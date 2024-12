Herci, zpěváci a další tváře showbyznysu mají své rodiny, příbuzné, o kterých se často nemluví, nebo si jejich jméno nepřiřadíme. Josef Abrhám měl dvě setry, které velmi miloval a ony zase Josefa. S odchodem jedné z nich se těžko vyrovnával, druhou z nich ale můžeme znát. V srpnu jí bylo devadesát.

Milující herec

Josefa Abrháma si pamatujeme jako skvělého herce a milujícího manžela Libušky Šafránkové. Neměl potřebu sdílet svůj soukromý život s veřejností, rodina patřila rodině. Ví se, že měl dvě starší sestry Elenu a Boženu. Když byl mladý, mladší z nich, talentovaná Elena zemřela v pouhých šestadvaceti letech na leukémii. Se smutnou událostí se nikdy úplně nevyrovnal. Zůstala mu jen sestra Božena, ke které měl velmi blízko a měli spolu hezký vztah.

Božena Abrhámová se narodila dne 10. srpna 1934. V Bratislavě vystudovala žurnalistiku na filozofické fakultě tamní univerzity. Po studiích získala povolení vycestovat do Spojených států na stáž na Kolumbijskou univerzitu, kde sbírala zkušenosti a pracovala několik let.

Známá jako Boca

Po návratu do vlasti získala místo v Národním filmovém archivu (tehdy Československý filmový ústav). V 60. letech pracovala také jako asistentka filmové režie. Kromě toho se věnovala pedagogické práci. Pro učitele se například jako historička podílela na přípravě vzdělávacích programů o historii filmu. Zatímco její bratr Josef byl na stříbrném plátně vidět, ona svou významnou práci odvedla „za plátnem“.

Její jméno s kinematografií pojí redaktorská činnost a články popularizující film, jako filmová novinářka psala odborné články z oblasti kinematografie a filmového umění. Zabývala se odbornými studiemi, je autorkou encyklopedických hesel.

Je známá jako Boca. Film poznala i naživo, když byla v 80. letech obsazena do několika menších rolí. Účetní Olgu si zahrála v komedii o dospívající mládeži Dneska přišel nový kluk. Další komedií, v níž byla za kamerou, nese název Do zubů a do srdíčka, kde hrála ruštinářku Zinajdu Kulhánkovou. Ředitelku mateřské školy ztvárnila v psychologickém dramatu režiséra Víta Olmera Antonyho Šance. Nejznámějším snímkem, ve kterém se objevila jako herečka, je hořká komedie Nejistá sezóna autorů Svěrák-Smoljak. V něm si ji můžete vybavit v roli členky komise Karáskové.

Podívat se můžete na následujícím kratičkém videu:

Zdroj: Youtube

Dnes devadesátiletá paní Boca napsala veselé pohádkové příběhy o zeleném psovi Larry a plavčíku Honzovi Zelená psům nesluší (2010). Pro Český rozhlas je vyprávěl její bratr Josef. Knížku ilustrovala Pavla Kroupová a vyšla také na CD. Ke konci života se stáhla do ústraní, o veřjnou publicitu nestojí.

close info ČSFD.cz zoom_in Božena „Boca“ Abrhámová

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.databazeknih.cz/zivotopis, www.databazeknih.cz/knihy