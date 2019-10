Slavný kovboj John Wayne: Stalin na něj nechal spáchat dva atentáty

Americký herec John Wayne byl svého času jednou z nejvýraznějších ikon Hollywoodu a symbolem klasického westernu. Jeho filmy byly velice oblíbené po celém světě a nikdo vůbec nepředpokládal, že by tento populární pistolník mohl mít nějaké nepřátele. Přitom to byl právě Wayne, kdo se dostal na mušku jednoho z nejhorších diktátorů všech dob, Josifa Stalina.

Chapadla KGB byla dlouhá. Stalinovi nestačilo, že likvidoval všechny své oponenty na sovětském území, snažil se zabíjet i nepohodlné osoby cizí národnosti, přestože žily na jiných kontinentech. A přestože měl westerny docela rád, John Wayne mu byl trnem v oku. Charismatický herec ztělesňoval západní styl a hodnotu svobody. A navíc se netajil tím, že nesnáší komunismus.

Na jeho protikomunistické postoje Stalina upozornil režisér Sergej Gerasimov, se kterým se Wayne setkal v roce 1949 na mírové konferenci v New Yorku. Stalin dobře věděl, jak filmy a jejich hvězdy dokážou působit na masy a ovlivnit veřejné mínění; právě proto se také pasoval na nejvyššího sovětského producenta, režiséra, scénáristu a cenzora v jedné osobě, a o veškeré filmové tvorbě v zemi sám rozhodoval. Westerny mu přímo nevadily, ale John Wayne se svým antikomunismem vypadal nebezpečně. Diktátor se jeho vlivu dokonce obával tak moc, že nařídil jeho fyzickou likvidaci.

Podle filmového historika Michaela Munna, který o Waynovi sepsal biografii, vyslal Stalin do Los Angeles agenty KGB, aby slavného herce zavraždili. O plánované akci se však dozvěděla FBI a Wayna včas varovala. "Jen mi sem ty Rusáky pošlete, já si to s nima sám vyřídím," řekl prý na to hollywoodský idol. Své rodině ale informaci zatajil, aby ji nevystrašil. Přestěhoval se do domu obehnaného vysokou zdí a najal si ochranku.

K dalšímu atentátu na Wayna mělo dojít při natáčení v Mexiku, ani ten se však nezdařil. Stalinův následník Chruščev se pak v roce 1958 s Waynem osobně sešel a oznámil mu, že vražedný rozkaz svého předchůdce jednou provždy zrušil.

Ani poté si však John Wayne nemohl dopřát zcela klidný spánek: když v roce 1966 navštívil americké vojáky ve Vietnamu, ocitl se pod palbou nepřátelských odstřelovačů a smrti unikl jen o vlásek. Jednoho ze střílejících se podařilo zajmout a vypáčit z něj přiznání, že se snažil herce zabít, protože na jeho hlavu vypsal odměnu čínský vůdce Mao Ce-tung.