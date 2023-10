V poklidném městečku Ipswich narazil nic netušící důchodce John Lambert v roce 1997 na záhadu zakopanou hluboko pod zemí na vlastní zahradě. Při stavbě plotu objevil zvláštní kost, která se zdála podivně nepatřičná. Netušil, že tento objev přepíše dějiny. Po 16 letech však přišel šok.

Zkamenělinu, impozantní šestnácticentimetrovou kost, ihned uložil do své kůlny, kde tiše čekala na svůj čas objevení. Uplynulo šestnáct let a prastará relikvie chřadla, téměř zapomenutá. Jednoho dne však Lamberta přemohla zvědavost. Rozhodl se vzít svůj dávno zapomenutý nález do Ipswichského muzea, aby si ho prohlédl zblízka.

Vrcholný predátor ožil v současnosti

Odborníci v muzeu byli ohromeni. Ukázalo se, že tato zdánlivě obyčejná kost je horní končetinou pliosaura, mořského tvora, který brázdil oceány přibližně před 250 miliony let. Pliosauři, vzdálení příbuzní dnešních ještěrů, byli ve své době vrcholovými predátory, kteří se pyšnili ostrými zuby a bleskurychlými končetinami připomínajícími pádla. Lovili vše od ryb až po dinosaury, což z nich dělalo noční můry dávných mořských lidí.

close info By ДиБгд - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127824045 zoom_in Ilustrace Pleiosaura funkei

V této oblasti by nikdo podobný nález nečekal

Lambertův objev je ještě zajímavější svým původem. Ipswich, místo, které není známé výskytem dávných mořských plazů, má nyní spojení s prehistorickým světem. Nález zpochybňuje to, co si vědci dosud mysleli o geologické historii této oblasti, a dodává příběhu nečekaný zvrat.

Lambert, který zkamenělinu po celá ta léta uchovával, se podělil o své myšlenky ohledně tohoto objevu. "Je to docela zábavné," poznamenal, zjevně nadšený nečekaným zvratem událostí. Jeho osm akrů zahrady až dosud nikdy nic cenného nevydalo. Zkamenělina, kousek zemské skládačky, se stala součástí dědictví Suffolku, zajímavým pohledem do doby dávno před tou naší.

Po čem šlapeme?

Příběh Lambertovy zapomenuté zkameněliny nás nechává v údivu a připomíná nám, že tajemství mohou číhat těsně pod povrchem a čekat, až budou objevena. Pozoruhodná cesta této prastaré kosti od okamžiku, kdy spatřila světlo světa, až po její odhalení v muzeu, podtrhuje neuvěřitelné příběhy, které naše planeta skrývá.

close info By Dmitry Bogdanov - dmitrchel@mail.ru, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3285452 zoom_in Pliosaurus brachydeirus

Zatímco tato fosilie zaujímá své místo v análech vědeckých objevů, můžeme se ptát, jaká další překvapení se mohou skrývat pod našima nohama a trpělivě čekat, až si jich někdo všimne, a odstartovat tak cestu do hlubin času.

Podívejte se na toto zajímavé video, které ukazuje jiný, zcela náhodný nález dinosaura při moderní stavbě:

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Pliosaurus, www.bbc.com, www.dailymail.co.uk