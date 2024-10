Externí autor 11. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Tahle ikona Hollywoodu se v sedmdesáti letech proměnila k nepoznání. Z kdysi šarmantního tanečníka se stal drsně vypadající muž, který by klidně mohl hrát znovu hlavní roli v mafiánském filmu, tentokrát ale bez použití make-upu. Jeho proměna šokuje fanoušky po celém světě.

John Travolta, hvězda filmů jako Horečka sobotní noci či Pulp Fiction, prošel v posledních letech výraznou proměnou. Po vlasech není ani vidu a jeho vypracované tělo vyvolává dojem, že by mohl bez problémů ztvárnit drsného mafiánského bosse bez velké přípravy. Navíc si udržuje skvělou fyzičku. Jak to dělá?

Proměna z tanečníka

Přestože už dávno oslavil sedmdesátku, jeho vypracované tělo budí respekt a obdiv zároveň. „Věk je jen číslo,“ prohlásil Travolta v nedávném rozhovoru pro magazín People. „Cítím se lépe než kdykoliv předtím. Fitness se stalo mou vášní a pomáhá mi udržet se v kondici nejen fyzicky, ale i psychicky.“

Herec přiznal, že za jeho proměnou stojí tvrdá práce a disciplína. „Každé ráno vstávám v pět a jdu do posilovny. Je to součást mého životního stylu. Nemám rád výmluvy. Buď něco děláte naplno, nebo to nedělejte vůbec. Nikdy se nevzdávejte svých snů. Život vám bude házet klacky pod nohy, ale pokud budete věřit sami sobě a tvrdě pracovat, můžete dosáhnout čehokoliv."

Nelehká cesta

Přestože vypadá jako drsňák, jeho životní cesta nebyla snadná. Herec čelil několika tragickým ztrátám, které ho hluboce poznamenaly. V lednu 2009 zemřel na dovolené na epileptický záchvat jeho šestnáctiletý syn. O jedenáct let později pak přišel o manželku, která trpěla rakovinou prsu.„Ztráta Jetta a Kelly byly nejtěžšími momenty mého života. Ale naučily mě, jak důležitá je rodina a jak křehký je život. Každý den je dar a já se snažím žít naplno,“ říká. „Byly chvíle, kdy jsem si myslel, že to nezvládnu. Ale pak jsem si uvědomil, že musím být silný pro své další děti. Oni mi dali sílu pokračovat,“ dává sílu lidem s podobným osudem.

Otcovství jako životní poslání

I přes svůj drsný vzhled je Travolta především milujícím otcem. Se svými dětmi, dcerou Ellou Bleu a synem Benjaminem, má velmi blízký vztah. „Ella a Ben jsou mým světlem. Snažím se jim předat všechno, co jsem se v životě naučil.“ Ella jde v otcových stopách a věnuje se herectví, Benjamin zase sdílí s otcem lásku k létání. „Je jako moje zmenšenina. Už teď zná všechny typy letadel a sní o tom, že bude pilotem jako já,“ směje se Travolta. „Ve vzduchu se cítím svobodný. Je to únik od všedních starostí a zároveň výzva, která mě neustále posouvá vpřed.“

Vzpomínky na kariéru

Herec dnes vzpomíná i na své dětství, které předcházelo kariéru v Hollywoodu. „Byl jsem mladý kluk z New Jersey, který snil o tom, že bude hvězdou. Nikdy jsem si nemyslel, že se mi to skutečně podaří. Jsem vděčný za každou příležitost, kterou jsem dostal.“ A když se Travolta v současnosti věnuje především rodině a svým zálibám, nezapomíná ani na své slavné filmy. „Každá role mi něco dala. Ať už to byl Tony v Horečce sobotní noci nebo Vincent v Pulp Fiction, všechny ty postavy jsou dnes už součástí mě.“

Návrat na plátna kin?

Přestože v posledních letech není Travolta na filmovém plátně tak častým hostem, fanoušci doufají v jeho velký comeback. Letošní film Cash Out (Výplata) byl totiž docela propadák, průměrné hodnocení má jen kolem 30 procent, přesto nás příští rok čeká pokračování. „Pokud přijde zajímavá role, určitě se jí nebráním. Ale momentálně si užívám čas s rodinou a věnuji se svým koníčkům.“ Nedávno se alespoň objevil v reklamě na Super Bowl, kde předvedl své legendární taneční pohyby. „Tanec je součástí mého DNA,“ směje se.

