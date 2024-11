Externí autor 19. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Tuhle podobu by mu asi nikdo nehádal. Slavný herec na téhle fotce totiž vypadá úplně jinak než dnes. Z plachého kluka z amerického Středozápadu vyrostla jedna z nejvýraznějších osobností Hollywoodu. Poznáte, o koho jde?

Na fotce z roku 1971 je mu sedmnáct a má husté tmavé vlasy a soustředěný výraz. Dnes, kdy je mu sedmdesát, je spíš zasmušilý s pronikavým pohledem a hraje převážně padouchy. A vlasů mu už moc nezbylo.

Aktivní sportovec

Vyrůstal v malém městě, kde se všichni znali. „Bylo to takové to typické americké prostředí – fotbal, baseballové zápasy, školní představení,“ vzpomínal v rozhovoru pro The Guardian v roce 2018. Jeho rodina má chorvatské kořeny, což později ovlivnilo i některé jeho role.

Na střední škole byl aktivním sportovcem a hrál americký fotbal. „Byl jsem docela dobrý, ale nikdy jsem o profesionální kariéře neuvažoval. Něco mi říkalo, že to není moje cesta,“ prozradil v dokumentu Portrét herce.

Osudové setkání s divadlem

Zlom přišel, když ho kamarád přemluvil k účasti ve školním muzikálu. „Pamatuji si ten moment naprosto přesně. Stál jsem na jevišti a cítil, že tohle je ono. Že tohle chci dělat celý život,“ svěřil se časopisu Rolling Stone.

Na University of Illinois pak založil společně s Gary Sinisem a dalšími spolužáky divadelní společnost Steppenwolf Theatre Company, která se stala odrazovým můstkem pro jeho pozdější kariéru. „Byli jsme banda nadšenců, kteří neměli co ztratit. Hráli jsme v garážích, sklepech, kdekoliv to šlo,“ vzpomíná herec.

Cesta k hvězdné kariéře

První výraznou filmovou rolí se stal vikomt de Valmont v Nebezpečných známostech (1988). „Ta role mi otevřela dveře do Hollywoodu. Najednou jsem mohl být záporák, kterého lidé milují.“

Následovaly desítky nezapomenutelných rolí. Ve filmu Con Air ztvárnil geniálního psychopata Cyruse „Virus“ Grissoma a v Muži se železnou maskou exceloval jako Athos. Už tušíte?

Na fotografii ze střední školy je vidět mladík s hustou tmavou kšticí – což je v ostrém kontrasu s jeho dnešním charakteristickým vzhledem. „Začal jsem plešatět velmi brzy, už kolem pětadvaceti. Nejdřív mě to trápilo, ale pak jsem si uvědomil, že mi to vlastně pomohlo. Stal jsem se díky tomu charakteristickým,“ prozradil v roce 2019 pro Vanity Fair.

Vrchol kariéry

Možná nejpozoruhodnějším momentem jeho kariéry se stal film z roku 1999, ve kterém vypečení podnikatelé začnou prodávat patnáctiminutové pobyty „v kůži Johna Malkoviche“ za 200 dolarů a také sami vzrušující „cestování“ vyzkoušejí. Surrealistická cestovka je na světě! „Když mi nabídli tuhle roli, myslel jsem si, že je to bláznivý nápad. Ale právě ta absurdita mě přitahovala,“ prozradil herec, jehož jméno je vám už jasné – ve filmu si totiž zahrál sám sebe.

Ano, tím mladíkem na fotografii je John Malkovich, dvojnásobný nominant na Oscara a jeden z nejvýraznějších charakterních herců své generace. Jeho filmografie čítá přes 70 filmů, včetně kultovních snímků jako O myších a lidech, Red či Po přečtení spalte.

„Když se dívám na své staré fotky, vidím jiného člověka. Ale to je v pořádku. Všichni se měníme. Důležité je, že uvnitř jsem pořád ten kluk z Illinois, který se zamiloval do divadla,“ uzavírá herec.

Zdroje: www.theguardian.com, www.interviewmagazine.com