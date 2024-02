Každý rodič se snaží zodpovědně vybrat to nejlepší jméno pro svého potomka. Málokterý ale ví, že ke každému hvězdnému znamení se hodí pouze určitá jména. A volba jména dokonce ovlivňuje osud člověka. Vybrali vám vaši rodiče to pravé?

Beran (21.3. – 20.4.)

Miminka narozená ve znamení Berana čeká akční život. Tito zrozenci jsou tvrdohlaví, odvážní a soutěživí. Tito celoživotní optimisté prochází životem skrze veškeré překážky naprosto odhodlaně, protože věří v lepší zítřky. Nezaleknou se fyzických ani psychických překážek. Problémy jsou tady od toho, aby se překonávaly a řešily. Na základě těchto osobnostních rysů tohoto zrozence, jsou podle astrologů vhodná tato jména:

Lenka

Robin

Andrea

Matouš

Zoja

Býk (21.4. – 21.5.)

Vyrovnaní a silní Býci mají rádi ve svém životě řád. Potřebují jasně vědět, kdy se, co děje a kde se co nachází. Vše má mít své místo. Tito zrozenci jsou velcí požitkáři, takže je nikdy nerušte, když právě relaxují ve vířivce, užívají si lahodné jídlo, nebo se oddávají vášnivému sexu. Budou velice nevrlí. Znamení Býka miluje komfort, luxus a pohodlnost. Ne, že by byli snad líní, ale všeobecně se mají rádi a dopřávají si maximální pohodlí. Ideální jména jsou:

Adam

Monika

Jakub

Michaela

Urban

Klára

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Blíženci jsou známí svou přelétavostí a neschopností zůstat delší dobu na jednom místě. Jsou to všestranní a zábavní společníci, kteří jsou ozdobou každé společenské události. Ve vztazích ani v životě neposedí. Potřebují neustálou stimulaci, aby se nezačali nudit. Pro tyto zrozence je obtížné najít ten správný směr a soustředit se na dění tady a teď. Údajně jim může v hledání vnitřní stability pomoci i vhodný výběr jména. Ta nejlepší pro Blížence jsou tato:

Jana

Martin

Livie

Richard

Žofie

Jáchym

Rak (22.6. – 22.7.)

Citliví zrozenci Raka jsou zranitelní a mnoho věcí se jich emočně dotýká. Toto znamení je známé svou oddaností rodině a péčí o ni. Pokud se ukáže někdo, kdo je v nesnázích, Rak okamžitě přispěchá na pomoc. Kvůli své přecitlivělosti vnímají bolest celého světa a z toho jejich duši zahltí smutek a bezmoc. Potřebují trochu rozveselit, aby si neustále nedělali starosti o věci, které nedokáží reálně ovlivnit. Perfektní jména pro Raky jsou:

Jaroslav

Vilma

Stanislav

Adéla

Metoděj

Lev (23.7. – 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva potřebují pozornost a obdiv. Ve společnosti je bezpečně poznáte podle toho, že budou obklopeni svými obdivovateli. Jsou perfektně oblečení a mluví nejvíc na hlas. Umí fantasticky bavit společnost a získávat nové kontakty. Rozhodně se jim nesnažte ukrást trochu té pozornosti, protože se se zlou potážete. Ideální jména pro Lvy jsou:

Natálie

Matěj

Ella

Lukáš

David

Linda

Panna (23.8. – 22.9.)

Panny jsou známé svojí organizovaností a racionalitou. Moc rády by se někdy nespoutaně pobavily, ale jejich nátura jim to nedovoluje. Mají příliš kritické i sebekritické myšlení. Panny mají rády ve věcech pořádek a jsou důsledné, někdy jsou až nesnesitelně puntičkářské. Pokud se tito jedinci trochu nehodí do pohody, mohou být pro své okolí nesmírně otravní. Ideální jméno, které pomůže přísné zrozence tohoto znamení trochu uvolnit je:

Žaneta

Marek

Dalibor

Isabela

Váhy (23.9. – 23.10.)

