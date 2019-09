Jodi byla vyhlášena nejkrásnější vražedkyní všech dob, doživotí jí ale zůstává

Slušný mormonský chlapec Travis Alexander miluje svou práci a své přátelé, v životě mu však něco chybí. Cestu mu zkříží krásná fotografka Jodi Arias, kterou pozná na konferenci v Las Vegas a ve které spatří svou spřízněnou duši. Píše se rok 2006 a Travis je bezhlavě zamilovaný do zrůdy, jež ho brzy připraví o život.

Na prvním dojmu hodně záleží a přátelé Travise Alexandera měli z jeho nové přítelkyně okamžitě špatný pocit. Netrvalo dlouho a jejich obavy se potvrdily. ,,Byla jím posedlá. Předváděla žárlivé scény a pokud nebylo po jejím, vyhrožovala sebevraždou. Měla ho omotaného kolem prstu," prozradil Travisův přítel. Varování svých kamarádů nebral vážně, Jodi ho svou sexuální touhou zcela omámila. Dávala mu vše, po čem mohl mormonský chlapec jako on kdy snít a na oplátku se Jodi dožadovala absolutní odevzdanosti.



Po roce toho ale měl Travis už dost. S Jodi se cítil jako v emocionálním vězení, ze kterého není úniku. Chyběla mu volnost, která ke zdravému vztahu neodmyslitelně patří, a Jodi mu jí odepírala. Rozhodl se to s ní jednou provždy ukončit.



Jodi to nevzala dobře. ,,Naprosto zešílela. Prořízla mu gumy u auta, vlezla mu na facebookový profil a sledovala, kde je, s kým a kdo mu píše," prozradil kamarád. Pokusy o navázání vztahu s jinou ženou mu Jodi nijak neusnadňovala.



Krátce před smrtí řekl kamarádům něco velice znepokojivého: ,,Nedivte se, až se jednu neděli neobjevím a najdete mě někde mrtvého." V červnu 2008 našli jeho zkrvavené tělo ve sprše v jeho bytě. Měl prostřelenou hlavu a na hrudi 27 bodných ran.



Přátelé se shodli, že vrahem je Jodi, a řekli to policii. Ta jim ze začátku tvrdila, že v době vraždy nebyla ve městě, policie na místě činu ale našla fotoaparát s usvědčujícími fotografiemi pořízenými těsně před vraždou. Také našli krvavý otisk prstů, který se shodoval s její DNA.



Vychytralá Jodi to zkoušela uhrát na sebeobranu, neúspěšně. Prvotní verdikt soudu, trest smrti, byl změněn na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.



Pobyt v kriminále se na její mladistvé tváři výrazně podepsal, stále však byla nadmíru krásná. Magazín Deadline ji dokonce zvolil jako nejkrásnější vražedkyní všech dob. Jodi si pod matrací nakupila desítky zamilovaných dopisů od nejrůznějších ctitelů, kterým vůbec nevadí, že svého přítele ze žárlivosti zmasakrovala a že ji na svobodu nikdy nepustí. Jody několikrát žádala o zmírnění trestu, ale soudy ji vyhovět nechtějí.