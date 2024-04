Tohoto herce známe díky nespočtu rolí, které ve svém životě ztvárnil v divadle i v televizi, ale i díky jeho hlasu, jenž propůjčil spoustě postav. Byl skvělý a lidé ho milovali. Navíc byl i nenapravitelný sukničkář a s Milošem Kopeckým vyráželi na zálety. Jednou i v bačkorách. Víte, o koho jde?

Když se zadíváte na starou černobílou fotografii, jistě vám neujde podoba tohoto mladíčka s jedním známým hercem, který byl doslova ikonou Národního divadla. Poznáte ho na fotografii z mládí?

Dejme si několik indicií.

Dům jim shořel, tak přesídlili do Prahy

Tento herec se narodil ve znamení Štíra, a to poměrně dost ovlivnilo jeho život. O jeho nenapravitelném sukničkářství kolují celé legendy, stejně jako o jeho neskutečném hereckém talentu. Jeho kariéra pokryla dokonce i přelom století a sahá od poválečných let až do počátku 21. století.

Na svět přišel 10. listopadu 1930 v Podůlší jako syn zedníka. Jenže velmi brzy rodina přesídlila do Prahy. Ne snad proto, že by toužili po velkoměstě, ale byli nuceni přesídlit do Prahy po tragickém požáru rodinného domu. A tato skutečnost zcela ovlivnila jeho dětství i další životní směr. „Se speditérskou firmou Knotek jsme přijeli do matičky Prahy a bloudili stověžatou krasavicí, až jsme posléze dorazili na Smíchov,“ vzpomínal.

close info ČSFD / Česká televize zoom_in Poznáte tohoto herce v mládí? Tady je si už více podobný.

„Mým královstvím byla Kinská zahrada. Kinská, krom toho, že je krásný park, kde u vchodu stála nádherná oslava ženství zakletá Štursou do sochy, tak to byl i ráj. Ráj lumpáren a her. Dokázal jsem ztéci schody u hladové zdi za tři čtyřicet a dolů za minutu a půl. Na hrušky a meruňky jsem chodil do Seminářské a také klášterní zahrady,“ vzpomínal na dětství tento herec.

V Praze, kde prožil většinu svého života a stal se jejím velkým milovníkem, nejprve tento herec navštěvoval měšťanskou školu a záhy se začal věnovat herectví. Miloval také fotbal, který hrál.

Druhý domov v Realistickém divadle

Jeho první herecké krůčky jsou spjaty s Dismanovým rozhlasovým souborem, kde začínal již v mladém věku. Ale za sebou má celou škálu nejrůznějších divadel, kde hostoval, nebo jimiž prošel.

Toho času se objevoval i v Divadle satiry a později v pardubickém Východočeském divadle. Nejvíce se jeho jméno zapsalo ale do Realistického divadla, kde hrál až do smrti. Zde i pevně zakotvila jeho herecká kariéra a Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého na Smíchově se stalo jeho domovem. Působil zde od roku 1950 až do roku 1983.

Během této doby předvedl tento nezapomenutelný herec řadu památných výkonů ve hrách jako Strakonický dudák či Romeo a Julie. Postupně se ale dostával k rolím velmi těžkým. Hrál výbušné, psychicky složité a často i záporné role. V těch exceloval.

Klíčovým momentem jeho kariéry bylo angažmá v Národním divadle v Praze, kde začal působit v roce 1983. Zde se jeho výkony v hrách jako Bratři Karamazovi nebo Tartuffe zapsaly do dějin divadla jako vrcholné umělecké počiny, které tehdejší kritika hodnotila velmi kladně.

Nejen komisař nebo čert!

Tohoto výrazného herce známe ale hodně i z filmu, přestože hraní v divadle miloval více.

Jeho filmová kariéra nabyla na intenzitě hlavně ve druhé polovině 20. století.

K jeho významným rolím patří postava nacisty Nowaka ve filmu Oáza, nebo účinkování ve filmu Vražedné pochybnosti, kde se objevil v roli kapitána Kolouška.

Ostatně ve svém životě ztvárnil celou řadu rolí policejních komisařů nebo detektivů. Stejně jako čertů. Už víte, kdo je tímto skvělým hercem?

Pro svou všestrannost byl tento herec oblíbený i v mnoha televizních seriálech. K nim nesporně patří v první řadě Hříšní lidé města pražského, kde získal srdce diváků jako inspektor Josef Bouše. Jeho poslední rolí byla role v roce 2003 ve filmu Lesní chodci.

Naopak velmi nenáviděný byl jako doktor Cvach v Nemocnici na kraji města.

Naprosto nezaměnitelný byl i jeho hlas. Často recitoval a přednášel a ke stáru se jeho hlas stával klidným, s naprosto dokonalou výslovností. I proto byl významnou postavou rozhlasu.

Teď je to už jasné. Jen ještě doplníme detaily z jeho soukromého života.

Nenapravitelný sukničkář

Osobní život tohoto herce byl stejně pestrý jako jeho profesní kariéra. Miloval ženy. A ženys milovaly jeho. Jeho manželky už ale tak šťastné nebyly.

Jeho první manželství s herečkou Janou Dítětovou, i když trvalo krátce, bylo pro něho formujícím obdobím. Později se dvakrát oženil s herečkou Ivankou Devátou, avšak oba manželské svazky skončily rozvodem. S každého svazku měl syna.

Jistě, jedná se o Josefa Vinkláře.

Podívejte se, co o něm řekl jeho syn:

Zdroj: Youtube

Vinklářova osobní korespondence a vzpomínky, které zanechal ve svých memoárech, odhalily další detaily z jeho života. Za zmínku stojí i to, že na stará kolena se zamiloval do vdané ženy žijící v Kanadě.

A to tak silně, že chtěl i odejít z dovadla a odjet za ní. Láska ho provázela celý život. Říkalo se o něm, že s Milošem Kopeckým vyráželi na zálety a Vinklář dokonce jednou odešel z domova od manželky v bačkorách a už se nikdy nevrátil.

„Já jsem byla pravdomluvná, zato on lhal, jak dýchal. Člověk mu nemohl věřit, ani že prší. On lhal, i když nemusel. Furt jiskřil, to bylo bezvadné. Jenže pak se ukázalo, že chodí moc často jiskřit jinam – a to mě nebavilo. Nesledovala jsem ho, nebyla jsem žárlivá. Nemohla jsem být žárlivá, protože bych se z toho zbláznila. Ani jsem nevěděla, že je mi tak často nevěrný,“ řekla o něm jeho „dvojnásobná žena“ Ivanka Devátá.

Vinklář zemřel 18. září 2007 v Praze a je pohřben v Libuni v Českém ráji, což je jeho rodný kraj.

Tak poznali jste ho na fotografii z mládí nebo coby malého kluka?

Zdroje: image.pmgstatic.com, www.blesk.cz, zeny.iprima.cz