Váhy nemají rády konflikty, křik a vyhrocené situace. Jejich životní motto je „hlavně v klidu“. Tito zrozenci se umí nejen královsky bavit, ale mají i silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Jakmile se někde odehrává bezpráví, Váha diplomaticky zasáhne. Tito lidé jsou sečtělí a mají vztah k umění a estetice. Většinou je potkáte někde na výstavě, přednášce nebo zajímavém veletrhu. K Vahám se hodí jména:

Berenika

Daniel

Sofie

Erik

Johana

Štír (24.10. – 22.11.)

Lidé ve znamení Štíra jsou vášniví a mají až nadpřirozeně vyvinutou intuici. Pokud někdo pozná v davu podvodníka a lháře, je to právě zrozenec tohoto znamení. Vždy si myslí o lidech nebo situaci své a jsou tichými pozorovateli z bezpečné vzdálenosti. Pokud Štíra podrazíte, dočkáte se ostrého bodnutí jeho ocasem. Tito jedinci hledají hluboký vztah, který má ideálně spirituální přesah. Jsou věrní a velice inteligentní, proto pro život hledají někoho, kdo to má v hlavě dobře srovnané. Nejlepší jména jsou:

Adéla

Denis

Petra

Tibor

Mikuláš

Věra

Střelec (23.11. – 21.12.)

Svobodomyslní Střelci mají dobrodružnou a impulzivní povahu, proto to s nimi není vždy jednoduché. Jsou pro ostatní velkou inspirací, ale i výstrahou. Dokáží se totiž snadno vyčerpat, protože letí životem jako střely a příliš neodpočívají. Přijímají vše, co život přináší a hltají ho plnými doušky. Příliš ale nedomýšlejí důsledky svých činů. Prospělo by jim na chvilku se zastavit a přemýšlet. V uspořádání života jim mohou pomoci tato jména:

Zdeněk

Liběna

Richard

Sára

Martin

Monika

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha nic nestíhají. Ať je to práce, rande nebo vyzvednout dítě ze školky. Diář mají sice vždycky u sebe, ale neumí si ho vůbec zorganizovat. Jsou schopni si najeden den naplánovat tolik věcí, že stěží stihnou polovinu. Navíc mají sklony k perfekcionismu a to je zbytečně stresuje. Potřebovali by si na každý den naplánovat povinně hodinu odpočinku, jsou totiž schopni pracovat do úmoru. Jména pro Kozorohy jsou:

Tomáš

Justýna

Pavel

Aneta

Markéta

Šimon

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Vodnáře nejlépe definuje velkorysost, houževnatost a samozřejmě svobodný duch. Často jsou však tito zrozenci tak zaujatí přemýšlením o nových technologiích či nevysvětlitelných záhadách světa, že zcela zapomenou na realitu a jsou naprosto ponořeni ve svém světě. Jsou schopní snít za bílého dne, a proto s nimi nemůže být ve vztahu jen tak někdo. Vodnáři jsou bohémové a nesnáší, když se je někdo snaží manipulovat, nebo jim organizovat život. Ideální jména jsou:

Magdaléna

Tobiáš

Daniela

Hanuš

Michal

Ryby (21.2. – 20.3.)

Soucitné a láskyplné vodní znamení Ryby má také svůj vlastní svět. Nesnažte se ho pochopit. Lidé narození v tomto znamení dělají a říkají to, co cítí. Všechno, co jde ven, jde pouze od srdce. Tito zrozenci jsou nejnaivnějším znamením zvěrokruhu, proto jim trvá velmi dlouho, než odhalí nečestné záměry druhých. Dalo by se říci, že jsou v životě neustále překvapování krutostí světa a druhých lidí. K Rybám se hodí jména, která jim dodají trochu reálného pohledu na svět:

Ladislav

Soňa

Vojtěch

Ivana

Roman

Blanka

