Externí autor 23. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Ivan Trojan má ve svém synovi Josefovi důstojného nástupce. Mladý umělec je sice mladý, už teď je ale jasné, že má talentu na rozdávání. Navíc se z nesměle působícího mladíka vyloupl velmi atraktivní muž. Jeho kouzlu před časem měla propadnout dokonce i moderátorka a zpěvačka Emma Smetana.

Josefu Trojanovi je nyní třiadvacet let. Zahrál si již v několika seriálech a dosud nejvíce na sebe zatím upozornil ve snímku Šarlatán, který vypráví skutečný příběh léčitele, bojujícího s nepřízní politického režimu.

V tomto snímku se také objevil po boku svého tatínka Ivana Trojana, který je na něj jistě velmi hrdý. Je totiž vidět, že herecké nadání po něm podědil.

Vyrůstat jako syn slavných rodičů – herce Ivana Trojana a herečky Kláry Pollertové, je pro mladého umělce pochopitelně v ledasčem velmi náročné. Podle Josefa Trojana ovšem trochu jiným způsobem, než si nejspíš většina lidí myslí.

„Člověk tomu ani nechce dávat takovou váhu, protože chce být sám sebou. To, co na syny a dcery slavných herců a hereček v tomto smyslu tlačí, jsou lidi okolo, kteří z toho právě velké téma dělají. Pro mě osobně je iracionální srovnávat se s tátou, který má odehráno třicet let a je to bezpochyby jeden z nejlepších českých herců,” vysvětlil v rozhovoru pro Vlasta.cz.

„Je hezké, když se práce dědí. V některých ohledech je to nápomocné, v jiných ale svazující, protože se od vás právě něco očekává, a to až neúměrně tomu, v jaké fázi kariéry se zrovna nacházíte,” dodal.

Na Josefu Trojanovi je také sympatické, že se mu zatím vyhýbají hvězdné manýry a zůstává i nadále skromný a civilní. Jedná se o přemýšlivého a inteligentního mladého muže.

Je tichý a nechodí do hospody

„Jsem typ člověka, který moc často nechodí ven. Já jsem rád doma ve svém pokoji, nebo někde s přáteli, v uzavřené společnosti, spíš v uzavřeném prostoru, protože jsem docela introvertní typ. Nejsem typ člověka, který by měl oblíbené podniky, ve kterých by se pravidelně vyskytoval,” uvedl pro Rádio Expres.

Jednu menší aférku za sebou ale přece jen má. Po slavnostní premiéře Šarlatána, kdy se všechny přítomné slavné osobnosti vrhly do víru oslav, byl totiž viděn, jak se má k o třináct let starší moderátorce Emmě Smetaně.

Ta byla v tu dobu již delší dobu ve vztahu se svým partnerem, hudebníkem Jordanem Hajem, se kterým v tu dobu měla dvě malé dcery. Fotografové je zachytili na lavičce, jak si důvěrně povídají a došlo i na nějaké ty doteky.

Prožil romantické setkání s Emmou Smetanou

Jordan Haj nicméně vše smetl ze stolu s tím, že o nic nešlo, své partnerce věří a nemyslí si, že jejich vztah může něco ohrozit.

Hudebník to vnímal zkrátka jako neškodný flirt, který nemůže ničemu ublížit, a nepředpokládá, že by ho přítelkyně skutečně opustila kvůli mladému chlapci.

Pokud jde o ženy, Josef Trojan se o tomto tématu prakticky vůbec nevyjadřuje. Čas od času se sice ve společnosti v doprovodu nějaké dívky objeví, zatím ale žádný vztah oficiálně nepotvrdil. Je tak možné, že jeho obdivovatelky u něj stále mají šanci.

Zdroje: Kafe.cz , Vlasta.cz , Expres.cz