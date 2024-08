Povídá se o něm hodně, ale ani se neví, jak zemřel. Jako bohém miloval vše, co se milovat dá, byl talentovaný výtvarník, velký herec menších rolí, ale nenajde se snad nikdo, kdo by si ho v nějaké z nich nevybavil. Do naší kinematografie se zapsal hláškou, kterou sám nepronesl. Jak to měl s láskami?

Nespoutaný, svůj

Řekne-li se Josef Hlinomaz, vybaví se nám třeba pistolník Grimpo ve snímku Limonádový Joe, který si uhryzne kus skleničky nebo rozkouše housle nebohému Goodmanovi. Nehrál jen padouchy a zlosyny, ale i dobráky. V soukromém životě klamal tělem, tedy svou zavalitou postavou. Málokdo tušil, že byl sportovec a ženy ho milovaly.

Připomenout si ho jako zlosyna s pistolí můžete v následující krátké scénce na videu:

Zdroj: Youtube

Narodil se v Praze dne 9. října 1914, dětství se třemi staršími nevlastními sourozenci strávil v Příbrami, kde byl jeho otec ředitelem školy, řídil filharmonii a komponoval. Po něm zdědil výtvarný talent, lásku k hudbě a herectví. Stejně jako později v dospělosti byl už jako dítě nespoutaný, s něčím jako „to se má nebo musí“ si hlavu nelámal, proti zásadovému otci se bouřil, soudruzi mu byli ukradení a režim ho minul. Říkal, co si myslel, nenechal si nic nařizovat.

Sedmiletku si protáhnul o dva roky ne však proto, že by nechtěl opustit školní lavice, ale kvůli špatnému prospěchu. Maturitu složil na podruhé. „Učení“ do jeho bohémského života prostě nepatřilo, a nakonec ovlivnilo i jeho hereckou kariéru.

Lásky neživé

Jednou z Hlinomazových vášní se stala hudba, kterou slýchával na plovárně jako desetiletý kluk. Začal hrát na klavír, notami, hudební osnovou natož hudební teorii se nezabýval. Měl dokonalou hudební paměť a dokázal zahrát naprosto vše, co slyšel. Na plovárně se zrodila i další láska – k vodě a později milovanému „moříčku“, která se mu stala osudnou. Sice měl trojku z tělocviku, sport měl rád a byl výborný závodní plavec. Že si ho jako sportovce nedokážete představit?

Na jeho postavě (i zdraví) se totiž podepsaly požitkářství a obrovský apetit. Na svém jídelníčku měl hlavně českou kuchyň, dopřával si tučná jídla, knedlíky, pivečko, rum a cigárka.

Po maturitě se dostal na umělecko-průmyslovou školu, kde se věnoval výtvarnému umění (více viz galerie). Po dvou letech však po neshodách s kantory odešel a byl přijat na dramatický obor konzervatoře. Koneckonců k herectví měl také blízko, od mala hrál v ochotnickém divadle, stejně jako jeho otec.

„Mezikapitolka“

Konzervatoř dokončil v roce 1940, vystřídal několik divadelních scén, včetně Národního divadla, ale již po dvou letech prohlásil, že „divadelní herec je otrok“, musí říkat a tvářit se jak má předepsáno. Takovým otrokem být nechtěl. Od roku 1958 našel větší volnost v hereckém souboru Barrandovského studia.

Navzdory tomu, že byl vynikající herec, velké role odmítal. Důvod? Nechtěl se učit scénář, což považoval za ztrátu času.

V roli dědy Makovce v Chalupářích si scénku zahrál po svém... Pobavit vás může na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Ale měl však ještě jeden. Herectví bral něco jako „vedlejšák“, kde měl zajištěný příjem. Miloval svá plátna, barvy a štětce a jako naivní malíř je dodnes uznávaný, jeho obrazy vlastní mnohé galerie. V aukcích se prodávají za stovky tisíc. Už ve své době za ně tržil velké peníze hlavně v Německu, kde neměli tušení, že je herec.

Lásky živé

Hlinomaz nebyl typem svůdce žen, ale do jeho života „ženské“ patřily stejně jako nevázaný život a společnost. Oženil se rok po válce. Krátké manželství skončilo poté, co přistihnul svou ženu s milencem přímo v posteli. Prý to velmi těžce nesl a už se nikdy nechtěl oženit. Navždy to také jeho vztah k ženám poznamenalo. Říká se, že svou bývalou po rozchodu svedl a nějaký čas byla jeho milenkou.

Později si našel dvě přítelkyně – obě vdané a krásné. Jedna byla modelka Jaroslava, druhá barrandovská vedoucí komparsu Magda Kalichová, která se stala jeho osudovou ženou. Každá za ním pravidelně docházela do jeho bytu dva dny v týdnu, Magda občas i s manželem, filmovým zvukařem. Ten však podivný vztah neunesl a rozvedli se.

Magda se podruhé vdala, a když si Hlinomaz na konci 60. let pořídil vilku na Větrníku, nastěhoval si ji tam i s jejím manželem Karlem. On vydělával peníze, svou lásku měl u sebe, nemusel se ženit a dělal jí, co na očích viděl. Magda se starala o domácnost… A Karel? Ten zase o dům. Byl takový správce, pracovní síla a herci dělal řidiče.

Jak přesně to u nich chodilo? Kdo ví, v každém případě se říká, že jim to tak klapalo a nikdy u nich nebylo dusno, ani žárlivé scény, a tak nejspíš „Kája“ nic netušil… (více viz galerie).

