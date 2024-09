Externí autor 7. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Populární bavič, který je známý především pro své účinkování v pořadu TV Nova Tele Tele po boku Žilkové, Suchánka a Genzera o svém soukromí příliš nemluví, o to méně bere svou rodinku někam do společnosti. Když se tomu ale jednou za čas stane, všem spadne brada z toho, jak krásnou má doma ženu.

Český herec, bavič a moderátor Josef Carda se narodil 18. ledna 1956 v Ústí nad Labem. Na studia se vydal na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde si vybral obor činohra.

Když školu zdárně ukončil absolutoriem, rovnou se vrhnul do víru divadel. Působil například v proslulém brněnském divadle Husa na provázku, v pražském Divadle Rokoko, Divadle Bez Zábradlí a nebo Činoherním studiu v Ústí nad Labem.

Tak co, sporťáku, už máš chlapa?

Ačkoliv tento oblíbený umělec má mnohem větší pole působnosti, lidé si ho pamatují hlavně ve spojení s dalšími třemi televizními baviči, kterými byli Veronika Žilková, Richard Genzer a Michal Suchánek.

Tahle čtveřice, včetně Josefa Cardy se v letech 2000 až 2007 objevovala na obrazovkách TV Nova, kde sklízeli úspěch se svých satirickým pořadem Tele Tele. Ten vznikl na popud tehdejšího ředitele Novy Vladimíra Železného a zpočátku nebylo vůbec jasné, jestli se na obrazovkách udrží. Jeho sledovanost na startu byla dost mizerná.

Vše se ale v dobré obrátilo a Suchánek s Genzerem, kteří byli jeho autory, dostali od Železného dokonce pozvání na luxusní večeři. Josef Carda měl v pořadu úlohu sportovního uvaděče zpráv a hláška „Tak co, sporťáku, už máš chlapa?“ velmi rychle zlidověla.

Kikinčuk není Carda, Tele tele zmizelo

Nicméně Josef Carda byl v roce 2007 kvůli neshodám s televizí z pořadu odvolán a namísto něj nastoupil Pavel Kikinčuk. Jak už ale může napovědět datum uvedené výše, po jakou dobu se pořad vysílal, Pavel Kikinčuk zdaleka nedokázal nahradit „Cardu retardu“, a tak pořad skončil.

Nicméně abychom se ještě vrátili k oné legendární větě „Tak co, sporťáku, už máš chlapa?“ – na to má Josef Carda jednoznačnou odpověď. Nemá, protože má doma překrásnou manželku Radku, se kterou má syna Adama.

Bordelář Carda své manželce práci neusnadňuje

Žijí spolu na úpatí Českého středohoří, kde mají velký dům, který jeho žena zdědila po předcích. „Dlouhé roky to byl spíš náš prázdninový dům, a to nebylo tak obtížné. Ale teď, když jsme tu nastálo, tak manželka dost často nadává, jak je to náročné na údržbu i úklid,” vypráví Josef Carda v rozhovoru pro iDnes.cz o jejich nádherném historickém domě, který vyžaduje spoustu péče.

Ačkoliv dále Carda prozrazuje, že své ženě práci moc neulehčuje, protože je vcelku velký bordelář, jejich manželství je už přes více než čtyřicet let stále pevné. „Napomáhají tomu asi ty velké prostory domu a potom také životní styl, kdy jste víceméně hodně často mimo, myslím tedy pracovně. Manželství nonstop, 24 hodin denně, bychom čtyřicet let určitě nezvládli,” prozrazuje recept na spokojené a dlouhé manželství.

Jakou krásnou paní manželku si doma hýčká oblíbený bavič se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: cs.wikipedia.org, idnes.cz