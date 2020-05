Doktor Smrt z Osvětimi působil i v českém táboře pro těhotné. Neměl slitování

Josef Mengele (†67) se nebál rozhodnout o smrti druhých. Sám pro sebe si "hýčkal" dvojčata svezená z celé Evropy, aby mohl experimentovat a srovnávat. Je spjatý s Osvětimí, ale ke konci války úřadoval i v Čechách.

Rychlé zastavení

"Anděl smrti" zneužil administrativního zmatku a po válce se v tichosti vypařil. Lovci nacistů ho nikdy nedopadli a syn ho do konce života kryl. Stála za ním celá rodina a často se navštěvovali. Mengele dožil v Jižní Americe. Několikrát se přestěhoval a měnil si totožnost. Jeho tělo bylo identifikováno v roce 1992, třináct let po jeho smrti.

V Osvětimi Mengele strávil jedenáct měsíců a rozhodoval o osudu vězňů. Rozděloval je do skupin vhodných pro práci a pro experimenty. Zbytek posílal do plynových komor. Měl slabost pro dvojčata, byl jimi fascinován stejně jako těhotnými ženami, trpaslíky a lidmi s tělesnými anomáliemi.

Krátce před koncem války prchal před Rudou armádou a Osvětim opustil. Dočasným domovem se pro něj stala Žitava, odkud vyrážel do blízkých táborů a pokračoval ve své práci. Od října 1944 do března 1945 zamířil do Chrastavy třikrát a provedl tam obávané selekce. Do pobočných táborů se dostávaly ženy na samém počátku svého těhotenství, kdy na nich nebyl požehnaný stav znát. Pravděpodobně ani ony samy o očekávání nevěděly. Jakmile vypouklo břicho, čekal je převoz. V kmenovém středisku Gross-Rosen drtivá většina z nich našla smrt.

Mengele měl zvláštní choutky podněcované čím dál větší mocí a na lidech zkoušel různé experimenty. Dvojčata se pokusil spojit tepnami a uváděl je do umělého spánku. Trpaslíky miloval pro jejich netypickou stavbu těla. Těhotné ženy trávil a těšil se z toho, že zabil dvě mouchy jednou ranou. Nemluvňata nechal hned po porodu vyhladovět a zkoumal, jak dlouho přežijí bez stravy. Bezvládná, vyčerpaná a mrtvolně bledá těla na pokraji smrti pitval a neobtěžoval se s anestezií. Jen v Chrastavě byl jed podán nejméně sedmi ženám.

Lež za život

Po příchodu do tábora se Mengele každé ženy ptal, je-li těhotná. Priska Lowenbeinová, Ráchel Friedmanová a Anka Nathanová byly shodně na konci druhého měsíce, ale byly vyhublé na kost a vážily lehce přes třicet kilogramů. Těhotenství na nich nebylo znát. Zalhaly, aby nebyly poslány do plynové komory. První jmenovaná porodila v lágru ve Freibergu, kde ji pomáhali sami dozorci. Ti vyhlíželi konec války a měli za to, že vlídné chování k vězňům by mohlo zmírnit rozhodnutí soudu. Druhá přivedla dítě na svět během transportu v "dobytčáku". Vymyslela si datum porodu a zvolila 20. duben. Ten den slavil Hitler (†56) narozeniny a dítě bylo ušetřeno. Třetí porodila před branami likvidačního tábora v Mauthausenu. Den před vůdcovou sebevraždou byl všude chaos a o vězně se nikdo nezajímal.