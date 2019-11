Jak dnes žije Josef Fritzl a jeho dcera, která mu porodila sedm dětí

Po 24 letech od uvěznění viděla Elisabeth Fritzlová poprvé denní světlo. Než se tak stalo, porodila svému otci sedm dětí, z nichž jedno zemřelo. Josef Fritzl byl za únos, znásilňování, zotročování, incest a vraždu odsouzen na doživotí. Vězeňské podmínky pro nejznámějšího rakouského pedofila jsou zcela přiměřené jeho pověsti, s údivem se ale dá říct, že spoluvězni Fritzla ještě nezabili. Jeho dcera Elisabeth, na druhou stranu, si život na svobodě náležitě užívá. V obklopení svých šesti dětí.

Žádný podobný případ v novodobé historii neotřásl Evropou a možná celým světem v takovém měřítku, jako se to povedlo Josefu Fritzlovi v kauze Amstetten. Surový příběh jako z pera mistrného vypravěče je ale bohužel tak reálný, jak nám ho důkazy a četné výpovědi naservírovaly.

24 let, 55 metrů, 7 dětí, 1 otec

Uvěznil ji 28. srpna 1984, když jí bylo 18 let. Tyranie ze strany otce ale začala už v jejích 11 letech, kdy ji měl poprvé obtěžovat. Není divu že po dokončení školy chtěla z domu odejít, a nebýt záminky opravy dveří ve sklepení, možná by se jí to podařilo.

Na celých 24 let ji měl polapenou v domě, kde pobývala její matka a kde se vystřídalo na 100 nájemníků, z nichž jeden si pokoj pronajímal dlouhých 12 let. Nikdo neměl tušení, že dívka je jen pár metru pod nimi; Fritzl všem nakukal, že se Elisabeth přidala k sektě. Jeho sklepní labyrint byl navíc tak propracovaný, že se z útrob domu ozýval pouze zvuk snadno zaměnitelný se zlobivým vytápěcím systémem.

na 55 metrech čtverečných porodila sedm dětí - Kerstin, Stefana, Felixe, Lisu, Moniku, Alexandera a Michaela, kterého otec krátce po narození nechal zemřít. Tři děti si Fritzl vzal nahoru s vysvětlením, že mu je Elizabeth nechala před prahem domu, zbylé tři v malé místnosti naučila číst a psát.

Nová identita v blíže nespecifikované vesnici



Od vysvobození v roce 2008 uběhlo více než 10 let a Elisabeth bude do konce života trpět psychickými problémy a posttraumatickou stresovou poruchou. Ani to jí ale nezabránilo aklimatizovat se do pro ni naprosto neznámého světa – vždyť naposled ho zažila, když ještě zuřila studená válka. Změněná identita jí ale umožnila žít ničím nerušený život.

Nyní Elisabeth pracuje a se svými šesti dětmi bydlí na přísně tajném místě, označovaném jako Vesnice X. Dětem a sourozencům zároveň je mezi 17 a 31 lety. Sousedi ji znají a její identitu chrání před okolním světem. Její dům je obklopen kamerovým systémem a ochrankou, která každému, kdo se k domu byť přiblíží, náležitě pohrozí. I přesto úniku některých méně citlivých informací nikdo nezabrání, a tak třeba víme, že se Elisabeth věnuje módě a má ráda nákupy a že její syn Felix je nadšenec do počítačových her. Celá rodina také spí s otevřenými dveřmi od pokojů.

Smrt krouží kolem něj



Fritzl je na tom jinak. Cejch pedofila je ve vězení brán jako signál k nekonečným a brutálním útokům; mnoho usvědčených pedofilů je ve vězení zavražděno, smrtka se Josefovi prozatím vyhýbá. Na růžích ale podle spoluvězňů ustláno rozhodně nemá. Nést příjmení, které je nejbližší asociací zrůdného netvora jeho životu ani případu neprospívalo, proto si ho v roce 2017 nechal změnit na Mayrhoff.

Spoluvězni se domnívají, že to Fritzl už dlouho nevydrží. Je mu 84 let, začíná zapomínat a ze své cely téměř nevychází. S nikým nenavazuje kontakt, nemá žádné přátelé ani spojenec. Je ten nejosamělejší muž ve vězení plném kriminálníků.