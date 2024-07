Externí autor 30. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Diváci si Josefa Cardu vybavují hlavně jako šprýmaře ve společnosti Michala Suchánka, Richarda Genzera a Veroniky Žilkové ze zábavního pořadu Tele Tele. Tato estráda, která mnohdy parodovala různé pořady a diváci ji milovali, se na televizních obrazovkách udržela sedm let. Poznali byste Cardu dnes?

Je to už přes neuvěřitelných dvacet let, co se u Tele Tele diváci pravidelně smáli. Čtveřice vtipálků si nebrala servítky s ničím a s nikým, a to se lidem líbilo. Michal Suchánek s Richardem Genzerem, známá dvojka, byli i autory všech dialogů a scének, které se v pořadu objevily.

Tele Tele bez Cardy na obrazovce nevydrželo

Zdálo se, že pořad nemá chybu, lidé se k němu pravidelně vraceli, a tak bylo velkým překvapením, když v roce 2006 přišla změna. Josefa Cardu vystřídal herec Pavel Kikinčuk, kterého můžete znát například jako Šimona Pláničku z Troškových komedií Slunce, seno.

To se ovšem neukázalo být dobrým tahem, sledovanost pořadu klesala, až se o rok později, v roce 2007, z televize poroučel nadobro.

Genzer, Žilková a Suchánek byli českému divákovi známý už před Tele Tele, Josefa Cardu díky němu poznali. Ačkoliv se tedy může zdát, že se herec-bavič poroučel z tohoto oboru nadobro, není to pravda. Josef Carda se pravidelně objevuje jak v divadlech, tak v televizních seriálech nebo i filmech.

Pravdou je, že poté, co se v televizi objevil a následně i skončil, se mu nabídky jen hrnuly. A kde jste tohoto “sporťáka Retardu” mohli vidět? Například v muzikálu režiséra Filipa Renče Rebelové, komedii Zdeňka Trošky Kameňák 3 nebo ve filmu Tomáše Vorla st. Ulovit miliardáře.

Hraním to pro Cardu rozhodně nekončí. Věnuje se také dabingu, a tak pokud koukáte na Simpsonovi v českém znění, jeho hlasem mluví postava Lennyho Leonarda. Promlouvá také prostřednictvím Alana Harpera v americkém sitcomu Dva a půl chlapa.

A protože už po vystudování brněnské JAMU hrál v mnoha divadlech (například Husa na provázku, Divadlo Rokoko a Divadlo Bez zábradlí), ani prkna, která znamenají svět mu nejsou cizí. V současné době tak Josefa Cardu můžete vídat stále v Divadle Bez zábradlí, dále pak ve Studiu DVA divadlo, Divadle Palace a nebo Divadle Broadway.

Už to není uhlazený sporťák

Jak jsme si řekli ovšem už na začátku, ačkoliv množství práce se pro herce nezměnilo, čas člověk nezastaví, a tak už to dávno není ten uhlazený sporťák z Tele Tele s čerstvě oholenou tváří.

Josef Carda dnes nosí plnovous a jeho kštice zestříbřela. Většina mužů má ovšem to štěstí, že s přibývajícím věkem zrají jako víno, což platí i o Cardovi. Ačkoliv jeho tvář zdobí vrásky a číslo v občance značně vzrostlo, je to stále štramák k pohledání a na charismatu mu to rozhodně neubralo. Je z něj stařík, ale zatraceně fešný. O tom se ostatně můžete přesvědčit v naší galerii.

