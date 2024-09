Externí autor 27. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Máme pro vás hádanku, která prověří vaše znalosti českého filmu! Dokážete poznat všechny čtyři slavné tváře z legendárního snímku Studujeme za školou z roku 1939? Dovedou to jen ti největší filmoví fajnšmekři. Pojďme se to!

Na fotografii z filmu Studujeme za školou můžete vidět čtveřici mladých herců, kteří se později stali legendami českého filmu. Poznáte je? Každý z nich prožil fascinující životní příběh a zanechal nesmazatelnou stopu v české kinematografii.

Děj filmu se točí kolem profesora Vlka, který vyučuje na pražské obchodní akademii podle vlastních učebnic. Jeho studenti, včetně našich čtyř hrdinů, se musí učit poučky slovo od slova. Když tři z nich – Karel Toman, Vašek Pelíšek a Ivan Javorský – nastoupí o prázdninách na praxi u jistého podnikatele, zjistí, že jejich nabiflované znalosti jsou v reálném životě k ničemu. To vede ke konfliktu s profesorem Vlkem a dramatickému vyvrcholení příběhu. Film se stal klasikou české kinematografie a odrazovým můstkem pro kariéry čtyř mladých herců, kteří se později stali legendami českého filmu.

Poznali jste je? Není to nikdo jiný než (zleva) Josef Kemr, Rudolf Hrušínský, Vladimír Salač a Stella Májová. Pojďme na ně společně zavzpomínat.

Nekonvenční génius s velkým srdcem

Josef Kemr byl herec, který se zapsal do srdcí diváků svým osobitým projevem a nezaměnitelným hlasem. Už jako čtrnáctiletý pronesl svou první filmovou větu: „Jdou vám šejdrem hodiny.“

Jezdil trabantem, v němž obvykle bylo jen sedadlo řidiče, zbytek zabíraly nádoby s jídlem, které rozvážel po Praze starým lidem. Nosíval zmuchlaný klobouček do čela, kulaté brýle a většinou dlouhý rozevlátý plášť. „Nahý jsem přišel na svět a nahý chci z tohoto světa odejít. Nenavykl jsem byzantským způsobům, abych ruku, která bije, ještě políbil a poděkoval,“ napsal v dopise ÚV KSČ, když odmítl titul zasloužilého umělce.

Jeho život ukončila rakovina žaludku 15. ledna 1995. Do poslední chvíle se snažil hrát, dokonce i v nemocnici.

Mistr hereckých meditací

Také Rudolf Hrušínský je jedním z nejvýznamnějších českých herců 20. století. Jeho herecký styl byl charakteristický svou úsporností a intenzitou. „Opravdový herec – tvůrce jest ten, kdo básníka domýšlí a dociťuje. Tvořit není kopírovat. Každý velký herec hraje v tomto smyslu sebe: to jest, sestupuje do hlubin svých zkušeností, podává svůj poměr ke světu a k životu, své poslední životní hodnoty a soudy…“ Tato slova F. X. Šaldy jako by byla psána přímo o Hrušínském.

Ten dokázal vytvořit nezapomenutelné postavy ve filmech jako Spalovač mrtvol nebo Rozmarné léto. Jeho herecké umění bylo založeno na schopnosti niterně procítit postavy, které ztvárňoval.

Od študáka k majoru Zemanovi

I Vladimír Salač začínal svou kariéru jako představitel študáckých rolí. Jeho tvář si ale mnozí budou pamatovat hlavně ze seriálu 30 případů majora Zemana, kde v díle s názvem Kvadratura ženy ztvárnil vraždícího účetního Šmída.

Salač poprvé stanul před kamerou ve čtrnácti letech ve filmu Škola základ života! (1938). Do konce války stihl natočit 23 snímků. Jenže když z roztomilého klučiny dospěl v muže, přestal jej film využívat v dosavadní míře a zbyly na něj jen občas menší roličky.

Zpěvanka s osudem z červené knihovny

Stellu Májovou si jistě pamatujete jako princeznu Zpěvanku z pohádky Byl jednou jeden král. „Divím se, že vyhnal Marušku… Bejt králem, letěla by ta šílená Zpěvanka, ať si huláká u rybáře. Ráž by ji utopil!“ komentuje jeden z fanoušků českých pohádek s nadsázkou její roli.

Májová prožila životní román jako z červené knihovny. V roce 1990 se znovu setkala se svou dávnou láskou Jaroslavem Mrázem, vzali se a odstěhovali do USA. „Měli jsme naprosto stejné záliby, rádi jsme cestovali, milovali hudbu a zvířata a oba jsme měli velký smysl pro humor. A to všechno je v tomto vyšším věku úplný zázrak,“ svěřila se ve svých pamětech. V Kalifornii v roce 2009 zemřela.

