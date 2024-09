Externí autor 27. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Patřil mezi naše nejlepší české herce. Většina lidí ho považovala za usedlého pán, ale on byl ve skutečnosti pořádný proutník a lamač dívčích srdcí. Po jeho smrti si všichni mysleli, že nezanechal po sobě žádného potomka, opak byl ale pravdou.

Silně věřící proutník

Jeden z nejznámějších českých herců, který už není bohužel mezi námi, působil navenek jako morální pilíř a zároveň byl věřící. Přesto byl v soukromém životě pořádný proutník, který měl desítky milenek. S jednou z nich si pořídil nemanželského syna, o kterém mlčel a nakonec si toto tajemství vzal do hrobu. Legendární herec sice nepatřil mezi prvoplánové krasavce, ale charisma měl okouzlující. Lidé si ho mohou pamatovat z filmů jako S čerty nejsou žerty, Povídka malostranská nebo pohádky Honza málem králem.

Přitahoval ženy jako magnet a jeho humor byl nenapodobitelný. Dokázal se něžnému pohlaví dostat pod kůži a získal skutečně každou, které se mu zachtělo. Kvůli jedné ženě se dokonce pohádal s hereckým kolegou Rudolfem Hrušínským, který měl na danou dámu také zálusk.

„Byl v každém případě velmi zvláštní a podivínský člověk. Jednou se v divadle zamiloval do inspicientky, a když ji Hrušínský přátelsky poplácal po zadku, tak mu dal facku," řekla Jiřina Švorcová deníku Aha!

Natolik Mariku miloval, že jí dokonce nechal připravit místo v jeho hrobě v Praze. Jeho manželka Eva Foustková je pohřbena v Kladně. Herec se svojí právoplatnou manželkou neměli děti, ovšem jak vyšlo najevo, umělec bezdětný nezůstal. Se synem se setkali ale až po letech.

Kuriózní setkání se synem

Herci byla údajně dvaatřicet let, když zplodil s jistou paní Boženou syna Vladimíra. O tom, kdo je jeho skutečným otcem, se Vladimír Poláček dozvěděl od matky až na její smrtelné posteli. Vladimír je v současné době již starší pán a žije v Jižních Čechách. Vyučil se jako kuchař číšník a i přesto, že dlouho netušil, kdo je jeho otcem, tak prožil dle svých slov krásné dětství.

Velmi se mu dařilo a vařil ve věhlasných restauracích. Jednoho dne k němu do práce přišel známý herec společně s Aťkou Janouškovou a Jiřinou Bohdalovou. Herec se na svého syna dlouze s úsměvem podíval a řekl:„Já vím, já vím. To chce čas," řekl a Vladimír tehdy vůbec nechápal, co mu chce ten slavný pán vlastně sdělit.

V dospělosti byl Vladimír svému slavnému otci, o kterém nevěděl, natolik podobný, že to začalo vrtat hlavou i jemu samotnému. Když se od své matky dozvěděl pravdu, hrozně si přál svého otce poznat, ale zároveň se bál. Když jeho matka zemřela, chodil se tajně dívat na natáčení filmu Pod jezevčí skálou, kde jeho otec hrál. „Maminka hrála na Kladně ochotnické divadlo. Pan tam jezdil. Nevím ale, jestli spolu hráli, ani další podrobnosti," řekl Vladimír v roce 2016 pro Blesk.cz.

Herec si svého syna zpočátku vůbec nevšímal. Ledy se prolomily až v roce 1994, kdy si promluvili. „Povídali jsme si o lese, o přírodě, o tom, co mě baví a jak se mi daří. A o společných zájmech," řekl Vladimír a dodal, že poslední, co mu slavný otec řekl bylo: "Jsem rád, že jsi," dodal.

Ztratili spoustu let

Poznali jste, čí je údajně pan Vladimír syn? Podívejte se níže:

Jeho životní láska Marika ale tomuto příběhu jako jedná z mála nevěřila. Dle jejích slov totiž Josef Kemr nebyl ten typ, který by se s někým dával náhodně dohromady při natáčení. S Boženkou, matkou Vladimíra, se totiž měl údajně seznámit při natáčení jednoho z budovatelských filmů.

Josef Kemr si tohle tajemství vzal na věčnost, takže nám nezbývá nic jiného, než věřit ,nebo nevěřit panu Vladimírovi. Faktem ale je, že jako otec a syn si sebe moc dlouho neužili. Josef Kemr zemřel v roce 1995 na rakovinu žaludku. „Nebojím se smrti. Jsem na ni připravený," řekl v jednom z posledních rozhovorů.

Zdroj: Lifee.cz, Blesk.cz