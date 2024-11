Externí autor 26. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Magazín People se každoročně ujme toho břímě, ž musí vybrat nejvíce sexy muže planety. Tuto práci všem zúčastněným skutečně nezávidíme, co totiž může být horšího než si prohlížet fotografie krásných mužů a pak z nich vybrat toho nejlepšího? Letos toto ocenění získal John Krasinski. Souhlasíte?

Tato horká zpráva obletěla svět před pár dny, kdy ji oznámili v televizi během vysílání The Late Show with Stephen Colbert. Titul „Nejvíce sexy muže světa” pro rok 2024 získal americký herec John Krasinski, který je známý českému divákovi hlavně z ikonického seriálu Kancl.

Nedělá si z něj někdo legraci?

Pětačtyřicetiletý představitel Jima Halperta tuto zprávu vůbec nečekal. „Vůbec nevím, co k tomu říct, nic mě nenapadá,“ nezastíral zaskočení, když se novinku dozvěděl.

„Vlastně jen okamžitý výpadek. Nulové myšlenky. Jediné, co mě napadlo, bylo, jestli si ze mě někdo nedělá legraci. Každé ráno se přece neprobouzím s tím, že bych si říkal: ‚Je tohle ten den, kdy mě vyhlásí jako Nejvíc sexy muže na světě?‘ A přesto se to stalo, vy jste mě vybrali. Tím jste mi nastavili laťku opravdu vysoko,“ vyjádřil se se smíchem bezprostředně po vyhlášení pro výše zmiňovaný magazín nejvíce sexy muž planety pro rok 2024.

Ještě o něco lepší reakci měla jeho manželka, kterou je známá herečka Emily Blunt. Tu jste mohli vidět například v oblíbeném filmu Ďábel nosí Pradu. Když jí tuto novinku Krasinski oznámil, prý jí vůbec nerozuměl, co říká, protože Emily dostala záchvat smíchu. Tenhle páreček je totiž už známý svým vytříbeným humorem, a tak konečně přišel čas na to splnit slib, který Emily svému sexy manželovi dala.

A co že to bylo? Emily slíbila Johnovi, že pokud se někdy stane to, že by anketu časopisu People vyhrál, vytapetuje celý jejich dům obálkami tohoto časopisu. „Dětem se to bude také líbit, vůbec to nebude divné,“ smála se herečka.

Krasinsky a Blunt se potkali v roce 2008, o dva roky později se vzali a od té doby jsou spolu. Tedy už krásných šestnáct let, z toho čtrnáct manželé. Hrdličky vychovávají dvě děti, v roce 2014 přišla na svět dcerka Hazel a dva roky na to jí pořídili sestřičku Violet.

„V manželství se neustále učíme a navzájem inspirujeme. Jsem nesmírně šťastný, že mám vedle sebe právě Emily,“ dodal herec, který si kromě před kameru, stoupá i za ní. Kromě herectví se totiž věnuje i režii, znát od něj můžete například filmy Tiché místo I a II.

Krasinsky vystřídal Patricka Dempseyho

Magazín People cenu za nejvíce sexy muže planety uděluje už od roku 1985. Za tu dobu ji získala pěkná řada (doslova) krasavců. Určitě vás nepřekvapí, že mezi nimi jsou jména jako Matt Damon, Channing Tatum, Ben Affleck, Matthew McConaughey, Patrick Swayze, Bradley Cooper, Sean Connery a nebo Hugh Jackman. John Krasinski na pomyslném trůnu krásy vystřídal loňského vítěze Patricka Dempseyho.

Vyhrát tuto anketu jednou, to je něco, ale vyhrát ji dvakrát? To je už umění. A povedlo se to hned několika hezounům. Jejich jména nejsou také žádným překvapením. George Clooney, Johnny Depp, Brad Pitt a Richard Gere.

Co si myslíte vy? Je John Krasinski nejvíce sexy mužem pro rok 2024? Zhodnotit to můžete v naší galerii.

