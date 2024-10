Externí autor 13. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Byl to idol teenagerek, hvězda kultovních filmů a seriálů. Jonathan Brandis měl před sebou zářivou budoucnost. Nikdo nečekal, že jeho život skončí tak brzy a tak tragicky. Co vedlo mladého herce k fatálnímu rozhodnutí?

Jonathan Gregory Brandis se narodil v roce 1976 v americkém Danbury. Jeho rodiče, Mary a Gregory, byli typickým americkým středostavovským párem – matka pracovala jako učitelka a otec byl hasič. Netušili, že jejich syn se brzy stane jednou z nejzářivějších hollywoodských hvězd své generace.

Idol milionů dívek

Jonathanův andělský vzhled neunikl pozornosti reklamních agentur. Už ve dvou letech se stal dětským modelem pro značku obuvi „Od malička před kamerou jako doma, měl to prostě v krvi,“ vzpomínala jeho matka Mary.

V šesti letech debutoval v populárním televizním seriálu One Life to Live. To byl začátek jeho hvězdné kariéry. „Když jsem poprvé viděl Jonathana před kamerou, věděl jsem, že je výjimečný. Měl to 'něco', co se nedá naučit,“ říká jeden z producentů

Skutečný průlom však přišel v roce 1989, kdy devítiletý Jonathan získal hlavní roli Bastiana v pokračování kultovního fantasy filmu Nekonečný příběh. Film se stal okamžitým hitem a Jonathan se přes noc proměnil v idola teenagerek. „Najednou jsem byl všude – na plakátech, v časopisech. Nemohl jsem ani vyjít na ulici bez doprovodu ochranky. Fanoušci byli všude,“ vzpomínal později.

Nečekaný pád

Jonathanova popularita dosáhla vrcholu díky roli ve sci-fi seriálu Strážce moře. „Dostával jsem až 4000 fanouškovských dopisů týdně,“ prozradil v rozhovoru pro Los Angeles Times. Pravidelně se totiž umisťoval na prvních příčkách žebříčků nejpřitažlivějších teenagerů v časopisech jako Seventeen nebo Tiger Beat. Jeho tvář zdobila nespočet plakátů a školních skříněk po celé Americe.

Jenže po skončení seriálu v roce 1996 přišel nečekaný zvrat. Nabídky rolí se ztenčily a Brandisova kariéra začala stagnovat. Hollywood, který ho ještě nedávno zbožňoval, se k němu najednou otočil zády. „Bylo to frustrující. Cítil jsem, že mě Hollywood odepsal jen proto, že už nejsem tím roztomilým klukem z plakátů. Nikdo se nezajímal o to, jaký jsem herec. Zajímalo je jen, kolik teenagerek dokážu přitáhnout do kina.“

Brandis se zoufale snažil udržet svou kariéru při životě. Objevil se v několika béčkových filmech a televizních seriálech, ale žádná z těchto rolí se nemohla rovnat jeho dřívějším úspěchům. Jeho poslední nadějí byl film Hartova válka s Brucem Willisem a Colinem Farrellem. Doufal, že role poručíka mu pomůže restartovat kariéru. Jenže většina jeho scén byla ve finále vystřižena. „Byl z toho zdrcený. Věřil, že tahle role ho vrátí zpátky do hry. Když zjistil, že ho prakticky vystřihli, byl to pro něj obrovský šok. Viděla jsem, jak se mu před očima hroutí všechny naděje,“ říkala producentka filmu.

Poslední dny

V posledních měsících svého života Brandis propadl depresím a alkoholu. Přátelé vzpomínají, že se stále častěji zmiňoval o sebevraždě. „Nikdo to nebral vážně. Mysleli jsme, že je to jen fáze, že se z toho dostane,“ říkali později jeho seriáloví kolegové.

11. listopadu 2003 zavolal svému kamarádovi a pozval ho k sobě domů. Když dorazil, našel herce oběšeného v chodbě jeho bytu. Brandis byl okamžitě převezen do nemocnice, ale lékaři už mu nedokázali pomoci. Zemřel následující den ve věku pouhých 27 let. Pro fanoušky to byl šok. Následující dny se šířily zprávy o jeho smrti a organizovaly pietní akce. „Našla jsem tolik hlasových zpráv, které mi zanechal, když jsme byli děti. Některé byly dlouhé deset minut,“ vzpomínala i herečka Soleil Moon Frye. „Zasloužil si druhou šanci a lepší osud,“

