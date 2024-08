Externí autor 14. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Měl mu být udělen titul Zasloužilý umělec. On ale poslal dopis do ÚV KSČ, ve kterém stálo: „Nahý jsem přišel na svět a nahý chci z tohoto světa odejít. Nenavykl jsem byzantským způsobům, abych ruku, která bije, ještě políbil a poděkoval.“

Narodil se před sto dvěma lety 20. června 1922 do rodiny švadleny a ševce. Otec ho vedl k umění a nejspíš po něm zdědil hudební nadání a lásku ke strunným nástrojům. Už v deseti letech vystupoval se svým bratrem ve Vinohradském divadle a později ve filmu.

Poctivé zaměstnání

I přes jeho lásku k hudbě a umění jeho otec trval na tom, že musí mít vzdělání. Nadaný hoch tak vystudoval obchodní školu, ale přitom pracoval jako prodavač, číšník nebo promítač.

Jeho divadelní kariéra započala díky přímluvě kamaráda Rudolfa Hrušínského, který ho doporučil své babičce Anně Budínské-Červíčkové, jež vlastnila kočovnou společnost.

Podle syna Rudolfa Hrušínského Jana se prý oba kamarádi potkali kdesi u Masarykova nádraží a společně pak odjeli vlakem k Červíčkům, se kterými náš „neznámý“ až do konce války hrál. Jak uvedl filmový historik Pavel Taussig pro Deník.cz: „Patří tak k poslední generaci, která v začátcích svého hereckého rozmachu zažila slasti a strasti kočovníků.“

Ikona svobody

Protože to byl nesmírně zajímavý a inspirativní člověk, jak herecky, tak i lidsky, vznikla o něm řada dokumentů. V jednom z nich na něj vzpomíná jeho bývalý student Boris Rösner: „Na protest proti příchodu sovětských vojsk se odmítl stříhat. Provokativně jezdil ulicemi na svém mopedu v dlouhém rozepnutém americkém kabátě, který za ním – stejně jako ty jeho dlouhé vlasy – vlál.“ Byl to totiž zapřisáhlý antikomunista, který navíc pocházel ze starého šlechtického rodu.

Hluboce věřící šlechtic

V roce 1549 získal hercův předek Jan od krále Ferdinanda I. Erbovní listinu s textem: „...z štědroty naší královské puojčujeme a dáváme erb neboližto znamení totiž na štít na dvé na zdél pošikem rozdělený...“A to není všechno. Jan kromě erbu mohl používat také přídomek z Velkých Krbětic. Když pak získal statek Březno, rozšířil se na „z Velkých Krbětic a na Březně“.

Nejenom že pocházel ze šlechtického rodu, ale také byl hluboce věřící člověk. Ve svém volnu jezdil trabantem, mimochodem, tyhle vozy doslova zbožňoval, a opravoval kapličky po celé republice. Rovněž se zajímal o duchovno a nevysvětlitelné zázraky.

Co se šeptá

Herec prý údajně klamal tělem. I když měl do pohledného muže daleko, jeho neodolatelné charisma působilo na ženy jako magnet a on sám toho prý využíval. Oženil se jednou, s divadelní herečkou a režisérkou Evou Foustkovou, která byla o jedenáct let starší. Možná i proto neměli děti.

Časem se ale začalo šeptat, že tak úplně bezdětný nezůstal, ale zplodil syna s jistou herečkou. A celou věc velmi bedlivě tajil nejenom před veřejností, ale i před blízkými. Přece jenom, hluboce věřící člověk nemanželské dítě? Právě z toho důvodu informaci o jeho potomkovi důrazně popřela jeho další osudová žena, pro změnu o dvacet let mladší Marika Skopalová.

Nezapomenutelný Bohouš

Poznali jste, že řeč byla o jedinečném Josefu Kemrovi, který se každé léto vrací na televizní obrazovky v postavě všeuměla Bohouše v seriálu Chalupáři? A to nebyla jediná role, kvůli které bychom si ho měli pamatovat. Nezapomenutelný byl i ve snímcích Anděl na horách, Anděl na dovolené nebo Na samotě u lesa, kde nesmírně lidsky ztvárnil dědu Komárka.

Zdroje: www.lifee.cz, cs.wikipedia.org, www.csfd.cz, www.denik.cz, medium.seznam.cz