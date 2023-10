Meghan Markle je trnem v oku mnoha příznivcům britské královské rodiny. Kritizují ji za její původ, vzhled i manýry. Její „špatná energie” znepokojuje také věštce Johna Hughese. Tvrdí, že na vévodkyniny rošády už nikdo nebude mít trpělivost.

„Jejich vztah obklopuje stín,” upozorňuje jeden z nejúspěšnějších britských jasnovidců. „Mám pocit, že se něco stane. Do osmnácti měsíců,” uvedl v rozhovoru pro TalkTV. Aktualizoval tak svou předpověď z loňského října, v níž tvrdil, že se bývalá hollywoodská herečka s princem Harrym do dvou let rozejde.

O tom, že slavný pár prochází krizí, píšou britská média pravidelně. Nikdo totiž nechápe, proč se syn oblíbené princezny Diany vzdal královské rodiny a přestěhoval se do Spojených států. Hlavně poté, co v rozhovoru s Oprah Winfrey otevřeně přiznal, že nebýt Meghan, nikdy by svou zemi neopustil.

Harry a Meghan

Dobrovolné odstřihnutí od příbuzných totiž pro Harryho znamená spoustu problémů, a to především finančních. „Už v prvním čtvrtletí roku 2020 jsem přestal dostávat jakékoli kapesné,” řekl moderátorce. Pár proto založil vlastní business s názvem Archewell. Sdružuje charitativní nadaci a audiovizuální produkci, pod níž se skrývají smlouvy s Netflixem a Spotify.

Zdroj: Youtube

A to je ten problém. Aby se bývalá herečka a princ uživili, musí být stále slyšet i vidět. To znamená jediné, udělat vše pro to, aby zaujali. Jak ukazuje bulvár po celém světě, zatím se jim to daří, i přestože se často pohybují na hranici slušnosti.

Podle některých zdrojů je však Harry z tohoto životního stylu vyčerpaný a už údajně nechce skákat tak, jak jeho žena píská. Navíc by rád znovu navázal kontakty se svou rodinou, což se Meghan nelíbí. Důkazem toho má být fakt, že se neúčastnila korunovace svého tchána.

Osud královské rodiny

„Meghan vyzařuje špatnou energii. Tu možná cítí i její manžel. Jsem proto přesvědčen, že se rozejdou,” říká John Hughes. „Tím se změní i fungování britské královské rodiny.” Jasnovidec tvrdí, že jakmile se Harry znovu začlení, král Karel III. abdikuje a předá žezlo Williamovi.

Zdroj: Youtube

Ke stejnému závěru došla i Pauline Maclaran, profesorka z Royal Holloway, University of London. „Navzdory očekávání neudělal panovník žádné velké změny, myslím si tedy, že pouze dláždí cestu svému staršímu synovi,” vysvětluje.

