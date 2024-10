Externí autor 4. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbený hollywoodský herec Johnny Depp má s krásnou Vanessou Paradis dvě děti. Světu více známou dcerku Lily-Rose a veřejnosti ne úplně představeného syna Jacka. Ten se totiž pozornosti médií vyhýbá, jak může, a dokonce neholduje ani sociálním sítím. Jak vypadá?

Vztah Johnnyho Deppa a francouzské krásky Vanessy Paradis trval více jak deset let. Jednalo se tak o nejdelší lásku tohoto hollywoodského krasavce. Potkali se v roce 1998, když Depp v Paříži natáčel film Devátá brána režiséra Romana Polanskiho.

Johnny byl krásnou Vanessou okouzlen

Jeden večer pak v hotelu Costes potkal Vanessu. „Měla na sobě šaty s odhalenými zády. Díval jsem se na její záda a krk, v ten moment se otočila a bum, já viděl její oči...Věděl jsem, že můj život svobodného muže právě skončil. Nedokážu přesně popsat ten pocit, co to bylo, když jsem ji potkal. Viděl jsem ji v místnosti a ptal se sám sebe, co se to se mnou děje,“ odcitoval slova Johnnyho Deppa list Hollywood Reporter.

Už rok na to se páreček mohl těšit z přírůstku, narodila se jim dcerka Lily-Rose Melody a o tři roky později i synek John Christopher. Celý svět se ptal, kdy se ti dva vezmou, ale Johnny nesdílel ideu manželství. „Nikdy jsem si neřekl, že bych ten cár papíru potřeboval,” vyjádřil se na to konto slavný herec.

Ačkoliv byli párem snů, nakonec se rozešli. Psal se rok 2011, kdy se poprvé objevily spekulace o problémech v jejich vztahu. Johnny se prý zakoukal do herečky Amber Heard, se kterou natáčel snímek Rumové deníky. V roce 2012 pak pár skutečně oznámil rozchod.

Dcera herečka, synek muzikant a výtvarník

I přesto, že to Johnnymu a Vanesse nevyšlo, snaží se být co nejlepšími rodiči pro své děti. Lily-Rose je dnes pětadvacet let a po vzoru svých rodičů je herečkou. Debutovala v roce 2014 ve snímku Mroží muž, kde si zahrála společně se svým otcem.

Zato její bratr John Christopher, kterému nikdo neřekne jinak, než Jack je pro svět velkou neznámou. Dvaadvacetiletý mladík se pozornosti vyhýbá, jak jen to jde. Nezajímá se ani o modeling, po své matce, ani o herectví, po svém otci. Co ho zajímá je hudba a umění.

„Můj chlapec Jack byl vždy velmi talentovaný umělec. Výborně kreslí a stejně tak dobrý je i v hudbě,” citoval Deppova slova magazín People. Ostatně hudební talent měl po kom mladý Jack zdědit, jeho maminka se kromě modelingu a herectví proslavila také jako zpěvačka, a to už v pouhých čtrnácti letech, kdy svět atakovala s hitem Joe le taxi.

Bude jednou jako jeho otec?

Ačkoliv se Jack před fotografy skrývá, přeci jen víme, jak vypadá. Jeho sestra totiž nahrazuje paparazzi perfektním způsobem a svého mladšího brášku fotí velmi ráda. On podle výrazu na fotografiích už tak nadšený není.

Podobu se slavným tatínkem rozhodně nezapře, i když Johnny splňuje parametry hollywoodského herce o trochu lépe. Ale kdo ví, třeba je Jack jako víno a čím bude starší, tím na něj bude větší radost pohledět.

Jak vypadá syn Johnnyho Deppa se můžete podívat v naší galerii.

