Externí autor 19. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Tento slavný hollywoodský herec má hromadu fanoušků po celém světě. Dokáže zahrát téměř cokoliv, nejvíce mu ovšem sedí role podivínů, kuriózních postaviček, a nebo vyhnanců ze společnosti. On sám tak trochu podivínem je a kuriózních záležitostí má kolem sebe také dost. Poznáte, kdo je na fotce?

Jak jsme si napsali už výše, tento herec se nezalekne ničeho, rád přijímá výzvy a do jeho repertoáru spadají snad všechny žánry. Jeden by se tedy až podivil, že tento umělec doposud nemá doma na poličce žádnou cenu filmové akademie, tolik všemi herci chtěného Oscara. Nicméně na něj byl nesčetněkrát nominovaný. A i to se počítá. Leonardo Dicaprio by mohl vyprávět.

Jeho debutovým rokem byl rok 1984, kdy se objevil ve filmu Noční můra z Elm Street. Jeho hvězda začala ovšem pořádně zářit až o šest let později, kdy ho do svého nového filmu obsadil dnes již legendární a ikonický režisér Tim Burton. A tak se v roce 1990 zrodil Střihoruký Edward.

Miláček Tima Burtona

Tim Burton si rád ponechává své klenoty, a tak tato spolupráce nezůstala jedinou. Stejně, jako velmi často obsazoval svou (dnes již bývalou) manželku Helenu Bonham Carter, i tento herec se stal jeho miláčkem a mohli jste ho vidět v mnoha dalších Burtonových filmech.

Námátkou vyjmenujme třeba Ed Wood, Ospalá díra, Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, Karlík a továrna na čokoládu a propůjčil také hlas jedné z animovaných postaviček v Mrtvé nevěstě.

Matka ho bila, skončil na drogách

Stejně, jako všichni slavní hollywoodští herci, i tento „kousek” má za sebou dojemný příběh. Když byl (prozatím neznámý) muž ještě malým kloučkem, zažil si vcelku krušné dětství. Doma byla hlavou rodiny matka, a ta jí vládla pevnou rukou. Někdy se ovšem její ruka někam zatoulala a pleskla, co měla zrovna v dosahu. Většinou to samozřejmě byly její děti nebo i manžel.

Chlapec tedy hledal něco, co by mu pomohlo zapomenout na to, co se děje doma a také to našel. Drogy. Bylo mu pouhých dvanáct let, když zaexperimentoval s matčinými léky na úzkost a pak už to šlo z kopce. Když přišel na řadu rozvod jeho rodičů, rozhodl se z domu odejít. Nedokončil ani školu a namísto toho se začal věnovat hudbě a potom i hraní.

Možná i kvůli pochroumanému dětství se v dospělosti chová tak, jak se chová. Kvůli své výbušné povaze se mnohdy dostal do potíží, několikrát se dostal do křížku s fotografy, a dokonce ho zažalovali i jeho vlastní bodyguardi.

Klid neměl doma ani „na stará kolena”. Není to tak dlouho, co svět obletěla kauza, kdy ho jeho bývalá manželka Amber Hear zažalovala a obvinila z domácího násilí. Kvůli mediálnímu propírání se herci stalo to samé, co už jednomu jeho kolegovi předtím. Odstřihli ho ze světa filmu.

Na jeho místo nastoupil Mads Mikkelsen

Roztočená sága o vedlejším příběhu spojeného s Harrym Potterem tak přišla o jednoho z hlavních herců. Namísto něj do projektu nastoupil dánský herec Mads Mikkelsen.

Celá kauza sice pak skončila dobře pro něj, Amber Heard musela ex manželovi zaplatit patnáct milionů dolarů za pomluvy. Nicméně roli mu to nevrátí a škraloup zase nesmaže. I když to byla soudně uznaná lež, lidé si pamatují to, co chtějí. A většinou je to to více senzační.

Hercem, který je na úvodní fotografii je Johnny Depp.

Zdroje: totalfilm.cz, lifee.cz, netflixer.cz