Česká hudební scéna se může pyšnit mnoha skvělými talenty. Některé z nich si budeme pamatovat navždy. Dokonce mnoho let poté, co nazpívali svůj největší hit. Jedním z takových talentů je i Josef Melen. Majitel kavárny a hudebník, kterého si všichni pamatujeme díky hitu z 80. let Né, pětku ne.

Chlapec s nezapomenutelným hlasem

Narodil se 27. prosince 1973 v Litoměřicích. Kariéra Josefa Melena se rozvinula v osmdesátých letech, kdy nazpíval jedinečný hit Né, pětku ne. K písni, která byla českou verzí světově známé skladby No Milk Today, napsal slova František Ringo Čech.

Né, pětku ne si rychle získala srdce posluchačů a tehdy desetiletému chlapci s líbivým hlasem se otevřely dveře do světa showbyznysu. Spolupracoval s těmi nejvýznamějšími osobnostmi, jako byli Viktor Sodoma a František Janeček.

Právě Janeček mu v roce 1986 nabídl angažmá ve své hudební skupině Kroky Františka Janečka. Zde Melen působil jako zpěvák a bubeník do roku 1989.

Josef Melen ale neusnul na vavřínech a tvrdě na sobě pracoval dál. Jako multitalentovaný umělec začal nahrávat svá vlastní alba. Vzniklo tak například "JPM," které Melen v roce 1997 produkoval s podporou Miloše Dodo Doležala.

Jeho talent se rychle dostal i za hranice rodné země. Podílel se na mezinárodních projektech, kde se pod jménem J. P. Melen objevil například na albech skupiny Rammstein, Floodland a Grateful Dead.

Jak vypadá dnes?

V roce 2010 vydal nový CD singl Here Is The House a připravoval celé album mapující jeho hudební působení na česko-slovenské hudební scéně od roku 1980 do 2011. Kromě sólové kariéry se zapojil do projektu Ray Of Hope, kde spolupracoval se svou sestrou Annou Tvrzníkovou Melenovou. Přičinil se i na charitativním CD s názvem Srdci blíž.

Vedle hudební kariéry se Josef Melen poměrně dobře etabloval jako profesionální moderátor. Začínal jako moderátor v rádiu v roce 1993 pod pseudonymem Jan Allan Budíček. Od roku 2014 do konce roku 2015 moderoval oblíbenou ranní show Ranní káva s Pepou, kde se těšil ze zábavných a hlavně zajímavých rozhovorů se skvělými hosty.

V roce 2016 přešel do Českého rozhlasu Dvojka, kde připravoval a moderoval svůj autorský pořad Polední hrátky. Od roku 2019 je tváří pořadu Srdcovky od Dvojky. Jeho hlas se stal neodmyslitelnou součástí rádiového "éteru" a jeho osobitý moderátorský styl si získal srdce mnoha posluchačů.

Josef Melen není jen zpěvákem, hudebníkem a moderátorem. Díky hitu Né, pětku ne je také symbolem české hudební scény. Před několika lety Melen porazil rakovinu. Boj se zákeřnou nemocí jej donutil přehodnotit některé priority a začít žít jinak.

„Můj život se změnil úplně ve všem. To, co bylo předtím důležité, se posunulo v žebříčku hodnot níž. Cením si toho, že mám rodinu, že mám kde bydlet. Když máte zdraví, všechno ostatní můžete porazit. Dnes už mi je jedno, čím jezdím a kolik stojí mé hodinky. Kontroly mám častěji, než jednou za půl roku, ale největší strach mám spíš z lidské blbosti. Je to něco, s čím se špatně bojuje,“ uvedl.

