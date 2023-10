Pamatujete na krásnou Zlatovlásku Jorgu Kotrbovou? Pohádková princezna, která kdysi okouzlovala svým půvabem na televizních obrazovkách, již oslavila 76. narozeniny. Pohádkově zbohatla, ale ani to jí štěstí nepřineslo. Jak vypadá její život dnes?

Jorga Kotrbová, kdysi oblíbená herečka a dabérka, se po revoluci stáhla z veřejného života. Důvod k tomu měla víc než dobrý. Po otci zdědila s bratry milionový majetek v restituci, což jí umožnilo rozloučit se s pracovními povinnostmi a začít žít svůj sen. Přestala postupně úplně hrát i dabovat, a dokonce se ani příliš nepyšní svou pohádkovou nejslavnější rolí.

Na svou hlavní roli princezny Zlatovlásky totiž nevzpomíná nejraději, zcela se straní záře reflektorů a možná žije v klasické české pohádce. Nechybí ji však štěstí? Alespoň ve vztazích s muži jej totiž nenašla.

Raný život a úspěchy

Jorga začala s hraním již ve svých čtrnácti letech. Tehdy ji režisér Karel Kachyňa obsadil do hlavní role v rodinném filmu Trápení, kde ztvárnila stejně plachou dívku, jakou byla i ve skutečnosti.

Zahrála si osamocenou dívku, jejímž nejlepším přítelem byl divoký kůň, což ji přesně odpovídalo, protože láska ke koním ji provází celý život. A tento sen později díky dědictví splnila!

Po úspěšné filmu Trápení pak Jorze učarovalo divadlo. Na jeho prkna vstoupila poprvé na Vinohradech, když ji divadlo nabídlo účinkování ve hře Hon na čarodějnice. Ihned se rozhodla vystudovat DAMU a věnovat se divadlu i nadále. Po studiích pak nastoupila do dnešního Švandova divadla, ale kromě toho se již věnovala i filmu.

Svůj život a čas věnuje rodině a koním

Jorga Kotrbová vlastní několik činžovních domů v Praze, které ji byly vráceny v restituci. Zakoupila úžasný ranč na Liberecku, kde se věnuje farmářství a péči o koně. Její láska k těmto zvířatům ji přivedla právě až na ranč, kde tráví většinu času se svými milovanými čtyřnohými přáteli.

I přesto, že byla kdysi jednou z nejpřitažlivějších českých hereček, její osobní život nebyl vždy růžový. Její vztahy s muži nevydržely z dlouhodobého hlediska.

S hercem Jiřím Novotným má dceru Tamaru, ale jejich vztah skončil ještě před svatbou. Později se provdala za herce Zdeňka Žáka, ale i jejich manželství skončilo rozvodem.

„Byla to skvělá ženská, jen nám to prostě nevyšlo. Byl jsem hlava rodiny a ona chtěla být také hlavou rodiny, a to už nešlo. Proto jsem odešel. V manželství jsem udělal hodně chyb, kterých se v tom současném vyhýbám,“ uvedl před lety pro deník Aha! Zdeněk Žák.

Dnes žije Jorga Kotrbová na svém statku s dcerou Julií, která se věnovala parkouru, a její rodinou. Její druhá dcera, herečka Tamara, také často navštěvuje rodinný ranč. I přes všechny životní výzvy a překážky je Jorga, dle vlastních slov, spokojená. Odmítá veřejné pozornosti a raději si užívá klidný a soukromý život daleko od reflektorů. Rozhovory o mediální popularitě odmítá a nemá o ně zájem.

Přitom kromě Zlatovlásky si zahrála i v další slavné pohádce Honza málem králem nebo po boku Petra Kostky v komedii Pátek není svátek. Známe ji i z filmů Láska nebeská, Utrpení mladého Boháčka, Dva muži hlásí příchod, Sen noci svatojánské, Divoká planeta, anebo jako hlas Margaret Houlihanové ze seriálu M.A.S.H.

Ocenění v zastoupení

Nyní se již přes deset let na veřejnosti neukazuje vůbec. Dokonce i cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu přebírali v roce 2021 její vnuci. Jorga Kotrbová byla z ceny nadšena a poskytla České televizi aktuální snímek. Poznali byste Zlatovlásku?

„Babičku překvapilo a mile zaskočilo, že jste si na ni vzpomněli, když se tomu již léta nevěnuje. Když jela jednou babička z dabingu seriálu M.A.S.H., měla čerstvě řidičák. Projela na křižovatce na červenou, a tak se lekla, že pak už nikdy neřídila. Dabingu se ale věnovala dál,“ uvedli při přebírání ceny její vnuci Filip a Matěj Komínkovi, jak napsal Blesk.

Příběh Jorgy Kotrbové je připomínkou toho, jak může pohádkový život najít každý, pokud má dostatek odvahy jít za svými sny, ať už jsou jakékoli. S přibývajícími lety získala Jorga Kotrbová nejen moudrost, ale také klid a štěstí, které jsou víc než jen pohádka – jsou skutečností.

