Externí autor 3. 11. 2024 clock 3 minuty

Říká se, že jména mohou ovlivnit náš osud a budoucnost, že nás do značné míry formují. V Indii je dodnes obvyklé nechat si před svatbou připravit horoskop – ve vzácnějších případech právě numerologický či jiný rozbor jmen – aby se ukázalo, zda se k sobě partneři hodí.

Která ženská jména nepřejí dlouhodobým vztahům? Máte nějaká ve svém okolí?

Andrea

Jméno pochází z řečtiny a znamená „mužná, statečná, odvážná“. Bývají to schopné ženy, které ale mají pocit, že si všechno musejí zasloužit, všechno vybojovat. Je pro ně těžké uvolněně splývat ve vztahu a užívat si prostě přítomného okamžiku.

To u nich vede k napětí, někdy k přehnaným očekáváním. Často opouštějí dobré a funkční vztahy z přesvědčení, že někde na ně čeká někdo lepší, koho by mohly získat, když se budou dostatečně snažit.

Pavla

Je časté italské jméno a znamená „malá, skromná“. Pavly mívají dojem, někdy oprávněný, že se k nim okolí chová jako k malému dítěti. Že i partner je blahosklonný a shovívavý, jako by mluvil s nedospělou osobou.

To je něco, co dokáže Pavlám hodně zvednout tlak. Nesnášejí, když se k nim někdo staví jako k nesvéprávným, obzvlášť, kdyby to měl být jejich přítomný či budoucí manžel.

Renata

Jméno pochází latiny a znamená „znovuzrozená“. S Renatami bývá někdy těžké pořízení, protože jsou vznětlivé. Potřebují konflikt k tomu, aby se cítily naživu a aktivní.

Renaty dovedou být neuvěřitelně tvrdohlavé a vybuchnout kvůli maličkosti. Z jejich úhlu pohledu je to zpestření vztahu, protože „láska nehněvaná není milovaná“. Nikoho nepřekvapí, že to zdaleka ne každému partnerovi vyhovuje.

Monika

Jméno Monika rovněž pochází z latiny a znamená „radit“ nebo „varovat“. Moniky si často nesou zátěž duševních problémů, které jim komplikují partnerský život.

Navzdory svému jménu si obvykle nenechají samy poradit. Taková příslovečná kovářova kobyla, co sama chodí bosa.

I když se na radu ohledně vztahů někoho blízkého zeptají, tak se jí opakovaně neřídí. A jsou překvapené, že výsledek nedopadne podle jejich představ.

Rozvody a rozchody

Často je nesnadné rozpoznat, kdy je rozchod na místě. Odhadnout, kdy vztahový problém nemá řešení, kdy se děje něco, co opravdu není v pořádku – nebo zkrátka něco, co nedokážeme překousnout.

Kdy za vztah bojovat? Kdy je naopak na čase se netrápit a odejít? Potřebujeme veškerou naši intuici i zdravý rozum, abychom se mohly rozhodnout a nelitovat.

A pak samozřejmě je tu situace, kdy jsme opuštěny my, protože se rozhodl ten druhý.

Důležité je zvládnout být sama se sebou. Věnovat se sobě, pečovat o sebe, aby se člověk zahojil a dal do pořádku a pokud možno se zbrkle nevrhal do dalšího vztahu s ještě rozbitým srdcem.

Přijmout sebe i situaci a podívat se, co jiného nám může budoucnost nabídnout. V první chvíli to vypadá, že vůbec nic. Ale mlha a mraky se časem rozptýlí, když si ten čas dopřejete. Bez ohledu na jméno.

Zdroje: extrafit.cz, www.behindthename.com