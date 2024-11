Někdy stejně rychle jako přijde, rychle odejde. U někoho se láska zabydlí na celý život, u jiného je přelétavá, někdo ji dokonce ani nepotká, lépe řečeno nepotká toho, pravého, neboli, jak se říká, toho s kým si je souzen. Co si tato „čarodějka“ připravila pro stále noblesní Jiřinu Bohdalovou?

Rychle přijde, rychle odejde

Paní Jiřinka či „Bohdalka“, jak se naší herecké legendě láskyplně říká, je bezesporu i v pokročilém věku stále noblesní a krásná dáma. O přízeň mužů nouzi neměla, své srdce ale nerozdávala. Její první láskou byl vědec a geofyzik Břetislav Staš. Zamilovala se, když jí bylo sedmnáct. Do šťastného, již manželského svazku, se jí ve čtyřiadvaceti narodila dnes známá herečka Simona Stašová. Jak po letech na tátu vzpomínala, byl to „… skvělý člověk, ideální kombinace humoru a inteligence, též sportu a hudby,“ a dodala, že se nediví, že se do něho maminka zamilovala.

Láska přišla, láska odešla. Prý v tom sehrálo svou roli odloučení, když byl na vojně a další okolnosti, které ji zasáhly. V klidu se dohodli na rozvodu, ale rozešli se v dobrém, zůstali přátelé a celá rodina se nadále stýkala.

close info Martin Přibyl / CNC / Profimedia / Profimedia zoom_in Paní Jiřina s dcerou Simonou

Když se láska nezabydlí

Další osudovým mužem a velkou životní láskou byl, jak všichni víme, idol žen Radoslav Brzobohatý. Mezi herci, kteří spolu účinkovali v Divadle na Vinohradech, kam oba přišli v roce 1967, přeskočila ta pomyslná jiskra. Ve vášnivou lásku se rozhořela později při natáčení filmu Ucho. Než v roce 1980 Radoslav odcestoval na Slovensko na natáčení filmu Noční jezdci, do kufru si – velmi obrazně řečeno – přibalil možná pro něho již pohasínající lásku, která se opět rozhořela na place, avšak ke slovenské herečce Haně Gregorové. Ukončila tak dvanáctileté, údajně poněkud bouřlivé manželství s Jiřinou.

close info Facebook / Facebook zoom_in Budoucí manželé ve snímku Ucho

Stále milující a zdrcená Jiřina Bohdalová zůstala se zlomeným srdcem a „zradu“ a nevěru svému bývalému muži celá léta nedokázala odpustit. Nestýkali se spolu, nebavili se spolu. Odpuštění, snad osudové, přišlo, až když po čtyřiceti letech svolila účinkovat s ním v hlavní roli smutné komedie Vrásky z lásky. Téhož roku Radoslav zemřel (2012).

Nebyli si souzeni

Paní Jiřina nepatřila mezi ženy, které by šly z náruče do náruče, či pěstovala milostné avantýry. Nicméně, je ještě jeden muž, který jejím srdcem prošel. Tím byl později známý seriálový sukničkář Jiří Holub, manžel jím podváděné hlavní hrdinky Aničky z Ženy za pultem, tedy jeho představitel Josef Langmiler. Tomu po šestiletém harmonickém manželství odloudil manželku Ljubu Benešovou jeho herecký kolega „lovec a dravec“ Jiří Adamíra. Langmiler odešel v roce 1960 z ostravského angažmá do Prahy, aby zapomněl a zhojil si své zlomené srdce.

Velmi charismatický herec s podmanivým hlasem známý jako gentleman s vybraným chováním ve společnosti přitahoval opačné pohlaví jako magnet a měl pověst velkého milovníka žen. O svých láskách nikdy nemluvil, měl však „zástoje“ po celé Praze, jak se vyjádřil jeho kolega a kamarád Jan Bartoš.

Jen Věra Chytilová, tehdy ještě studentka FAMU svou lásku k němu neskrývala. On si ale po rozvodu dle vzpomínek blízkých a přátel chtěl užívat „volnomyšlenkářského“ svobodného života a nezávazných vztahů. Když s ním chtěla dítě, potřeboval ze vztahu elegantně vycouvat.

Se svými problémy se svěřil herecké kolegyni Jiřině. Ta mu nabídla, ať se nastěhuje k ní, do čtyřpokojového bytu. Když mu v tomto útočišti začala hořet půda pod nohama a hrozil mu „vztah“, krátký milostný románek ukončil. Jak vzpomíná jeho přítel režisér Antonín Kachlík, prostě neměl zájem – neboli jednoduše nebyli si souzeni. Bolavé srdéčko zamilované Jiřiny se zhojilo a v pohodě si spolu zahráli, například, ve válečném dramatu Kat nepočká.

close info YouTube / YouTube zoom_in Jiřina a Josef ve válečném dramatu Kat nepočká (1971)

Potkat toho pravého či pravou

Nevázané vztahy čtyřicátníka Josefa Langmilera skončily v roce 1963, kdy potkal o dvacet let mladší kostymérku Evu, která byla ta pravá, jemu souzená. Láska jim vydržela celý život a mají spolu dceru Evu. Také paní Jiřina našla v pozdním věku toho pravého, jí souzeného. Je jím o dvacet čtyři let mladší bohatý podnikatel Ľubomír Focko. Herečku obdivoval už od útlého mládí, a když se v 90. letech setkali, naprosto ho okouzlila. Zprvu možná byli skutečně jen přátelé, jak na spolu na veřejnosti vystupovali, ale ve skutečnosti, jak sám prozradil, spolu žijí jako partneři a náramně si rozumějí.

close info CNC: Marek Pátek / CNC / Profimedia / CNC: Marek Pátek / CNC / Profimedia zoom_in Jiřina Bohdalová při křtu kalendáře Proměny Nadace Archa Chantal (2024)

Zdroje: www.extra.cz, www.kafe.cz, www.ceskatelevize.cz