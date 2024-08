Externí autor 10. 8. 2024 clock 4 minuty gallery video

Miloval krásné ženy. Miloval je tak moc, že jeho vědomí snad zastřelo i to, že miloval vdané ženy. Vdané a vnadné. Jeho velkou zálibou bylo mimo milování i malování, a tak si jednu vdanou ženu nastěhoval k sobě do bytu, aby ji mohl malovat a milovat. Ale s ní se k němu nastěhoval i její manžel.

Tento slavný český herec se ještě stihl narodit, než vůbec vzniklo Československo. Jeho rodný list uvádí datum 9. října 1914 s místem narození v Praze. Jeho tatínek byl hudební skladatel a velevážený pedagog.

Ten měl z prvního manželství ještě tři děti. Rodina žila na Dobříši, odkud se roku 1916 přestěhovala do Příbrami, kde otec získal zaměstnání jako učitel. V příbrami poté založil hudební školu a jako předseda Příbramské filharmonie s ní vystupoval jako sólový houslista.

Herectví a malování převládlo nad hudbou

Láska pro hudbu se v rodině hojně pěstovala a propadl jí i náš prozatím tajemný herec. Už jako pětiletý hrál na housle a klavír, k čemuž se později přidal také zpěv. Nicméně jako chlapec byl velmi aktivní dítko, všude ho bylo plno. Rád se předváděl, a tak není divu, že hudební obor byl později upozaděn a jeho novou vášní se stalo herectví.

Jeho svébytný projev zasáhnul nejedno producentské srdce, a tak byl talentovaný herec doslova na roztrhání. I přesto, že nikdy nezazářil v žádné výrazné a velké roli, těch menších za svůj život ztvárnil více než sto čtyřicet. Nicméně právě jeho osobitý projev jej určoval pro role komického rázu, někdy až dokonce parodického.

Jednou z velmi výrazných byla zajisté i ta v oblíbeném českém filmu Limonádový Joe aneb koňská opera, kde ztvárnil jednoho z padouchů společně s Waldemarem Matuškou a Karlem Effou.

Kromě herectví ale jeho velkou vášní bylo také malování. A v jedné fázi jeho života tato láska dokonce přerostla vše do té míry, že kvůli své nově objevené zálibě začal odmítat filmové i divadelní role. Maloval všechno a všechny. To, co jeho oku ovšem lahodilo nejvíce, byly mladé a krásné ženy.

Na tom by nebylo nic špatného, kdyby spousta z jeho modelek nebyly vdané paní a kdyby je umělec během malování nesváděl. Jeho touha byla taková, že mu vůbec nevadilo, že on sám má jednu ženu také doma. Říká se jí manželka.

Ani ona ovšem nebyla svatá. Herec jednou svou paní přistihl přímo při nevěře. Aby se pomstil, rozhodl se svou, v tu dobu už bývalou, ženu znovu svést. V ten čas už totiž žila se svým milencem a on jim chtěl ukázat, jaké to je.

Ženy v umělcově životě sehrály velkou roli. Nikdy se už znovu neoženil, ale co se týká milenek, v tomto ohledu doopravdy nestrádal. Říká se, že za svůj život jeho ložem prošlo až sto dvacet dam.

Techtle i mechtle s Helenou Růžičkovou

Jednou z nich byla i herečka Helena Růžičková, která o svém kolegovi prohlásila, že to byl ten nejlepší chlap, jakého po svém boku mohla mít. Psal se rok 1971 a potkali se při natáčení filmu Psi a lidé.

Růžičková zde příhodně hrála modelku, která pózovala pro malíře. Našeho tajemného herce. „Měli jsme spolu techtle a došlo i na mechtle...“ prozradila Michalu Herzánovi Růžičková. Herzán byl umělcův dlouholetý přítel.

Milenka zdědila jeho dům i obrazy

Třešničkou na dortu ovšem bylo, když si jednu z milenek nastěhoval umělec k sobě domů. Na tom by nebylo ještě nic tak zvláštního, kdyby si ji tam nenastěhoval i s jejím manželem. Magda Kalichová seděla herci/malíři modelem a její manžel prý zastával něco jako funkci správce. O poměru své ženy a vilného umělce neměl údajně ani potuchy.

Magda Kalichová po umělcově smrti zdědila jeho dům i obrazy. Poznali jste svůdníka vdaných a krásných dam?

Řeč je samozřejmě o skvělém Josefu Hlinomazovi, který za ne zcela jasných okolností zemřel na dovolené v Chorvatsku. Jedni hovoří o tom, že v moři dostal infarkt, druzí zase, že navždy zavřel oči v poklidu na svém lůžku na pokoji, kdy se už neprobudil.

Jedno je ovšem jisté, 8. srpna 1978 přišla československá kinematografie ve Splitu o skvělého herce, malíře a obdivovatele ženské krásy.

