Vzpomínáte na oblíbenou moderátorku z České televize? Jolana Voldánová zářila na televizních obrazovkách dlouhé roky. Před lety se ovšem rozhodla zcela změnit svůj obor. Začala pracovat jako ředitelka Nadace Charty 77.

Jolanu Voldánovou diváci milovali. Čtyřikrát dostala cenu za nejoblíbenější tvář televizní obrazovky. V České televizi působila na různých pozicích více než dvacet let.

Byla také jednou z největších hvězd vůbec první StarDance. V roce 2006 se protančila do čtvrtého kola.

Nový začátek

Po kariéře televizní moderátorky se Jolana Voldánová vrhla do zcela jiného oboru. V roce 2023 se stala ředitelkou Nadace Charty 77. Tato nadace má pod sebou známý projekt Konto Bariéry, který se zaměřuje na podporu lidí s handicapem a další organizace, které jim pomáhají.

Prestižní post převzala po Boženě Jirků. Ze začátku měla o své nové práci pochyby. „Zase ta výzva. Když jsem u ní v kanceláři v centru Prahy seděla poprvé, říkala jsem si, jak se tady asi parkuje. Koukla jsem se z okna a řekla si: blbě. Měla jsem pocit, že to, že jsem odmoderovala celou řadu akcí s charitativním podtextem, přece není předpoklad, že budu dobrá na pozici ředitelky takové organizace, jako je proslulá Nadace Charty 77. Jak o tom tak přemýšlím, možná v tom nakonec sehrála svoji roli i ta moje dětská láska k divadlu a k příběhům se šťastným koncem. Sice neumíme v nadaci zázraky, ale dokážeme handicapovaným opravdu ulehčit tím, že jim přispějeme na to, co ke kvalitnějšímu životu potřebují,“ popsala v rozhovoru pro iDnes.cz.

Touha po herectví

V minulosti se Jolana toužila stát herečkou. Pro toto povolání ovšem neměla předpoklady. Soupeřila s vadou řeči.

„Neuměla jsem správně vyslovovat sykavky, a tak mě maminka dovedla na logopedii k Mílovi Kučerovi, aby mě té dětské patlavosti zbavil. A kromě toho, že se věnoval logopedii, vedl v té době v Lidové škole umění dramatický kroužek. A když mě naučil někdy ve třetí třídě správně mluvit, nabídl mi, jestli bych tam nechtěla chodit. „Máš takovej zajímavej hlásek a nebojíš se, nestydíš. Nechtěla bys s námi hrát divadlo? Zkusila jsem to a divadlo mě chytlo. Zatímco jiné děti přicházely a odcházely, já zůstala až do doby, než jsem se přestěhovala do Prahy,“ vzpomínala pro iDnes.cz.

Její herecká kariéra skončila ještě dříve, než začala. Třikrát se neúspěšně hlásila na DAMU. Po neúspěšných přijímacích zkouškách svůj sen o herectví vzdala.

Šťastná babička

Jolana Voldánová si své soukromí střeží. Celý život dokonce tají totožnost otce svého prvního syna. „Tatínek fungoval a funguje, ale protože jsme poměrně brzy věděli, že klasickou rodinu spolu nevytvoříme, požádala jsem ho, zda by mu nevadilo, kdyby se Vojta jmenoval po mně. A jsem ráda, že souhlasil, protože než se teď Vojtovi narodil syn, byl jediným mužským pokračovatelem našeho sedláckého rodu z Vysočiny, který sahá až do začátku 16. století. Jediná dostupná babička byla v té době moje maminka, jenže ta ještě pracovala, takže jsem si musela k Vojtovi najít paní na hlídání a možná jsem byla v té době jedna z prvních průkopnic, co to veřejně přiznaly.“

Právě syn Vojta z ní už udělal babičku. Pětapadesátiletá Voldánová ovšem klasická hlídací babička není.

„Popravdě jsem to úplně nečekala, zrovna u Vojty bych si nikdy netipla, že založí rodinu už ve 24 letech. Ale je to jejich volba, kterou respektuji, a vnouček je půvabné miminko. Matějovi je teprve pár měsíců a zatím jako babička moc nefunguju, ani není zatím potřeba. Jednou se určitě ráda zapojím, ale nejsem si úplně jistá, jestli dokážu být taková ta hlídací babička, která by si k sobě vzala dítě na dva týdny a chodila s ním na písek a hrála si s ním doma. To si zatím neumím představit. Ale jet s ním na výlety – to jo, to by mě bavilo,“ objasnila svůj přístup.

