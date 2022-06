Neuvěřitelná předpověď polského inženýra z roku 1900, jak bude vypadat náš svět

Natálie Borůvková

Předpověď budoucnosti

Koho by v roce 1900 napadlo, že se předpověď, že se doba telegramů změní v esemesky, tweety a 24hodinové zpravodajské kanály, stane realitou?

Americký stavební inženýr John Elfreth Watkins měl jasno. V článku pro časopis Ladies' Home Journal s názvem "Co se může stát v příštích sto letech" Watkins představil svou vizi budoucnosti, která je dnes považována za úžasně přesnou.

Ze zhruba 25 předpovědí, které v tomto článku před 112 lety uvedl, jich většina seděla naprosto přesně. Když nedávno časopis Ladies Home Journal znovu zveřejnil výňatky z jeho článku, mohli se lidé přesvědčit, jak moc přesný Watkins tehdy byl.

Neuvěřitelná předpověď dnešního světa

Watkins přesně předpověděl věk digitálních barevných fotografií, které bude možné posílat e-mailem nebo vkládat na webové stránky, když napsal: "Fotografie se budou telegrafovat na jakoukoli vzdálenost. Dojde-li za sto let v Číně k bitvě, snímky jejích nejvýraznějších událostí budou o hodinu později zveřejněny v novinách… fotografie budou reprodukovat všechny barvy přírody."

Zřejmě předvídal i věk e-mailů a mobilních telefonů, když napsal: "Bezdrátové telefonní a telegrafní obvody budou pokrývat celý svět. Manžel uprostřed Atlantiku bude moci hovořit se svou ženou sedící v budoáru v Chicagu. Budeme si moci telefonovat do Číny stejně snadno, jako si nyní voláme z New Yorku do Brooklynu."

Ačkoliv se jahody dnes zdají být samozřejmostí, tehdy mohlo prohlášení Watkinse znít lidem jako šílenství: "Rychle létající ledničky na souši i na moři přivezou během několika dní lahodné ovoce z tropů a jižního mírného pásma. Zemědělci z Jižní Ameriky…, jejichž roční období jsou přímo protikladná tomu našemu, nás budou v zimě zásobovat čerstvými letními potravinami, které se u nás nedají vypěstovat."

I v oblasti válečnictví měl víc než jasno. Vizi toho, jak se v dnešním světě budou vést války, měl pevně ukotvenou ve své hlavě. Vojenské tanky tehdy popsal jako "obrovské pevnosti na kolech, které se budou prohánět otevřeným prostorem rychlostí dnešních rychlovlaků."

Neuvěřitelná předpověď polského inženýra se týkala také televize. Tu věděc popsal jako ohnisko elektricky propojených kamer, díky kterým uvidí člověk celý svět.

Dnešní svět viděl jako místo, kde se teplý nebo studený vzduch bude pouštět z "kohoutků", aby se regulovala teplota v domě. Pak vznikla klimatizace a další důkaz, že Watkinsova předpověď se ani tady nemýlila.

Vysokorychlostní železnice

Pokud jde o dopravu, i zde udeřil hřebíček na hlavičku, když jeho vizí byly expresní vlaky jedoucí rychlostí stopadesát kilometrů za hodinu. Ačkoliv ne všechny vlaky touto rychlostí dnes jezdí, některá místa v Evropě či v Asii disponují takovými dopravními prostředky, které mohou dosáhnout rychlosti mnohonásobně vyšší, a to až 500 km za hodinu.

Watkinsova předpověď se týkala i nárůstu počtu obyvatel, podzemní dopravy či jahod velkých jako jablka.

