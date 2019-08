Josef Stárek, alias doktor Kája ze Slunce, seno: Zabil ho divoký životní styl

Pamatujete si na usměvavého doktora Káju, který nejdříve usiloval o srdce vesnické krásky Blaženy, aby pak vlastně zjistil, že má sice holčičí společnost rád, ale spíš jako "kamarádka". To samé měl herec Josef Stárek i v soukromí. Místo k ženám inklinoval k mužskému pohlaví. Jenže se mu to stalo osudným.

O počátcích života Josefa Stárka toho není mnoho známo. Byl neherec a živil se jako číšník v restauraci U Petra Voka. Byl přiznaným gayem a chodil již do prvních gay podniků, které v Praze koncem osmdesátých let byly. Právě tam se seznámil s přátelskou Helenou Růžičkovou a také se Zdeňkem Troškou, kterému prý řekl, že jeho komedie Slunce, seno, jahody se mu líbí, ale byla by ještě lepší, kdyby v ní byl on.

Režisérovi jeho drzost zaimponovala a nabídl mu roli v druhém díle. Tak přišel na scénu místní doktor Karel Kroupa, kterého měl původně prý hrát Oldřich Kaiser, jemuž byla nakonec svěřena role italského mafiána Vincenza. Josef Stárek se do filmu hodil zkrátka více a role vykrouceného doktůrka, který si měl vzít Blaženu Škopkovic, aby holka nedělala rodině ostudu s nemanželským dítětem, mu sedla. Jak celá lovestory dopadla, víme všichni. Kája si nakonec vzal paní učitelku Václavku Hubičkovou a jejich vztah byl spíše přátelský, než milenecký.

Přesně tak to měl Josef Stárek i v reálném životě. Měl kolem sebe hromady kamarádek, zajímali ho však muži. Po natočení prvního filmu si chvíli užíval nově nabyté slávy, ale nakonec se musel vrátit k obyčejnému zaměstnání a prodával párky v pražské zoo. V roce 1991 se dočkal pozvání k natočení třetího dílu vesnické trilogie. Ačkoli herecky se již poté moc neangažoval, respektive žádný režisér jej neobsadil, na ulici ho poznávali a v gay komunitě z něj byla rázem celebrita. Josef se shlédl v životě rockové hvězdy a jeho bujaré večírky nebraly konce. Rád pil alkohol a platil si prostituty.

Maličkou roli nakonec získal ještě v roce 1994 v pohádce Princezna ze mlejna, kde si zahrál hostinského, jen o čtyři roky později ale zemřel, v osmačtyřiceti letech na infarkt. Jeho okolí dlouho spekulovalo o tom, zda na jeho smrti neměla podíl i nějaká pohlavní choroba, kterou mohl chytit od pražských prostitutů, tato spekulace se ale nikdy nepotvrdila.

Osud měl tento neherec smutný, pro nás však navždy bude roztomilý, usměvavý a obtloustlý doktor Kroupa, který peče bábovky a praví: "Papkej, Vendy, papkej."