snadno.

Blanka

Blanka je jméno, které znamená „bílá“ nebo „čistá“. Blanky bývají bezelstné, některé jsou nenapravitelné idealistky s úžasně nakažlivou jiskrou nadšení. Občas jsou ovšem také přehnaně zbrklé, dříve jednají, než se zamyslí.

Snaží se dostát očekávání okolí a být nejlepší ve své práci. Jenomže přitom zapomínají, že by se měly rozumně stravovat a cvičit. Samotná nároční práce hubnutí nezajistí, naopak, stres ještě napomáhá přibývání kilogramů.

Touha po výkonnosti vede lehce k pití hodně kofeinu, případně slazených a energetických nápojů, které nejsou zrovna zdravé. Pro Blanky je zásadní pochopení a podpora okolí, které by je nasměrovalo ke starosti o svůj celkový zdravotní stav.

František

František znamená „Francouz“, „Frank“ nebo „svobodný muž“, ne ani tak ve smyslu nezadaný, ale především ve smyslu nepřipoutaný k žádnému pánovi. František je někdo, kdo se může svobodně ženit, cestovat i hledat si práci.

Nositelé tohoto jména mívají nezřídka zdravotní problémy, které k obezitě vedou. Není proto jednoduché přibírání předcházet. Zároveň jsou natolik vytrvalí a přizpůsobiví, že jim hrozí, že svoje životní těžkosti přijmou jako normu. Je potřeba, aby na sebe víc mysleli a starali se o sebe.

Ina

Ina je půvabné jméno, které mate lingvisty tím, že se vyskytuje v mnoha jazycích, a tak jeho původ je nejasný. Pro představu, může znamenat „matka“, „silná“, „ta, která má ráda koně“, „domov“, „slunce“. Je možné, že jde o zkráceninu jména Inaya, jež v arabštině znamená „starost“ a „péče“.

To, co trápí Iny, je právě hodně péče o druhé. Natolik se často pohrouží do starosti o život, zdraví a pohodlí ostatních, že zapomínají na sebe. To nevede k dobrým výsledkům a jejich vlastní zdravotní stav tím trpí.

Měly by si najít čas na sebe, zastavit se, vydechnout, rozhlédnout se. Sebepéče je velmi důležitá a Iny ji zkrátka zanedbávají na úkor zájmů ostatních.

Sára

Dávné biblické, tradiční jméno, které je souzvučné s podobným hebrejským jménem Serach, jež znamená „hojnost“. Sára sama o sobě znamená „princezna“, „vládkyně“, „náčelnice“.

Sára má často v životě všeho dostatek, až nadbytek. A to platí i o jídle. Protože má sklon neplýtvat, nerada nechává zbytky na talíři. Tím pádem snadno přibývá na váze, zahrnuta požitky a přebytky.

ZDROJE: extrafit.cz, www.behindthename.com