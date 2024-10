Externí autor 16. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Režisér Jan Hřebejk je otcem dospívajícího Jonáše. Ten vypadá, jako by byl mladší kopií svého otce. Nelze si také nevšimnout, že jde o velmi pohledného mladého muže, za kterým se jistě otočí nejedna dívka.

Jonáš Hřebejk brzy oslaví plnoletost, je mu totiž nyní sedmnáct let. O tom, čemu se rád věnuje, se toho mnoho neví. Rodina známého režiséra totiž o publicitu příliš nestojí. Proto se také po jeho boku na veřejnosti objevují jen málokdy.

Paradoxně se přitom Jonáš Hřebejk objevil již krátce po narození před kamerou. Jako dvouměsíční miminko si totiž zahrál ve filmu svého otce Medvídek.

„V Břevnovském klášteře se točila velká část Medvídka. My jsme tam i potom Jonáše skutečně křtili. Kněz Prokop Siostrzonek, který ho filmově křtí, ho o dva měsíce později pokřtil i ve skutečnosti,” prozradil Jan Hřebejk pro Ahaonline.cz.

Je už o hlavu vyšší než otec

„Prostředí Břevnovského kláštera máme rádi. Když jednou přišla manželka Lenka s Jonášem do kláštera, malý začal plakat. A tak ho v sakristii nakojila. Málokdo měl asi to štěstí, že byl kojený v sakristii Břevnovského kláštera,” dodal s úsměvem.

Z kojeneckého věku ale Jonáš už dávno vyrostl. Dnes je z něj pohledný mladík, který se svému otci velmi podobá. Na první pohled mají společný například účes. Již před pár lety byl ale chlapec o hlavu vyšší, než jeho otec.

Ze synova života toho Hřebejk příliš mnoho neprozradil. Ví se ale, že je studentem víceletého gymnázia. Vzdělání svých potomků se sice režisér s manželkou snaží příliš nehrotit, zároveň se ale o něj zajímají a snaží se dětem dobře poradit.

Jonáš studuje víceleté gymnázium

„Říkali jsme jim – nemusíte se tam dostat, ale pojďte to zkusit, my budeme klidnější. Takže na osmiletý gympl se Jonáš nedostal, ale na šestiletý ho pak už vzali,” vysvětlil Jan Hřebejk.

Vzhledem k tomu, že obě jeho děti – Jonáš i o rok mladší dcera Anežka jsou právě v citlivém věku dospívání, nabízí se samozřejmě otázka, jak si manželé Hřebejkovi dokáží poradit s mnohdy náročnou výchovou puberťáků.

„My se k dětem snažíme přistupovat plus minus tak, jak rodiče přistupovali k nám. Než jsem se narodil, zemřela mi osmiletá sestra, a naši navzdory tomu vůbec nebyli úzkostní. Měl jsem dost svobodu. Ne že by neměla hranice, ale když jsem chtěl v patnácti jet na folkový festival, rodiče s tím neměli problém,” svěřil se s citlivou rodinnou historií Jan Hřebejk pro magazín Marianne.

Hřebejk má děsivé rodinné tajemství

Jeho sestra Anička skutečně zemřela v dětském věku za tragických okolností. Se spolužákem tenkrát přebíhala koleje, ale prudká vlna větru způsobená projíždějícím vlakem ji odhodila na stranu. Přestože na první pohled na ní nebylo patrné žádné zranění, náraz byl příliš intenzivní a holčička to nepřežila.

„S dětmi ani v tomto věku – synovi je šestnáct, dceři čtrnáct – nemáme žádné nadstandardní konflikty. Spíš myslím na to, aby je člověk nezatížil tím, že na nich moc dlouho a příliš lpí, anebo že si naopak příliš brzo řekne „tak už se odpojují“ a nechá je být,” uvedl režisér před rokem.

O rodinu pečuje především režisérova manželka Lenka. „Máme to trochu rozdělené, ale takovým tradičním způsobem. Žena se stará o domácnost a děti, já vydělávám. Není zaměstnaná, ale netroufl bych si říct, že nepracuje, protože by to nebyla pravda," vysekl své choti poklonu pro Šíp.

