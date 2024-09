Externí autor 15. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený cukrář Josef Maršálek už nějakou dobu tvoří pár s Petrem Tejmlem, kterého si v roce 2020 i vzal. Oba si užívají společného bytí v domečku v jižních Čechách, kde mají i hojnou zvířenu. Doma chovají totiž více než 120 morčat. Jak jsou na tom ovšem s plánováním dětí?

Drahá polovička cukráře Josefa Maršálka Petr Tejml je učitelem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Tam vyučuje na Katedře zootechnických věd Fakulty zemědělské a technologické. Studenti se od něj učí například chovu drobných zvířat.

Kdo má práci, kterou má rád, moc dobře ví, jak to mnohdy končívá. Spousta z nás si ji pak nosí domů, když jí člověk žije, nejde tomu moc jinak. Stejně tomu je i u Petra Tejmla, u kterého se to projevuje tak, že má doma téměř morčecí kolonii.

Přesný počet neví nikdo, odhad je tak 120 až 150

V jejich rodinném domě v obci Dubná poblíž Českých Budějovic, kde partneři bydlí, mají pro morčata hotový Disneyland. Těch mají na pozemku něco mezi 120-150 kusy. Přesný počet nezná ani jejich páníček.

„Přesný počet neví nikdo, střízlivý odhad je tak 120 až 150, mají svoji jednu místnost v domě a teď jsou přestěhovaná na zahradu, kde mají pergolu, a tam tráví léto až do podzimu,“ prozradil Petr pro web Lifee.cz.

O všechny miláčky je ovšem výborně postaráno, dostává se jim té nejlepší péče. Teď přes léto byla morčátka venku, kde mají svoji pergolu. Až začne být chladněji, přesunou se za svými páníčky do domu, kde mají pro sebe vyhrazenou speciální místnost.

Doma mají jednu velmi vzácnou "odrůdu"

Maršálkův partner Petr nemá tolik morčat jen tak pro nic za nic. Jeho vášní je totiž objíždění výstav, ze kterých se nemálokdy vrací s nějakou tou trofejí. Docela nedávno přivezl ze zahraničí zlaté medaile. „Veškerý čas trávím po výstavách po celé Evropě,“ prozradil hrdý chovatel.

Petr ovšem nejezdí po výstavách pouze jako soutěžící, sám také morčata posuzuje jako porotce. Dokonce se může pyšnit tím, že má doma jednu vskutku speciální morčecí „odrůdu”.

„Je to zbarvení, kterému se říká devil jako ďábel. Je to černé zvíře, které má červené oko. Červené oko vzniká u zvířat tak, že zvíře ztrácí pigmentaci a ta pigmentace se potom ztrácí také v oku,” popisuje s nadšením v hlase Petr Tejml.

Dále vypráví, že na světě je těchto kousků skutečně jen pár, a to v Česku a Německu, přičemž nejvíce kusy se může jako vlastník pyšnit právě on. „Je to velice raritní úkaz,” dodává.

Legislativa není k potomkům nakloněna

Je tedy více než zřejmé, že to není jen Josef Maršálek, kdo je v tomto vztahu velmi vytížený. Skloubit dohromady nějaký ten volný čas je pro oba partnery občas velmi složité. Nicméně zatím se jim to pokaždé nějak podařilo.

„My máme rádi sluníčko a moře v zimě, protože v létě je u nás hezky a zůstáváme na domečku v jižních Čechách,“ prozradil letos v dubnu Josef Maršálek v rozhovoru pro web Super.cz.

Bylo to v dobu, co se zrovna oba dva před pár dny vrátili ze Srí Lanky, kde si užívali zaslouženého odpočinku. Maršálek měl za sebou náročný rok, který obsahoval i účast v soutěži StarDance. „Minulý rok, to byl extrém, tento rok jsem polevil pracovně a chodím už jen na oslavy. Mám kurzy a chystám novou knihu a věnuji se svému e-shopu,“ pokračuje Maršálek, a to, že chodí jen na oslavy ostatně potvrdil už hned na místě.

Rozhovor totiž probíhal na narozeninové oslavě Lucie Bílé, která byla také spojena se křtem nového videoklipu. Partneři vypadali oba dva velmi spokojeně a odpočatě.

Na otázku webu Expres.cz, zda se kromě morčat chystají s partnerem pořídit si i potomka, odpověděl Josef Maršálek takto: „To by bylo krásné, ale momentálně to nejde. Jednak jsme teď oba velmi vytížení, a taky legislativa tomu není nakloněna. Museli bychom hledat různé kličky. Já si počkám, až to půjde se vztyčenou bradou, a pak to pořešíme.”

Zdroje: super.cz, lifee.cz, expres.cz