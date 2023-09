„Kamera, klapka, akce… Stop!“ zažil v Hošticích při natáčení Josef Stárek, který si jako jeden z neherců zahrál v Troškově trilogii Slunce, seno… „Připravil“ dokonce o roli doktora Káji herce Oldřicha Kaisera. Filmová sláva mu trošku stoupla do hlavy, a nakonec přispěla k jeho předčasnému úmrtí.

Risk je zisk

Josef Stárek se neobjevil v „slunce-seno“ díky konkurzu, ale pro svou bezprostřednost a smysl pro humor, kterým pobavil samotného Zdeňka Trošku. Jednoho dne v roce 1988 totiž do klubu U Voka, kam se v té době chodili pobavit známí umělci, zavítala Helena Růžičková s režisérem Troškou. Obsluhoval je právě Stárek, který tam pracoval jako číšník a herečku osobně znal, a tak zavtipkoval: „Režisér! A živej! Holky pomoc!“ Troškovi jeho „hoštickou“ komedii pochválil, ale prohlásil, že kdyby v ní hrál on, byla by daleko lepší.

Troška, který je známý tím, že do svých filmů rád obsazoval i neherce tak nějak vycítil, že by skutečně role hoštického doktora Káji Kroupy v „… a pár facek“, kterou chtěl původně nabídnout herci Kaiserovi, mohla být pro Pepíčka, jak Stárkovi říkal, jako šitá na tělo. A jak se později ukázalo, nemýlil se. A je tak mimochodem, Kaiserovi naopak daleko víc sedla role italského mafiána.

„Já mám doma dudy…“, následující video ukazuje krátkou scénu ze Slunce, seno, erotika:

Když si osud zahraje

Toho dne, kdy pan Troška roli Káji v klubu Pepíčkovi nabídnul, bylo 1. dubna. Takže nabídku bral Stárek jako povedený aprílový vtípek, že prý uvěří, až „pro něho pošle limuzínu“. I pan Troška měl smysl pro humor, a tak ji Stárkovi poslal. Nebylo to sice americké fáro, jen sovětská volha, ale i tak Stárek odcházel z podniku se slovy „Sbohem, Hollywood volá…“

„Ježíš, tady je to krásný…“ následující video ukazuje krátkou scénu ze Slunce, seno, erotika:

Josef Stárek si zahrál ještě zahrál v „erotice“ (1990), čtyři roky poté ho Troška obsadil do role hostinského v Princezně ze mlejna (1994). Kromě menší role v seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1990) už žádnou nikdy nedostal. Ač se o jeho dalším životě moc neví, uvádí se, že prodával (alespoň) nějaký čas ve stánku s občerstvením v pražské zoo. „Pepíček“ se nikdy netajil svou sexuální orientací, tedy lásce k mužům. V gay komunitě byl za „hollywoodskou“ hvězdu, a své krátké filmové slávy si užíval plnými doušky. Žil bohémským životem, účastnil se bujarých večírků, hodně pil, k čemuž údajně později přispěl i rozchod s přítelem. Nalepili se na něho mužští prostituti, kteří ho zneužívali a několikrát okradli.

Do paměti filmového diváka se zapsal jako roztomilý a usměvavý doktor Kroupa. Málokdo tuší, že si „hollywoodské pozlátko“ u něho vybralo svou daň. Zemřel v roce 1998 na infarkt. Bylo mu pouhých 48 let.

