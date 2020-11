Arias: Nejkrásnější vražedkyně světa dnes už milostné dopisy do vězení nedostává

Vražda 30letého Američana Travise Alexandera v roce 2008 byla obzvlášť krvavá. Přátelé mladíka našli ve sprše s prostřelenou hlavou a 27 bodnými ranami v těle. Případ se však dočkal velké medializace nejen pro svou brutálnost, ale také pro neobyčejnou krásu pachatelky.

Fotografka Jodi Arias oplývala jak fyzickou přitažlivostí, tak silným libidem. S Travisem prožila krátký, leč intenzivní vztah plný vášně a rozličných sexuálních praktik. Zároveň ale na svého přítele nezdravě žárlila. Sledovala ho na každém kroku a jakmile se jen podíval na jinou ženu, ztropila scénu a vyhrožovala sebevraždou.

Tyto výlevy přivedly Travise k rozhodnutí vztah po roce definitivně ukončit. Jodi se zhroutila a nepřestávala ho špehovat. Jeho kamarádi později tvrdili, že z ní Travis dostal strach. Dokonce jim prý naznačil, aby se nedivili, když ho jednoho dne najdou mrtvého.

To se také stalo. Jodi Arias byla záhy usvědčena a hrozil jí trest smrti. Soudní proces se táhl sedm let a vražedkyně měla štěstí, že na jeho konci vyvázla s doživotním vězením bez možnosti podmínečného propuštění.

Atraktivní dívka s plnými rty a záplavou odbarvených vlasů vzbudila pozornost veřejnosti. Média ji označovala za "nejkrásnější vražedkyni všech dob" a pošta do vazební věznice doručovala desítky dopisů se žádostí o ruku. Fotografie svůdné Jodi patřily k nejvyhledávanějším na internetu, jako by šlo o světoznámou modelku.

Po 12 letech strávených ve vazbě a vězení však Jodi Arias vypadá spíš jako šedá myš. Vlasy si už dávno na blond nebarví a volí ne zcela slušivý tvar brýlí. V telefonátu s reportérem listu New York Daily News si stěžovala, že ve vězení nedostává žádné chutné jídlo. "O víkendech nám dávají teplou večeři, ale v týdnu to jsou jen sendviče. Nikdy to není moc dobré. Myslím, že strava je tu podobná jako v nemocnici," nechala se slyšet Jodi.

Její pokusy o znovuotevření případu zůstaly nevyslyšeny. Podle zdrojů z arizonské věznice není pravděpodobné, že by se Jodi někdy dostala na svobodu a dopřála si zase pořádné jídlo. Její spoluvězeňkyně z cely prohlašují, že je to "chladnokrevná osobnost, připravená zabít znovu". Dokonce ani milostné dopisy už jí do vězení nechodí. O Jodi Arias už není zájem.