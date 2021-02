John Wayne: Kovboj, kterého chtěl Stalin nechat zavraždit. Hned třikrát!

Komunistický vůdce charismatického představitele kovbojů nenáviděl. John Wayne totiž v roce 1944 založil v Hollywoodu protikomunistickou Filmovou alianci pro obranu amerických ideálů a o Stalinovi prohlásil, že je krvelačný diktátor. I když to byla pravda, Stalin si to nechtěl nechat líbit.

Paradoxem je, že Josef Stalin měl filmy, a i ty westernové s Waynem, rád. Prý je pravidelně sledoval a bavil se u nich. I tak poslal na oblíbeného herce agenty KGB, kteří ho měli jednou provždy zlikvidovat. Šokující fakta odhalil filmový historik a autor knihy John Wayne - muž za mýtem Michael Munn. Biografii filmové hvězdy sepsal na základě rozhovorů s Waynovými blízkými spolupracovníky a filmovou legendou Orsonem Wellesem, od kterého se příběh dozvěděl.

„Pan Welles byl skvělý vypravěč,“ řekl Munn, „ale k Johnovi Waynovi neměl žádný zvláštní obdiv.“ Významný ruský filmař Alexej Kapler, který byl uvězněn za poměr s 16letou Stalinovou dcerou Svetlanou, řekl o objednávce dalšímu ruskému filmaři Sergeji Bondačukovi. Bondačuk byl zpočátku skeptický, ale poté, co ruský filmař Sergej Gerasimov šeptandu potvrdil, varoval právě Wellese.

Tichá pošta zafungovala skvěle a k nebezpečné informaci se dostal i Waynův přítel, kaskadér Yakima Canutt. „Yakima mi řekl, že FBI zjistila, že do Hollywoodu byli posláni agenti, aby zabili Johna Wayna,“ řekl Munn. „FBI přišla říct Johnovi o spiknutí. John ale odpověděl, že s najatými vrahy bude vyjednávat." Se svým scénáristou pak vymysleli past.

Měl členy vražedného komanda na oko unést, vyvézt je na pláž a tam zinscenovat jejich popravu. Cílem bylo získat více informací, a také je pořádně vystrašit. Zda se akce zdařila, bohužel spisovatel Munn neví. Stalo se však, že agenti najatí Stalinem začali pracovat pro FBI.

„Poté se však John ochraně FBI vyhýbal a nechtěl, aby to jeho rodina věděla. Přestěhoval se do domu s velkou zdí.“ Wayne se spoléhal na skupinu věrných kaskadérů, kteří pronikli do komunistických buněk v Americe a dozvěděli se o spiknutí s cílem zabít ho. Společně s nimi pak na schůzi také pronikl a měl se poprat na život a na smrt. „Tehdy mu prý jeho přítel Yakima zachránil život," píše Munn. (Zdroj: www.theguardian.com)

Další pokus o zabití Wayna byl učiněn v Mexiku při natáčení filmu Hondo, uvedeném v roce 1953. Kniha tvrdí, že Stalinův rozkaz byl zrušen jeho nástupcem Nikitou Chruščevem po smrti diktátora v roce 1953. Chruščev na soukromé schůzce v roce 1958 řekl Waynovi: „To bylo rozhodnutí Stalina během jeho posledních pěti šílených let. Když Stalin zemřel, zrušil jsem ten rozkaz.“ (Zdroj: www.spiegel.de)

Ani potom však legendární filmový kovboj neměl klid. Když byl v roce 1966 na návštěvě u vojáků ve Vietnamu, ochranka zajala ostřelovače, který se přiznal, že na Waynovu hlavu byla vypsána odměna. Měl ji vyplatit čínský komunistický vůdce Mao Ce-tung.