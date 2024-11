Externí autor 9. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Josef Melen (50) byl velkou dětskou hvězdou 80. let a jeho hit Né, pětku né je dodnes nesmrtelný. Zpěvák to neměl v životě jednoduché. Jeho drsné životní zkušenosti zahrnují boj s rakovinou nebo vážnou nehodu. Přesto objevil v sobě znova vášeň pro hudbu. Jak dnes vypadá?

Dětský talent, který se dostal k Janečkovi přes inzerát

Josef Melen se narodil v roce 1973 a má velmi vtipné životní motto: Kdo dřív přijde, ten dřív Melen. Už jako pětiletý chlapec doprovázel svého otce, který hrál na akordeon, tím, že bubnoval vařečkou do hrnce. V šesti letech se posunul a začal hrát na skutečné bicí. V sedmi letech se pomalu jeho hudební kariéra začala rozjíždět.

Josefa Melena objevil Viktor Sodoma, vzal si ho pod sebe a vyšel první singl Moucha. V osmi letech mu František Ringo Čech napsal český text k písničce No Milk Today a megahit Né, pětku né, byl na světě. V tu dobu ale nikdo netušil, že se z písničky stane kultovní záležitost, kterou Josefu Melenovi už nikdo neodpáře.

„Když dnes moderuji maturitní ples nebo akci, kde jsou studenti, někdy odhalím to, že jsem ten Pepa Melen, který zpívá Né, pětku né. Všichni se diví s tím, že mysleli, že to zpívá nějaký malý kluk. Ano, ale bylo mu tehdy deset, dnes už mu je padesát," řekl vtipně zpěvák v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

V deseti letech natočil svoji první desku a svůj nejslavnější singl rozhodně nebere jako prokletí. Někteří interpreti, když se z jejich songu stane megahit, tak si postupem let vypracují averzi k dané písničce. To ale rozhodně není případ Josefa Melena, který však přiznal, že na krátkou chvíli měl vůči písničce averzi, ale ta rychle přešla.

„Dnes si myslím, že ta píseň pro mne byla požehnáním. Díky ní si mě lidi pamatují. I když bylo období v mém životě, kdy jsem si myslel, že je to prokletí. Všichni chtěli jenom Né, pětku né. Už jsem z toho byl hodně nesvůj," přiznal pro Denik.cz. Josef Melen ve třinácti letech dostal nabídku od Františka Janečka na angažmá ve skupině Kroky.

Stalo se to úplnou náhodou, kdy otec Josefa Melena shnáněl do rodinné kapely klávesy na inzerát, které prodával právě Karel Janeček. Nakonec došlo ke spojení Josefa Melena a Františka Janečka a v roce 1985 vyšla deska Josef Melen a spolužáci. V sedmnácti letech ale začala jeho kariéra a sláva upadat.

Prodělal rakovinu

Josef Melen už dávno není klukem z úspěšného klipu. Dnes je to hlavně táta od rodiny. S manželkou Markétou má dvě děti. „Mám děti rád. Mezi dětmi jsem vyrůstal a dost dlouho jsem pro ně zpíval. Dodneška vlastně moderuji akce pro děti, zpívám pro ně a také se věnuji charitě," svěřil se v rozhovoru. Sám má syna, který je neslyšící, ale o škole pro sluchově postižené nikdy neuvažoval.

„Už moje maminka říkala, že náhody nejsou. Každého, koho v životě potkáte, potkáte proto, aby vám něco sdělil, někam vás posunul… A já jsem právě v té chvíli po zápisu poznal člověka, který měl sluchový handicap. Řekl mi, že pokud dám synovi znakový jazyk, vezmu mu touhu zjišťovat," vysvětlil zpěvák s tím, že jeho syn Michael Yann nastoupil do běžné školy, do třetí třídy měl asistenta a od čtvrté třídy už to zvládal bez něj.

Josef Melen si prošel náročným obdobím, kdy prodělal rakovinu. „Všechno mě zastihlo v období, kdy jsem sportoval tak možná jen na deset procent. To znamená, že sportu bylo málo. Maximálně jsem chodil na golf. Paradoxem je, že to, co se tehdy stalo, mě neuvěřitelně nakoplo k práci, k fungování, ke sportu, ke všemu, co dnes dělám, k rozjetí nových projektů a k pomáhání velkým i malým," řekl v rozhovoru pro Pražský deník.

Za svůj megahit dostává 80 korun měsíčně

Melenův hit Né, pětku né, mu dodnes nese peníze, ale jsou to spíš drobné. „Nic se nedělo za velké honoráře. Moje odměna za koncert činila 230 korun a to jsem měl profesionální třídu jako zpěvák. A tantiémy? Za statisíce prodaných desek peníze a smlouvy můj táta v životě neviděl. OSA mi dodnes posílá za "Né, pětku né" asi 80 korun měsíčně," podotkl.

Dnes se Josef Melen opět věnuje hudbě a také moderování. S odstupem času také objasnil, proč jeho kariéra v sedmnácti letech upadla. „Revoluce přetrhala strašně moc vazeb. Tehdy skončily Kroky Františka Janečka a já přešel k Petrovi Hannigovi. To bylo těsně před revolucí a bylo mi sedmnáct let. Pořád jsem v té době zpíval Pětku. To byla věc, která mě štvala, protože jsem v pubertě zpíval jenom písničky o zvířátkách a o škole, a to už nebylo úplně vhodné," dodal.

