G. Wagner, dozorce ze Sobiboru: "Židy jsem nezabíjel rád, byla to nudná práce"

Gustav Wagner byl tradičním dozorčím koncentračního tábora. Sloužil v Sobiboru a svou práci dělal důkladně. Po skončení války unikl trestu smrti a až do roku 1978 žil anonymní život v Brazílii. V dokumentu přiznal, že Židy nezabíjel rád. Byla to prý nudná práce. O rok později byl zabit.

Sobibor je jeden z těch méně známých vyhlazovacích táborů, přesto se může "pyšnit" vysokým číslem mrtvých, a to kolem 250 tisíc zavražděných vězňů všech národností. Gustav Wagner v něm pracoval jako dozorčí a měl na povel přerozdělování vězňů. Silnější se stanou otroky, slabší a starší půjdou okamžitě do plynových komor. Přeživší Sobiboru mluví o Wagnerovi jako o nelidské zrůdě a sadistovi; neštítil se zabít děti přímo před očima jejich matek.



Nízký počet mrtvých Wagnera zklamal. Erich Bauer, technik plynových komor, převyprávěl u soudu, co slyšel v rozhovoru mezi Wagnerem a jeho velitelem: ,,Jednou jsem v kantýně slyšel rozhovor mezi Wagnerem a velitelem tábora Franzem Stanglem. Diskutovali nad tím, jak tábory Belzec a Treblinka "zplynovaly" spoustu lidí, zatímco Sobibor za nimi těžce zaostával."



Kočka není doma a myši mají pré. Příležitosti Wagnerovy absence v říjnu 1943 využili vězni naplno a vzbouřili se. Tato vzpoura ho stála místo dozorčího. Nakonec byl zaúkolován zahlazením stop o existenci tábora. Úkolu se ujal s precizností; pracovníky, kteří mu se srovnáváním vyhlazovacího tábora se zemí pomáhali, po skončení práce zabil.

Po válce byl sadistický dozorčí odsouzen k trestu smrti v nepřítomnosti. Kolaboranti z řad katolické církve mu sehnali falešný pas a pomohli mu odcestovat do Brazílie. Wagnera nikdo nenašel až do roku 1978, ale ani pak ho nepostihl žádný trest. V rozhovoru zdůraznil, že svých hrůzných činů nelituje: ,,Židy jsem nezabíjel rád, byla to jen nudná práce." Dva roky po rozhovoru byl nalezen ve svém domě v Sao Paulu mrtvý s bodnými ranami na hrudi. Vrah byl údajně dopaden, ale jeho totožnost zůstala neznámá.

