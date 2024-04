Externí autor 17. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Známý představitel pohádkových vodníků a hlas mnoha a Večerníčků. Josef Dvořák se právě může zdát jako kouzelný pohádkový dědeček s příjemným hlasem. Jeho skutečný život měl ale do pohádky hodně daleko. Je počtvrté ženatý a s partnerkami to nikdy neměl lehké. O jednu dokonce tragicky přišel.

Jeho první žena se jmenovala Arnoštka Hniličková. Manželství ale nevydrželo a přišel rozvod. V tom, co by mohlo být za krachem jeho prvního vztahu, má dnes už herec s odstupem jasno. „Stále jsem byl v práci. Z domu jsem odcházel před svítáním a vracel jsem se za svítání. Vůbec jsem si neužil rodinný život. Nepamatuji se, že bych někdy s rodinou doma snídal, obědval nebo večeřel,” cituje Dvořáka web krajskelisty.cz.

Druhá žena, kterou si přivedl k oltáři, byla Zuzana Štěpánková. Ani tam to ale nebylo ideální, Dvořák si totiž našel milenku. Hercovo štěstí ale ani tentokrát nemělo mít dlouhého trvání. Doma to skřípalo, ale s Alenkou byl šťastný. Skončilo to ale bohužel nesmírně tragicky.

Jeho milenka tragicky zahynula

Co se tehdy stalo popsal pro deník Blesk Dvořákův kamarád, který ovšem nechtěl být jmenován. „Vyšla z domu nakoupit a jakýsi řidič nepochopitelně předjížděl z pravé strany do levé. Ona se podívala správně, ale on ji smetl...,“ popsal tehdejší nešťastnou událost. K tragédii došlo přesně v den, kdy Dvořákova láska slavila narozeniny.

Nezemřela na místě, sanitka ji odvezla do liberecké nemocnice, kde několik dní ležela v kómatu. Zdrcený herec ji tam jezdil navštěvovat, doufajíc, že se jeho milá probere. To se bohužel nestalo a Alenka o pár dní později zemřela. Bylo jí osmnáct let.

V té době bylo Dvořákovi šestatřicet let, mladičká Alenka byla jeho studentkou a herec se do ní bezhlavě zamiloval. Že to byla skutečně láska jako trám potvrzuje i to, že kvůli dívce byl ochoten obětovat své druhé manželství. Když zemřela, byl naprosto zdrcený. Aby přišel na jiné myšlenky, rozhodli se ho jeho kolegové z divadla vzít na výlet na Kubu.

„Pokusil se tehdy o absurdní druh emigrace – jednou pozdě odpoledne se rozhodl odplavat do Ameriky. Počítal s tím, že pár kilometrů od břehu mu dojdou síly, přijdou ryby, barakudy, žraloci… Byl v situaci, kdy se mu nechtělo moc žít,“ popsal jeden z účastníků zájezdu Dvořákův jakýsi zmařený pokus o sebevraždu a emigraci zároveň.

Možná mu tento extrémní zážitek pomohl si uvědomit, že jeho chvíle na světě ještě nebyly sečteny, a tak se do Česka vrátil s už poněkud lepším naladěním. Co více, dokonce ho vzala na milost i jeho, v té době už bývalá, žena Zuzana, která se následně stala ženou současnou, protože si ji Dvořák znovu vzal.

Štěstí našel až u Jarmily, jsou spolu dodnes

Čtyři svatby a jeden pohřeb, tak zní název jednoho z oblíbených filmů. A sedí to i na život Josefa Dvořáka. Ani druhé „ano“ se Zuzanou totiž nevydrželo a v roce 1991 se herec oženil počtvrté. Za svou choť tehdy pojal produkční Jarmilu z Československé televize, která si neřekla jinak než Jája. Seznámili se při natáčení Rozpaků kuchaře Svatopluka. Brali se tehdy po osmileté známosti a pár tvoří dodnes.

A jak vypadal Josef Dvořák, když si bral svou první ženu Arnoštku? Podívejte:

Dvořák má celkem čtyři děti, a všechno to jsou holky. Že nemá syna ho prý nemrzí, protože se dočkal od svých dcerek vnoučků. Tři z dcer jsou vlastní, Markétu vyženil od své poslední ženy Jarmily. Všechny děvčata spolu prý vycházejí na výbornou, což ostatně potvrdil i sám herec.

„Jsem za to hrozně rád. Všichni se máme rádi, navštěvujeme se. Vděčím za to především Jáje, která je ve stmelování lidí vynikající. S mými bejvalkami dokonce jezdí na dovolenou,“ popsal herec deníku Blesk rodinnou idylku.

Po několika nevydařených vztazích a tragické ztrátě jedné lásky to tedy konečně vypadá, že je Josef Dvořák konečně šťastný.

