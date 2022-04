Žena objevila starou truhlu: Obsahovala usušenou ruku, mince a mapu pokladu

Ilustrace José Gaspara

Na půdě se mohou někdy vyskytnout skutečné poklady, o tom není pochyb. Některé mohou přinést nesmírné bohatství, jiné nás zase mohou vyděsit k smrti. A právě to se stalo jedné rodině na Floridě, když při jarním úklidu našla tajemnou truhlu, v níž kromě pár mincí a mapy k pokladu byla i usušená lidská ruka. Stopy vedou k pirátské legendě, tajemnému José Gasparovi. A za vším je rodinná legenda.

Zní to jako pohádka, že? Přesto je to pravda. Rodina Lopézových z Floridy uklízela na půdě svých praprarodičů, a kromě rodinných pokladů našli i jeden, kterého se vyděsili. Mike Lopez, bratr ženy, která truhličku objevila, se svěřil prakticky ihned místní televizní stanicí WFLA a příběh se pak dostal do lokálních i celostátních médií.

Celý příběh se ale začal pomalu zamotávat, protože se ukázalo, že má možná spojitost s historickou postavou. O tom, jak moc byl pirát José Gaspar skutečný, však psát nebudeme.

Legendární pirát a jeho obrovský poklad

Když paní Lopézová našla úhlednou truhličku, čekala leccos, ale určitě ne to, že její nález bude tak mediálně atraktivní. V truhle ležely mince, mapa pokladu, ale hlavně usušená ruka a jméno nechvalně proslulého piráta Gaspara.

Tento legendární pirát působil v 18. a 19. století a stal se natolik významným, že se na jeho počest koná od roku 1904 každým rokem festival Gasparilla. Čím se ale tak proslavil?

José Gaspar, zvaný též Gasparilla, byl španělský pirát. Přezdívalo se mu "poslední z bukanýrů" a po dlouhé roky terorizoval Mexický záliv, i když jeho základna byla právě na Floridě. Jak už to tak u legend bývá, jeho život je velmi zkreslený a historky o jeho skutcích se odvíjejí různě. Shodují se ale v tom, že Gaspar byl velmi „pracovitý“ pirát, kterému se podařilo nashromáždit obrovské jmění. Nezastavil se před ničím, vraždil a loupil. Když byl zajat, raději se zabil skokem z lodi, než by čelil spravedlivému soudu amerického námořnictva.

Poklad z půdy vedl k řece

A jak to už u pirátů bývá, údajně po sobě zanechal obrovský poklad. A mapu k tomuto pokladu nalezla na půdě paní Lopézová…

Navíc se ukázalo, že u Lopézových se tato rodinná historka skutečně traduje už od 30. let 20. století, kdy Mikův dědeček, stavební dělník Ernesto Lopez ukázal onu skříňku své rodině. Záhadnou schránku sám našel při práci s opravářskou četou na mostě Cass Street Bridge v centru Tampy. Už tehdy byla v krabici byla značná částka ve španělských a portugalských mincích, mapa pokladu i useknutá ruka s prstenem s vyrytým jménem "Gaspar". Mapa pokladu směřovala k řece Hillsborough v Tampě.

Výzkum nálezce nepotěšil

Když pak po mnoha letech Lopezova pravnoučata znovu objevila na půdě svého zesnulého dědečka krabici, poslali ji na prozkoumání odborníkům z Historického centra Tampa Bay. Mince se bohužel ukázaly jako bezcenné a zřejmě to byly suvenýry z prvních přehlídek Gasparilla. Ani mapa k pokladu nevedla, ale šlo o lokální mapu z 20. let 20. století.

Jen původ samotné ruky zůstával záhadou. Ač se někteří domnívali, že je to sušená lidská ruka, kurátor historického centra vyslovil názor, že jde spíše o mumifikovanou opičí ruku.

Pirátská loď José Gasparilla vplouvá do centra Tampy a zahajuje průvod Gasparilla.Zdroj: Christopher Hollis / Creative Commons, volné dílo

Je jeho ruka také legendou?

O existenci Gaspara ale nejsou žádné důkazy a většina odborníků se domnívá, že byl smyšlenou postavou. Ale na druhou stranu v truhle na půdě skutečně byla ruka. Nikde ale není ani historka o tom, že by pirát o ruku přišel.

Nejstarší známou písemnou zmínkou o José Gasparovi byl krátký životopis obsažený v propagační brožuře hotelu Gasparilla Inn na ostrově Gasparilla z počátku 20. století, ale ten již sám tvrdil, že je fikcí. Na tomto základě pak vzniklo mnoho dalších historek. Nejznámější z nich je právě legenda, jíž údajně vyprávěl jeden americký námořní důstojník a která hovoří právě o pirátově skoku z lodi do moře, přivázán ke kotvě.

Rodina Lopézových tedy může i nadále historku předávat z generace na generaci.

