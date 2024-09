Externí autor 21. 9. 2024 clock 3 minuty gallery video

Při předávání oněch kýžených zlatých sošek, po kterých touží každý herec v Hollywoodu (a kdo tvrdí, že ne, ten ji chce nejvíc) se přeživší z bratrů vrátil k onomu osudnému okamžiku, kdy svého drahého parťáka ztratil. Za všechno tehdy mohla nešťastná náhoda. Poznáte, kdo je na fotografii?

Dnes devětačtyřicetiletý herec získal Oscara v roce 2020. Tehdy porazil své herecké kolegy Antonia Banderase, který byl nominován za film Bolest a sláva, Adama Drivera za Manželskou historii a Jonathana Pryce za film Dva papežové.

Po převzetí sošky samozřejmě následovala děkovná řeč, která byla velmi dojemná, protože herec zmínil svého mrtvého bratra, který zemřel v pouhých třiadvaceti letech. S jeho smrtí se vyrovnával hodně dlouho, a dokonce se na nějakou dobu vyhýbal i filmovým nabídkám.

Předávkování drogami v klubu Johnnyho Deppa

A co že se tehdy vlastně stalo? Byl začátek devadesátých let a bratři si společně vyrazili do jednoho klubu. Jmenoval se Viper Room a oblíbenosti se těšil hlavně u celebrit. Jedním z jeho majitelů byl i slavný herec Johnny Depp.

S bujarými večírky a hollywoodskými party se bohužel pojí i spousta alkoholu a také návykových látek. Starší z bratrů pak vypil koktejl, který byl plný drog, problém byl v tom, že i on sám už předtím nějaké požil, a tak se nevyhnutelně blížila katastrofa. Mladík začal kolabovat a když jej ostatní vyvedli na ulici před klub, dostal záchvat.

Všichni se snažili, seč mohli, aby svíjejícímu se muži na zemi pomohli, bohužel marně. Ani jeho (dnes slavnější) bratr mu pomoci nedokázal, nedokázali to ani záchranáři, kteří přijeli vzápětí. V nemocnici ho tak dne 31. října 1993 prohlásili za mrtvého.

Později se ukázalo, že se mladík zemřel skutečně na následky předávkování. Množství drog, které lékaři našli v jeho krvi je až skoro neuvěřitelné. Byla to směs heroinu, kokainu, valia, efedrinu a marihuany.

Ztrátu tak mladého života oplakávala nejen jeho rodina, ale i fanoušci po celém světě. Stejně, jako jeho bratr, byl totiž i on herec. Můžete ho znát například jako mladého Indiana Jonese z filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.

„Já ho miloval jako vlastního. Byl jsem pyšný, když jsem ho sledoval, jak roste profesně a mění se v muže s takovým talentem, bezúhonností a soucitem,“ prohlásil o něm dospělý Indiana Jones, herec Harrison Ford.

Nešťastný mladík mohl být hvězdou první velikosti. Do hlavní role ho chtěl obsadit dokonce režisér Titanicu James Cameron. Protože zemřel, postavu Jacka nakonec ztvárnil Leonardo Dicaprio. Z toho samého důvodu přišel i role ve filmech Nejlepší máma a Co žere Gilberta Grapea.

Co by všechno ještě světu mohl dokázat

Problém s drogami měl mladý a rozervaný talent už delší dobu. Jednou totiž přišel úplně mimo na natáčení. „Když se měl dostavit na místo, kde měla jeho postava stát, zakopl a málem upadl. Mumlal své části ze scénáře směrem k zemi a nenavazoval oční kontakt s ostatními herci. Režisérovi tvrdil, že si vzal jen pilulky na bolest hlavy a předtím, že měl jen jedno pivo. Vymlouval se na nedávný rozchod se svou dlouhodobou přítelkyní Suzzane Salgot,” píše se na webu CSFD.cz.

Kdo ví, co všechno by nám mohl tento nešťastník předvést, kdyby v onu osudnou noc nevypil ten „jedovatý“ nápoj. Popel Rivera Phoenixe je rozprášený na rodinném ranči na Floridě.

Jeho bratrem, který v roce 2020 získal Oscara za film Joker, je Joaquin Phoenix.

