Když se řekne král české dechovky anebo Sejdeme se na Vlachovce, střední a starší generace ví, že se jedná o Josefa Zímu. Mladší si jej zase budou pamatovat jako prince z jedné z nejslavnějších pohádek Princezna se zlatou hvězdou na čele. Jak dnes ale princ vypadá? Již za měsíc oslaví 92 let.

Josef Zíma je živoucí legendou nejen české dechovky, i když s ní je neodmyslitelně spjat. Celé dlouhé roky totiž uváděl dechovkový pořad Sejdeme se na Vlachovce. A zatímco tato pražská hospoda už roky nefunguje, Josef Zíma o svůj šarm rozhodně nepřišel.

Svou dlouhověkost si ale nedokáže vysvětlit, když s úsměvem říká: „Já nevím, co tady ještě dělám. Já už tady bejt nemám.“ Jeho věk je požehnaný, ale elán z pohádkového prince stále nevyprchal.

Sedm desetiletí na obrazovce

Je až neskutečné, že kariéra Josefa Zímy přesahuje již sedm desetiletí.

Josef Zíma, osobnost českého divadla, filmu i hudební scény, se narodil 11. května 1932 v Praze, proto již za měsíc oslaví dvaadevadesátiny. Jeho rodiče ale s jeho hereckou kariérou nesouhlasili, i když sami měli divadlo a hudbu rádi.

„Rodiče byli učitelé a tehdy se ještě na komedianty koukalo trošku skrz prsty. Ale já jsem byl na gymnáziu velmi špatný žák a exaktní vědy mi vůbec nešly. Matematika, chemie – to byly moji nepřátelé,“ směje se Zíma, který si nakonec svou vášeň prosadil. A dobře udělal.

Proslavil se nejen jako herec, ale i jako zpěvák a moderátor. Ostatně, herectví i vystudoval.

Po absolvování michelského gymnázia vystudoval totiž herectví a zpěv na pražské konzervatoři.

Současně se ale vzdělával i na DAMU a soukromě studoval zpěv u profesora Karenina. Po studiích se vydal na svou první hereckou štaci do Benešova u Prahy, kde strávil tři roky v angažmá.

Pak byl ale povolán k vojenské službě, kterou však strávil v Armádním uměleckém souboru.

Kariéra na divadelních prknech

Po vojenské službě přišel významný zlom v Zímově kariéře, když nastoupil do Divadla satiry, dnešního Divadla ABC, na základě nabídky přímo od Jana Wericha. Zde působil až do roku 1962, kdy přešel do Městských divadel pražských, kde setrval neuvěřitelných 30 let.

Během této doby se Zíma projevil jako všestranný herec, který zvládal jak dramatické, tak komediální role.

Film a televize – nezapomenutelný princ Radovan

Na filmovém plátně se Zíma poprvé objevil v roce 1957, ale jeho nezapomenutelnou rolí se stal až princ Radovan v jedné z našich nejoblíbenějších klasických pohádek, Princezna se zlatou hvězdou.

Připomeňme si jej zde:

V televizi ale exceloval i jako konferenciér a účinkoval v několika televizních inscenacích a seriálech. Vedle toho pěstoval i svou hudební kariéru, již propojil s dechovkou.

Na začátky svého působení v televizi vzpomíná jako na dílo náhody: „V roce 1953 si mě při jednom vystoupení v Městské knihovně v Praze všiml pan režisér Zdeněk Podskalský a dramaturg Jaroslav Dietl, kteří byli pracovníky nově vznikající Československé televize, a nabídli mi spolupráci,“ vzpomíná.

Hudební kariéra

Zíma sice začínal jako zpěvák pop music, avšak jeho hlasový rozsah ho nakonec zavedly spíše na swingovou a rock'n'rollovou scénu. Mezi jeho nejznámější hity patří Blues pro tebe od Jiřího Suchého a i jeho duet Nej, nej, nej s Pavlínou Filipovskou si získal srdce mnoha posluchačů.

Právě s ní se pak objevoval i na Vlachovce. Tomuto pořadu připisuje z velké části svou popularitu: „Vyprovokovali jsme to televizním pořadem Sejdeme se na Vlachovce. Nejdříve vznikla dvě pokračování na zkoušku a nakonec jich byly více než dvě stovky. Natáčely se ještě v polovině devadesátých let, kdy už je uváděla Pavlína Filipovská, ale já jsem tam často účinkoval,“ říká.

Od 70. let se věnoval především dechovce a lidovým písničkám, což mu přineslo další věrné fanoušky. „My jsme hudbu měli v rodině, můj strýc byl hudební skladatel František Pícha a moje maminka krásně zpívala a hrála ochotnicky divadlo,“ říká Josef Zíma.

Sám Zíma ale nedokáže říct, zda je spíše hercem nebo zpěvákem. Nechal se slyšet, že nejlépe se cítí v muzikálech, i když ví, že tanečník není a nemá pohybovou paměť.

Víte třeba to, že nadaboval dokonce i Ivana v Mrazíkovi?

A ještě se podívejte na jedno video:

Osobní život a dnešní záliby

Zíma se v roce 1958 oženil s herečkou Evou Klepáčovou, s níž má dceru Zuzanu. Společně pak sepsali i vzpomínkovou knihu Princ a Káča, ve které s humorem popisují své životní a umělecké peripetie.

Dnes je i přes svůj pokročilý věk Josef Zíma aktivní. Stále pravidelně vystupuje a účastní se koncertů po celé České republice.

My mu k jeho blížícím se narozeninám přejeme stále tolik zdraví a elánu.

