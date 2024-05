close info Facebook / Facbook

Elena Velímská 3. 5. 2024 clock 4 minuty gallery video

Šarmantní, milý, vždy s úsměvem na tváři hrál především postavy bodrých a rozverných mužů, které mu seděly, protože takový byl. „Naživo sehrál“ také roli nenapravitelného sukničkáře. Svůj podmanivý baryton uplatnil i ve zpěvu. Zanedlouho to bude dvacet devět let, kdy odešel do hereckého nebe.

Na soutoku Svůj příchod na svět oznámil svým novorozeneckým pláčem tři dny před prvními Vánocemi v nově vzniklé Československé republice, v domku v podloubí Malého náměstí (má na něm svou pamětní desku) v centru východočeské metropole na soutoku Labe s Orlicí. Jako kluk začal zpívat coby ministrant v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který stojí na přilehlém Velké náměstí. Později hrál a zpíval v ochotnickém spolku. (Více zajímavostí z dětství viz galerie.) close Magazín Tohoto skromného herce milují všichni Češi. Poznáte ho na stařičké fotce? Bystří to zvládnou hned gallery 5 Na přání rodičů vystudoval obchodní akademii, po maturitě získal místo ve spořitelně, kde pracoval pět let a propracoval se až na hlavního pokladníka. Můžeme věřit, že by to zcela jistě dotáhnul na vyšší pozici, přišla ale druhá světová válka. close info Petr Pavlica / Shutterstock zoom_in Kostel s modrými věžemi – to je místo, kde byl ministrantem. Nápověda, pokud vás baví hádat, není dominantou historického náměstí ani města... Hrozilo mu totální nasazení, z něhož byli vyjmuti herci. Jeho srdce pro divadlo už tak plálo, a aby nemusel do „rajchu“, rozhodl se zkusit to u divadla. Uspěl hned na první pokus. V mladoboleslavském divadle oslnil árií ze Smetanova Dalibora šéfa operet Karla Nedbala. Ten ho doporučil řediteli opery divadla v Olomouci. Začalo to v Olomouci Olomouc se stala jeho domovem v roce 1942. Tam stál na divadelních prknech dvanáct let v operách, operetách i v činohrách, než se jeho domovskou činoherní scénou stala Městská divadla pražská (1954–1985). Ve městě tradičních tvarůžků se seznámil se svou životní láskou, s o několik let starší baletkou Evou Novákovou. Svůj manželský slib zpečetili na Svatém Kopečku dva roky po válce. Toužili po dětech, ty jim však osud nedopřál. Sen stát se rodiči se jim rozplynul, když paní Eva třikrát o miminko přišla během těhotenství. Touhy mít potomka se poté oba vzdali. Na fešáka „Pepíčka“ se krásné ženy jen lepily, a on žádné sukničce nedokázal odolat. Jejich obdiv si užíval, jejich společnost vyhledával. Ať šlo o pouhý flirt či milenecký poměr, paní Eva to svému „rozenému sukničkáři“ trpěla, nad jeho zálety přivírala oči. Zůstali spolu po celý život, nikdy neuvažovali o rozvodu. (Více o jedné „pikantní“ historce viz galerie.) Nyní k filmovým nápovědám… close Magazín Výzva pro filmové fandy: Poznáte na archivní fotce velkého herce malých rolí? Smrt našel pod koly vlaku gallery 5 video Klapka, akce… Ještě, než se do nich pustíme (možná je ani už nepotřebujete a jméno „záletníka“ znáte), zahrál a zazpíval si v prvním českém písničkovém (pra)klipu režiséra Ladislava Rychmana, otce českých muzikálů. close info YouTube / YouTube zoom_in S herečkou Irenou Kačírkovou v něm zpívají, co si dají do bytu (1958) Svůj celý život vyznával katolickou víru, přesto hrál bez reptání i ve snímcích poplatných době. Jak to chodí u filmu poprvé poznal v roce 1947 coby havíř Karl Haml v dramatu Siréna, dle stejnojmenné předlohy Marie Majerové. Kromě mnoha divadelních rolí si zahrál v sedmi desítkách filmů, z nichž v některých také zpíval. Na svém kontě má i řadu televizních. Tou „nálepkovou“ rolí, kterou se zapsal do pamětí diváků, je často reprízovaná pohádka, kdy… close info Facebook / Facebook zoom_in … jako vysloužilý dragoun Martin Kabát vysvobodí z pekelných drápů vdavekchtivou princeznu a její služku Káču (1956) Jeho další nezapomenutelnou rolí je postava zpívajícího řidiče autobusové linky Jana Chalupy ve filmu Florenc 13:30. Jak si krásně zpíval za volantem svou Šoférskou se na závěr můžete podívat na následujícím videu: Zdroj: Youtube Poslední sbohem Hercem, o kterém je řeč, je Josef Bek. Jeho poslední postavou je Daněk, kterou ztvárnil ve svých sedmdesáti letech v seriálu Pomalé šípy. Dva roky před svou smrtí podělal salmonelózu a čtyři měsíce si pobyl v nemocnici. Téhož roku krátce před Vánocemi zkolaboval přímo na jevišti a rozhodl se své herecké tempo, kdy hrál na divadle a točil i dva filmy najednou, zmírnit. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zemřel na zápal plic dne 5. května 1995. Jeho ostatky odpočívají na pouchovském hřbitove, části jeho rodného města Hradce Králové. Zdroje: www.super.cz, hradecky.denik.cz, www.lifee.cz, dvojka.rozhlas.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít