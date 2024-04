Externí autor 2. 4. 2024 clock 4 minuty

Většina rodičů si nepochybně velmi dobře vzpomíná na výběr jména pro jejich miminko. Vždyť jde o náročný úkol, protože jméno bude dítě provázet po celý život. A to není všechno. Věděli jste, že křestní jméno může dokonce ovlivnit to, jak lidé vypadají?

Slavný spisovatel William Shakespeare ve svém dramatu Romeo a Julie říká: „Co po jméně? Co růží zvou i zváno jinak, vonělo by stejně.“

Proslulý Angličan by se dnes divil, protože tato jeho slova o pomyslném nálepkování, vyvrací řada studií. Laicky řečeno, když dáte růži jiné jméno, rozhodně už nebude vonět tak sladce.

Efekt Doriana Greye

Podle psychologů jména vytvářejí efekt Doriana Graye neboli ovlivňují osobnost, to, jak jsme vnímáni, a dokonce i fyzický vzhled. V románu Oscara Wildea Obraz Doriana Graye hlavní hrdina nestárne, na rozdíl od svého portrétu v němž se odráží jeho časem zpustošená duše. V psychologii tento efekt odkazuje na způsoby, jakými osobnost či vnímání sebe sama ovlivňují naši tělesnou schránku.

Jak nálepky ovlivňují fyzický vzhled

Obvykle si pod křestním jménem představíme „někoho“. Jméno Marie v nás evokuje plnoštíhlou nevýraznou ženu, Sofie pro změnu vysokou elegantní krásku. Vědci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě se rozhodli otestovat, zda mají tyto stereotypy a nálepkování také vliv na fyzický vzhled. Konkrétně chtěli zjistit, zda jméno, které člověk dostane při narození, neovlivňuje pozdější tělesný vzhled.

Čekejte očekávané

Podle jeruzalémských výzkumníků je křestní jméno úplně první sociální označení. V Journal of Personality and Social Psychology pak uvedli, že každé jméno má přidružené vlastnosti, chování a vzhled. Jejich studie předpokládala, že toto prvotní označení nálepkuje všechny osoby se stejným jménem podobně. Ostatní lidé si tak mohou přiřadit jméno k obličeji na základě stereotypního očekávání.

Osm studií ve dvou zemích

Výzkumný tým zjistil, že jak lidé, tak počítače dokážou vybrat správné jméno pro daný obličej s přesností, která rozhodně nemůže být dílem náhody. To znamená, že běžné představy o tom, jak by měl člověk s určitým jménem vypadat, jsou správné. A naopak, pro daný typ obličeje existuje správné jméno.

Jména a charaktery

Podle izraelských vědců je každé jméno spojeno s charakterem, chováním a vzhledem obličeje. V první studii tak byly panelu předloženy fotografie mladých Izraelců. Každá byla označena čtyřmi falešnými jmény, zcela obvyklými a běžným, a jedním skutečným. Účastníci vybrali správné jméno ve 28 % případů, což je více než 20% úspěšnost náhodného hádání.

Jinými slovy, Dan vypadal tak, jak by měl Dan vypadat. Stejně dopadly výsledky studie, kterou vědci provedli ve Francii za použití tamních obyvatel a francouzských jmen.

Počítačové rozpoznávání

Po lidech přišly na řadu počítače. I ty dokázaly poměrně přesně přiřadit obličeje a jména. A rovněž zvládly analýzu, která část obličeje je nejvhodnější pro výběr jména. Byla stanoven výsek zabírající oči a oční okolí.

Jak to funguje

S ohledem na zažité představy o tom, co jednotlivá jména znamenají, jejich nositelé do nich mohou „vyrůst“ přizpůsobením očekávaného chování, výrazů obličeje a vzhledu. Představte si, že se jmenujete Sofie. Předpoklady k tomuto jménu vás mohou nasměrovat k typicky ženskému chování se vším, co k němu patří.

Ale třeba od Pavly, která je ženským tvarem mužského jména, nikdo nebude čekat šatník plný sukní a halenek.

Stejné jméno, jiná povaha

Často se můžete setkat s lidmi, kteří mají stejné jméno, ale vyznačují se rozdílnou povahou. Důvod je celkem nasnadě. Každý člověk je totiž definován svým prostředím, životními událostmi, osobními zkušenostmi a postojem. Mít stejné jméno tedy neznamená být stejně (ne)úspěšný v životě.

